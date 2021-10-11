В палате детской больницы в Батуми обрушился подвесной  потолок

В одном из отделений Батумской Центральной больницы матери и ребенка обрушился подвесной потолок. В момент инцидента в палате находились четверо детей, однако никто не пострадал.

Очевидцы распространяют информацию и видеоматериалы о происшествии в социальной сети. Недовольные родители пациентов вызвали полицию в поликлинику.

Как сообщила Общественному вещателю директор клиники Тамар Бахтадзе, причина инцидента будет установлена после расследования.

«Подвесной потолок упал. Находились четыре пациента, и ни один из них не пострадал. Конечно, у родителей была эмоциональная реакция, но, к счастью, этот инцидент не причинил вреда. Дети в безопасности. Часть ушла домой, а часть перевезли в поликлиники района. Приехали из службы мэрии, из службы спасения, оценили ситуацию. Пока идет расследование», – заявила Тамар Бахтадзе.