Гарибашвили: «Когда человек объявляет голодовку, он не должен есть полкилограмма меда»

Украина является "вассалом" стран Запада, её руководители - несамостоятельные, невежественные и необязательные люди, поэтому вести переговоры с руководством Украины для Москвы "бессмысленно". Такое мнение высказал бывший президент России Дмитрий Медведев, ныне занимающий пост заместителя председателя Совета безопасности. Статью под названием "Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством" он опубликовал в газете "Коммерсантъ".

Медведев обрушился с беспрецедентно резкой критикой на президента Украины Владимира Зеленского - не назвав его при этом по имени. Он назвал Зеленского "несчастным" и "вывернутым наизнанку человеком". Прямо намекнув на еврейские корни Зеленского, Медведев выступил с утверждением, что тот "отказался от своей идентичности" и "начал истово служить наиболее оголтелым националистическим силам Украины", а его деятельность сравнил с ситуацией, "когда представители еврейской интеллигенции в нацистской Германии по идейным причинам попросились бы на службу в СС".

Сославшись на недавнюю статью своего начальника, президента Владимира Путина, Медведев заявил, что Украина находится "под прямым иностранным управлением", и, следовательно, России нет смысла иметь с ней дело - "дела нужно вести с сюзереном". При этом, по мнению Медведева, США "ничего не нужно от Украины, кроме противостояния с Россией". Спустя два предложения, впрочем, Медведев высказывает иную мысль: "Сама Украина не имеет никакой ценности на линии прямого противостояния западных сил (в том числе потенциально военного) с нашей страной".

Также Медведев обвинил руководство Украины в коррупции, упомянув и "офшоры", хотя и удержавшись об упоминания так называемого "Архива Пандоры", в котором содержались данные об офшорных компаниях, связанных с Зеленским (как и с представителями российского руководства).

Завершается статья вопросом "что делать в этой ситуации?" "А ничего" - отвечает Медведев, добавляя, что необходимо "дождаться появления на Украине вменяемого руководства". "Россия умеет ждать. Мы люди терпеливые" - пишет бывший президент.

Медведев не в первый раз пишет статьи о российско-украинских отношениях, причём его предыдущую статью, написанную в конце 2014 года, эксперты трактовали как относительно мягкую.

Из недавнего расследования Русской службы Би-би-си следует, что Медведев постепенно теряет влияние в российском руководстве. Он даже не возглавлял список "Единой России", лидером которой формально является, на выборах в Госдуму. Кремль его статью пока не комментировал.

Пока нет комментариев и украинской стороны.