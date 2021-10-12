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Чехия признала грузинские сертификаты о вакцинации от коронавируса
Министерство здравоохранения Чешской Республики признало грузинские сертификаты о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщается на сайте посольства Чехии в Грузии.
По информации дипломатического представительства, сертификат должен соответствовать условиям Минздрава Чехии: с момента полностью завершенной вакцинации должно прошло не менее 14 дней, сертификат должен соответствовать опубликованному образцу.
«Вакцинация должна проводиться признанной вакциной (EMA, WHO) – Vaxzevria (AstraZeneca), Spikevax (Moderna), Comirnaty (Pfizer/BioNTech) и Janssen», – говорится в заявлении.
Отметим, что из указанных препаратов в Грузии сейчас используется лишь вакцина Pfizer.
По информации посольства, вакцинированные лица, сертификат которых соответствует установленным условиям Минздрава, могут путешествовать в Чешскую Республику на условиях безвизового въезда.
«Вакцинированные лица, чей сертификат соответствует условиям, установленным Министерством здравоохранения, могут также подать заявление на получение краткосрочной (шенгенской) визы для любых целей. Копия сертификата должна быть отправлена в качестве дополнительного приложения к регистрационному электронному письму», – говорится в заявлении.
Отметим, что Грузия относится к странам с очень высоким риском распространения коронавируса, однако ограничения на въезд в Чехию из Грузии не распространяются на вакцинированных граждан.
Другие новости дня
Заявка на одобрение таблеток от COVID направлена в FDA
Американская фармацевтическая компания Merck и ее партнер Ridgeback Biotherapeutics подали в понедельник федеральное Управление по контролю за пищевыми продуктами (FDA) заявку на одобрение лекарства от COVID-19.
Десять дней назад было объявлено об успешном проведении третьей стадии клинических испытаний лекарства молнупиравир, сократившего на 50 процентов риск госпитализации и смерти людей в группе повышенного риска. В отличие от препарата ремдисивир, вводимого внутривенно, молнупиравир принимается в виде таблеток. Их прием рекомендуется в течение первых пяти дней после появления симптомов заражения. Курс лечения занимает пять дней. Несмотря на его более низкую в сравнении с ремдисивиром эффективность, из-за удобства применения он может превратиться в первое широко доступное лекарство от СOVID-19. Во время испытаний лекарство не вызвало никаких заметных побочных эффектов.
Ожидается, что решение об одобрении молнупиравира будет принято FDA до конца года. Фирма Merck уже начала производство этого препарата. Она заключила лицензионные соглашения с несколькими компаниями, которые будут поставлять это лекарство в страны с низкими доходами.
Американские эксперты говорят, что это лекарство может оказаться эффективным средством борьбы с пандемией, но они говорят, что оно не должно стать поводом для людей отказываться от вакцинирования.
Четыре пациента скончались от коронавируса в Абхазии
По информации Оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавирусной инфекции, тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 577 человек, диагноз COVID–19 подтвержден у 152 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 70 пациентов , в тяжелом состоянии 12 человек, состояние здоровья 47 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 44 пациента, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчирской ЦРБ - 13, в Гагрской ЦРБ – 35, 4 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткварчельской ЦРБ – 14 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми 97 пациентов, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья.
За два дня в Гудаутской ЦРБ скончались три пациента, двое мужчин 73 лет и женщина 74 лет.
В российском военном госпитале умер пациент 1949 года рождения.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 28 932 человека. Зарегистрировано 425 летальных случаев. Выздоровели 24 067 человек.
Оперативный штаб призывает жителей Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Премьер Японии заявил о суверенитете Токио над южными Курилами
Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида считает, что на южную часть Курильских островов, де-факто принадлежащих России, распространяется суверенитет Токио. Об этом Кисида заявил во вторник в ходе дебатов в нижней палате парламента, сообщает ТАСС.
По словам японского премьера, правительство планирует вести переговоры с Москвой по заключению мирного договора и определению принадлежности южных Курил, которые в Японии называют северными территориями. "На северные территории распространяется суверенитет нашей страны. Мы должны решить этот вопрос, не оставляя его следующим поколениям", - сказал Кисида.
8 октября, выступая в парламенте, Кисида заявил, что мирный договор с Россией не будет заключен без урегулирования территориальной проблемы. Фумио Кисида был избран на пост премьер-министра 4 октября , ранее он занимал должность министра иностранных дел Японии.
- Курильские острова входят в состав Сахалинской области. Япония полагает, что южные острова Курильской гряды – Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи – должны принадлежать ей по Трактату о торговле и границах 1855 года.
- СССР присоединил Южно-Курильские острова по итогам Второй мировой войны. В 1956 году Советский Союз подписал с Японией мирную декларацию, пообещав вернуть острова Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора. В последующие годы власти Японии настаивали на возвращении всех островов, поэтому договор так и не подписали.
Новая вспышка коронавируса в Грузии: 4775 новых случаев за сутки
В Грузии вновь растет число новых случаев коронавируса. По информации правительства Грузии, за сутки выявлено 4775 новых случаев заболевания. Это максимальный показатель с 31 августа (тогда выявили 4778 новых случаев).
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 10.01%, за последние 14 дней составляет 6,58%, за неделю – 7,98%.
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 37 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 9306.
Накануне провели 47 723 теста: PCR-тестов – 14 605, экспресс–тестов на антиген – 33 118.
Выздоровели еще 1623 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 640 358, выздоровевших – 603 995.
За сутки вакцинированы от коронавируса 6817 человек, всего в Грузии использовано 1 882 118 вакцин.
Ранее специалисты прогнозировали начало пятой волны коронавируса в Грузии с текущей недели.
Меркель и Макрон поговорили по телефону с Зеленским, затем с Путиным
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон, провели в понедельник телефонные разговоры с президентами Украины и России. В двух раздельных разговорах с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным обсуждался конфликт на востоке Украины. Все четыре политика согласились с необходимостью встречи своих министров иностранных дел. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на правительство Германии.
Канцлер Германии и президент Франции сначала провели разговор с президентом Украины Зеленским. Речь шла о ходе выполнения Минских договоренностей, направленных на достижение мирного урегулирования конфликта на Украине.
Затем Меркель и Макрон разговаривали с президентом Путины, призвав его к прогрессу в мирных переговоров. Как сообщает правительство Германии, собеседники согласились поручить своим министрам иностранных дел встретиться.
Украина воюет с пророссийскими сепаратистами в Донбассе с 2014 года. По заявлениям Киева, жертвами конфликта стали 14 тысяч человек.
Евросоюз продлил санкции против России за применение химоружия
Европейский совет продлил санкции против России и Сирии за применения химического оружия на один год – до 16 октября 2022 года. Об этом сообщается на сайте организации.
В санкционном списке пятнадцать человек. Из них десять – россияне, которых ЕС считает причастными к отравлению оппозиционера Алексея Навального или Сергея и Юлии Скрипалей химическим веществом «Новичок».
Это директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, глава управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, предполагаемые сотрудники ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин и другие представители силовых структур.
Всем перечисленным запрещено въезжать в страны Евросоюза, их банковские активы на этой территории заморожены.
Ограничения также распространяются на две организации, среди которых Государственный исследовательский институт органической химии и технологии. Он не может получать финансирования со стороны Евросоюза.
Санкции также распространяются на пятерых граждан Сирии и сирийский Научно-исследовательский центр (SSRC).
- Первые ограничения Европейский союз ввел после того, как в марте 2018 года в британском городе Солсбери был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Власти Великобритании считают, что против них использовали боевое вещество «Новичок».
- Санкции продлили после того, как в августе 2020 года этот же яд применили против оппозиционера Алексея Навального. Он потерял сознание на борту самолета, летевшего из Томска в Москву.
- 5 октября 45 стран-членов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) призвали Россию ответить на вопросы про отравление Навального. В ответ Кремль инициировала встречный запрос Германии, Франции, Швеции и техническому секретариату организации.
Разведка Ирака поймала «главного бухгалтера» ИГ
Иракские спецслужбы поймали Сами Джасима аль-Джабури. Он отвечал за финансы в группировке «Исламское государство» (признана террористической и запрещена в России) и занимал второе место в ее иерархии. Сообщает премьер-министр Ирана Мустафа аль-Каземи.
Джасима был задержан во время международной операции. В какой стране она проходила, премьер-министр Ирака не уточнил. Ранее правительство США предлагало за поимку Джасима награду 5 млн долларов.
Корреспондент BBC по вопросам обороны Фрэнк Гарднер считает, что он может знать о готовящихся нападениях ИГ. По информации ФСБ, Джасима распределял бюджеты на теракты и занимался незаконной продажей нефти, газа, ископаемых и антиквариата от имени группировки.
Задержанный был близок к к новому лидеру ИГ Амиру Мухаммеду Саиду Абдулу Рахману. Он стал преемником Абу Бакра аль-Багдади, который управлял группировкой в период провозглашения «Халифата» на территории Ирака и Сирии. Аль-Багдади застрелился в октябре 2019 года, когда на его виллу в сирийской провинции Идлиб ворвались американские военные.
- В сентябре президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские военные ликвидировали еще одного члена верхушки ИГ Аднан Абу Валида аль-Сахрави. Он основал свою террористическую ячейку в 2015 году.
- В 2017 - 2018 году ИГ было разгромлено силами международной коалиции сначала в Ираке, затем – в Сирии. Однако группировка продолжает совершать теракты.
ЕС подверг санкциям 8 российских чиновников в аннексированном Крыму
Европейский союз ввел санкции против восьмерых граждан России - за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Речь идет о сотрудниках правоохранительных и судебных органов, которые принимали предвзятые решения по политически мотивированным делам.
В списке лиц, подвегшихся санкциям, указаны:
глава управления ФСБ России по Крыму и Севастополю Леонид Михайлюк, глава регионального следственного управления Владимир Терентьев, крымские судьи Виктор Можелянский, Галина Редько, Михаил Белоусов, Андрей Долгополов, следователь Магомед Магомедов и прокурор Евгений Колпиков.
Эти лица преследовали или притесняли противников незаконной аннексии Крыма и Севастополя, отмечается на правовом портале Европейского союза.
Впервые санкции против Крыма были введены в июне 2014 года. Ранее, в марте того же года на так называемом референдуме жители полуострова, как сообщали официальные российские СМИ, поддержали присоединение Крыма к России. Государства ЕС отказались признать итоги волеизъявления, полученные в условиях российского военного давления.
Саакашвили пообещал «выкинуть» правительство «Грузинской мечты» из кабинетов
«Я и Ника Мелия вместе с грузинским народом в ближайшее время выкинем вас из ваших кабинетов», - написал из тюрьмы экс-президент Михаил Саакашвили, отвечая на сегодняшнее заявление премьер-министра Ираклия Гарибашвили, передает агентство «Новости-Грузия».
Премьер заявил о противостоянии в самой крупной оппозиционной партии Грузии и
упрекнул соратников Саакашвили. По его словам, это они дали ему неправильную информацию о ситуации в Грузии, в итоге он попал в тюрьму, а нынешний председатель основанной им партии «Единое национальное движение» Ника Мелия делает «лицемерные заявления», требуя его освобождения, хотя на самом деле Мелия «больше всех этому рад».
Между тем Михаил Саакашвили заявляет, что слухи о его противостоянии с Мелия являются ложью. «Я и Мелия вместе с грузинским народом в ближайшее время выкинем вас из ваших кабинетов, освободим страну вместе - я и Мелия», - написал Саакашвили в письме, которое журналистам зачитала член ЕНД Эка Херхеулидзе.
Она также назвала ложью утверждение Гарибашвили о том, что в тюрьме Саакашвили съел полкилограмма меда. По словам Херхеулидзе, использовать мед вместо сахара Саакашвили посоветовал врач.
«Саакашвили приобрел пять небольших баночек меда, по 50 граммов каждая. После того, как Миша узнал, что этим спекулируют и могут использовать, чтобы бросить тень на его голодовку, он попросил передать всем, что он сдал назад четыре банки меда и попросил составить об этом акт с подписью», - сказала Херхеулидзе.
По ее словам, вся сегодняшняя встреча представителей оппозиции с Саакашвили была посвящена предстоящим выборам и он «мало говорит о своем здоровье, чтобы не терять время».
- Михаил Саакашвили был задержан грузинскими властями 1 октября, в тот же день он объявил голодовку и уже 11-й день отказывается от приема пищи.
Среди подростков в Грузии зафиксирована вспышка коронавируса
Специалисты вновь заговорили об увеличении случаев коронавируса среди подростков и связывают это с началом учебного процесса в классах и учреждениях дошкольного образования.
«После открытия школ и детских садов увеличилась обращаемость. Особенно это ощущается в течение последних нескольких дней. Сейчас клиника заполнена. Мы максимально стараемся оставить свободные койки», - заявил в эфире телекомпании «Имеди» директор детской клиники имени Цицишвили Давид Рехвиашвили.
В клинике Цицишвили в настоящее время лечатся около 150 пациентов – это подростки и их родители. При этом 23 маленьких пациента находятся в реанимационном отделении.
В Тбилиси из-за коронавируса на 12 дней закрыли 55 детских садов. На дистанционный режим перешли семь школ и 90 отдельных классов.
Сложная эпидситуация наблюдается и в Кахетии. Из-за распространения коронавируса семь государственных школ перешли на дистанционный режим обучения, закрыты 39 детских садов и еще пять групп. Из них 11 классов и 15 детских садов в городе Телави.
В региональном офисе Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья заявляют, что показатель вакцинации в Кахети резко снизился. В Тбилиси за минувшие сутки выявили 465 новых случаев коронавируса, а в Кахетии - 294.
В детских садах учебно-воспитательный процесс начался 4 октября. Школы начали учебу 15 сентября в онлайн-режиме, а с 4 октября родители учеников могли сделать выбор между дистанционным обучением и учебой в классах, сообщает агентство «Новости-Грузия».
После батумской трагедии жители Тбилиси стали чаще обращаться в инспекцию
Жители Тбилиси в пять-шесть раз чаще стали обращаться в мэрию по вопросам безопасности ведения строительства и ремонтных работ в зданиях. Об этом сообщает сегодня Общественный вещатель Грузии со ссылкой на Тбилисскую муниципальную инспекцию.
Обеспокоенность граждан в инспекции связывают с трагедией в Батуми, где 8 октября в центре города обрушился семиэтажный дом на 12 квартир. В катастрофе погибли девять человек, среди которых трое детей. Следствие связывает обрушение дома со строительными работами на первом этаже и в подвале здания, которые велись с нарушением правил.
Жители Тбилиси обращаются в инспекцию, чтобы проверить, насколько безопасно в их доме ведутся ремонтные или восстановительные работы. В основном это касается первых этажей зданий. В инспекции уверяют, что они своевременно отвечают на все звонки и проверяют на месте, есть ли у владельца соответствующее разрешение на проведение работ.
По данным инспекции, если есть подозрение, что несущая конструкция была затронута в рамках самовольных работ, инспекция просит владельца помещения подготовить экспертное заключение. Если подтверждается изменение в конструкции несущей стены, владелец несет ответственность за восстановление ее первоначального вида.
Инспекция уточняет, что согласно закону, при проведении строительно-ремонтных работ, если работы относятся к несущей конструкции, требуется разрешение Службы архитектуры и соответствующие заключения. Если осмотр покажет изменение несущей стены или общее нарушение норм безопасности, инспекция обяжет владельца восстановить конструкцию и вернуть ее в исходное состояние для обеспечения устойчивости.
Согласно закону, по истечении разумного периода времени подготовленное заключение по обеспечению устойчивости будет рассмотрено и пересмотрено.
В Дагестане 15-летний школьник убил одноклассника ножом
В Дагестане в понедельник в одной из школ Махачкалы 15-летний ученик ударил ножом одноклассника во время драки. Пострадавший умер в больнице. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.
Нападавшего задержали и доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Уточняется, что драка между учениками произошла в помещении школы №51 Махачкалы. Следственный комитет также завел уголовное дело о халатности в отношении директора учебного заведения и заместителя директора по воспитательной работе. На руководство частного охранного предприятия, обслуживающего школу, заведено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
Директор и завуч школы №51 уволены, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки региона.
Телеканал «Дагестан» сообщил о том, что на их оператора, который снимал видео возле школы, где произошло ЧП, напали. По предварительным данным, это были ученики старших классов. «Сейчас наш оператор с многочисленными гематомами находится в больнице», - говорится в сообщении телеканала.
Британские СМИ: агенты РФ похитили данные о вакцине AstraZeneca
Британское правительство "крайне серьёзно" относится к любым сообщениям о кибератаках и похищении интеллектуальной собственности. Так представитель премьер-министра Великобритании ответил на вопрос о том, соответствует ли действительности сообщение газеты The Sun о том, что агенты российских спецслужб похитили формулу производства вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной компанией AstraZeneca.
Представитель британского премьера подчеркнул, что не будет по существу комментировать материалы, связанные с работой спецслужб. Обвинений в адрес России он не выдвинул.
Таблоид The Sun, а вслед за ним ряд других британских СМИ, накануне вечером сообщил, что, по его данным, спецслужбы информировали членов британского кабинета о том, что в прошлом году некий российский агент лично похитил данные о вакцине у компании AstraZeneca, в том числе и данные о её производстве, которые, как утверждает газета, были использованы для создания российской вакцины "Cпутник V".
Обе вакцины – британская и российская – являются аденовирусными, то есть их принцип действия похож. При этом между ними есть и различия: в частности, в отличие от российской вакцины, вакцина AstraZeneca была разработана на основе аденовируса шимпанзе. "Спутник V" была зарегистрирована в России в августе прошлого года, а AstraZeneca получила регистрацию в Британии в декабре. Сама разработка этих вакцин, однако, началась ещё весной 2020 года, вскоре после начала пандемии.
В прошлом году сообщалось о кибератаках, которые, по мнению западных спецслужб, осуществляли российские хакеры с целью получить информацию о вакцинах.
В Российском фонде прямых инвестиций прокомментировали, что сообщения о краденных данных для изготовления "Спутник V" – "наглая ложь, основанная на анонимных источниках".
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на вопрос о том, могли ли российские шпионы украсть данные о вакцине, назвал The Sun "ненаучным изданием".
Члены правительства Грузии выразили соболезнования родным и близким погибших в результате обрушения дома в Батуми
В Кафедральном соборе Батуми сегодня прошла гражданская панихида по погибшим в результате обрушения части жилого дома в Батуми.
Соболезнования родным и близким погибших выразили премьер-министр Ираклий Гарибашвили и члены правительства.
Глава Кабмина заявил, что «произошла ужасная трагедия, и вся страна пережила это несчастье».
В Грузии сегодня день траура по погибшим в Батуми. Государственные флаги приспущены на всех административных зданиях по всей стране.
Часть жилого дома обрушилась на улице 26 Мая в Батуми 8 октября. Погибли девять человек, в том числе трое детей.
Выжил 37-летний Звиад Тавдгиридзе – спасатели достали его из-под завалов спустя почти 11 часов после начала поисковой операции.
Кроме того, из машины, припаркованной у обрушившегося дома, вытащили ребенка. Его выписали из больницы в тот же день.
По версии следствия, причиной трагедии стали ремонтно-строительные работы, проводимые в квартире на первом этаже «с грубым нарушением правил безопасности». Задержаны владелец квартиры, а также двое рабочих, поводивших ремонт. В МВД Грузии не исключили, что круг обвиняемых может расшириться.
Новым канцлером Австрии после отставки Курца стал Шалленберг
Александр Шалленберг официально приведён к присяге как новый канцлер Австрии - после отставки его коллеги по Австрийской народной партии Себастьяна Курца в связи с коррупционным скандалом.
В кабинете Курца 52-летний Шалленберг был министром иностранных дел. После своего назначения он отметил, что будет "тесно сотрудничать" с Курцем, который остаётся лидером крупнейшей парламентской партии. Критики считают, что Курц останется "теневым канцлером" и будет оказывать большое влияние на политику нового кабинета.
Отставка Курца предотвратила распад правящей коалиции. "Зелёные", партнёры Народной партии по правительству, настаивавшие на уходе бывшего канцлера, останутся в кабинете Шалленберга.
35-летний Курц ушёл в отставку на фоне коррупционного скандала. Прокуратура расследует платежи, которые осуществлялись за счёт средств министерства финансов за публикацию в ведущей австрийской газете данных опросов, благосклонных к правящей партии. Сам Курц заявляет, что не имел никакого отношения к этой схеме.
На фоне лидеров многих других стран ЕС Курц рассматривался как один из наиболее лояльно настроенных по отношению к Кремлю европейских руководителей. Пока ничто не указывает на то, что политика Шалленберга будет принципиально иной. Новым главой МИД Австрии станет профессиональный дипломат Михаэль Линхарт.
Абхазский вице-президент принял делегацию из села Адзюбжа
Вице-президент самопровозглашенной республики Абхазия Бадра Гунба принял делегацию из села Адзюбжа.
Ранее сообщалось, что делегация требует отставки министра внутренних дел Дмитрия Дбар и его заместителей. Называлось и время ультиматума – 15:00 по местному времени.
Как пишет Telegram-канал RESPUBLICA, Бадра Гунба заверил делегацию, что будет принято решение, которое удовлетворит ветеранов.
«Президента (Аслана Бжания – ред.) в стране сейчас нет, но нас выслушали и заверили, что будет принято удовлетворяющее нас решение», – рассказал по итогам переговоров ветеран Дмитрий Абухба.
По его словам, ранее и Аслан Бжания подчеркнул, что примет законное решение на основании результатов проверки генеральной прокуратуры.
«Сегодня генпрокурор дал заключение о том, что перед президентом будет поставлен вопрос о целесообразности нахождения Дмитрия Дбар на своей должности. Я лично думаю, что президент примет правильное решение. Все присутствующие на встрече у вице-президента подтвердили, что по возвращению из Москвы, глава государства примет законное решение», – считает Абухба.
Сегодня стало известно, что в отношении участников инцидента на сухумской набережной, высокопоставленных чиновников МВД возбуждено уголовное дело. Говоря о главе МВД Дмитрии Дбар, Агрба отметил, что в его отношении «генпрокуратура состава преступления не усматривает».
«Однако с учетом того, что Дбар Дмитрий Сергеевич находился в этом месте и с его участием произошел инцидент, который он впоследствии не смог предотвратить, генеральная прокуратура считает необходимым обратиться в адрес президента с представлением о применении в отношении министра дисциплинарного взыскания и целесообразности его пребывания в занимаемой должности», – сказал Агрба.
Генпрокурор также сообщил, что в действиях депутата парламента Гарри Кокая усматриваются признаки состава преступления, предусмотренные статьями о хулиганстве и оскорбления представителей власти. По словам Агрба, имеются доказательства и по факту стрельбы из автомата у здания МВД депутатом Алмасханом Ардзинба.
- По данным абхазского МВД, вечером 30 сентября, когда в Абхазии отмечали День победы и независимости, депутат Гарри Кокая на сухумской набережной произвел несколько выстрелов из пистолета в воздух, «грубо нарушив общественный порядок». В близлежащем ресторане во время стрельбы находились абхазский лидер Аслан Бжания и югоосетинский президент Анатолий Бибилов.
- Кокая не подчинился требованию прибывших на место сотрудников МВД и главы ведомства Дмитрия Дбар сдать оружие. В конфликт вмешались находившиеся рядом с ним ветераны войны из села Адзюбжа. В результате действий сотрудников МВД депутат Кокая и несколько ветеранов получили увечья.
- Уже после этого, по информации силового ведомства, еще один депутат, Алмасхан Ардзинба стрелял из огнестрельного оружия в направлении здания МВД. Ардзинба это отрицает.
- 1 октября в Сухуми состоялось экстренное заседание парламента, во время которого проходила акция протеста односельчан Кокая и ветеранов войны. Собравшиеся требовали отставки главы МВД.
- 3 октября министр внутренних дел Дмитрий Дбар был временно отстранен от служебных обязанностей на время расследования инцидента. Исполнение обязанностей министра возложено на заместителя Руслана Ажиба.
- 4 октября у здания парламента прошел митинг, организованный ветеранской организацией Аруаа и жителями села Адзюбжа. Депутаты, собравшиеся на внеочередное заседание, приняли решение дождаться результатов прокурорской проверки.
Грузинская полиция раскрыла убийство британца Томаса Кеннеди
Убитый в Гори 7 октября иностранец оказался гражданином Великобритании 28-летним Томасом Кеннеди. О деталях инцидента сообщают грузинские СМИ.
По информации телекомпании «Мтавари», Кеннеди пересек границу Грузии 30 августа. Известно, что он был студентом одного из музыкальных колледжей.
Тело погибшего было обнаружено 8 октября у села Квахврели Горийского муниципалитета. Пастух заметил тело в реке и сообщил в службу неотложной помощи «112». Погибшего из воды вытащили спасатели.
Полиция задержала пятерых человек по обвинению в групповом умышленном убийстве. Четверо из них обвиняются в умышленном убийстве, совершенном группой лиц при отягчающих обстоятельствах. Преступление наказывается лишением свободы на срок от 13 до 17 лет. Еще один задержанный обвиняется в том, что не сообщил в органы об особо тяжком преступлении. Его ждет наказание от трех до семи лет заключения.
Следствие установило, что 7 октября этого года обвиняемые распивали спиртные напитки в одном из подземных переходов города Гори, к их компании присоединился иностранец. Позже подсудимые и будущая жертва перебрались в один из городских баров и продолжали употреблять алкоголь, во время чего произошла ссора. В итоге, по информации МВД, иностранец был избит и в бессознательном состоянии выброшен в реку Мтквари (Кура), а обвиняемые скрылись с места происшествия.
Власти Филиппин поздравили Марию Рессу с Нобелевской премией
Власти Филиппин в понедельник поздравили журналистку Марию Рессу - известную своей критикой президента Родриго Дутерте - с присуждением ей Нобелевской премии мира. О том, что Ресса, вместе с главным редактором российской "Новой газеты" Дмитрием Муратовым, стала лауреатом премии, было объявлено в четверг.
С поздравлениями выступил пресс-секретарь Дутерте Гарри Роке. Он отметил, что в администрации президента "счастливы", что гражданка Филиппин впервые стала Нобелевским лауреатом, и поздравляют её с этим. При этом пресс-секретарь отметил, что в статусе Рессы ничего не меняется - она осуждена по обвинению в клевете, а также находится под следствием по другим уголовным делам. Пресс-секретарь Дутерте при этом заявил, что присуждение премии филиппинской журналистке - знак того, что на Филиппинах процветает свобода прессы.
Мария Ресса - основательница новостного сайта Rappler, который получил мировую известность благодаря, в частности, своим разоблачениям "фабрик троллей", работающих на Дутерте. Журналистка была приговорена к 6 годам лишения свободы, сейчас она отпущена на свободу под залог, однако в случае, если суд оставит вердикт в силе, может вернуться в тюрьму. Против неё также выдвинуты другие обвинения.
- На сайте Кремля нет официальных поздравлений от имени Владимира Путина в адрес Дмитрия Муратова. При этом физиков Жореса Алферова и Виталия Гинзбурга Путин с Нобелевскими премиями поздравлял. С поздравлениями Муратову выступил в день, когда были объявлены лауреаты премии мира, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он говорил не от имени лично президента, а обобщённо, отметив, что Муратов "привержен своим идеалам", "талантлив" и "смел". "Мы его поздравляем", - заявил Песков. На вопрос, планирует ли Путин поздравить Муратова с премией, представитель Кремля сказал: "Не могу сказать, не знаю. Это стало только что известно, поэтому дайте нам чуть-чуть времени". С тех пор прошло уже более трёх суток.
- Нобелевский комитет присудил премию мира журналистам с Филиппин и России, отметив, что отмечены "их усилия по защите свободы слова, что является предпосылкой для демократии и прочного мира".
Гарибашвили: Грузии, Армении и Азербайджану нужна новая платформа
Для более тесного сотрудничества Грузии, Армении и Азербайджана необходимо создание новой региональной платформы, заявил премьер- министр Грузии Ираклий Гарибашвили журналистам, подводя итоги своего визита в Армению.
«У меня был очень успешный визит в Армению. Моя инициатива, чтобы мы начали сотрудничать в регионе и была создана новая платформа, в рамках которой мы – три страны начнем тесное сотрудничество, и в этом процессе у Грузии важная роль», – заявил премьер.
Он напомнил, что в июне при посредничестве Грузии были освобождены армянские военнопленные, а Азербайджан получил карты минных полей.
Как отметил премьер, Грузия и впредь будет активно исполнять роль посредника между Арменией и Азербайджаном, пишет агентство «Новости-Грузия».
- Ранее Гарибашвили на встрече с президентом Турции заявил о готовности выполнить миротворческую функцию в регионе. Он также предложил создать в Тбилиси платформу для контактов между Арменией и Азербайджаном на высоком уровне.
- В июне текущего года при посредничестве премьер-министра Грузии Азербайджан освободил 15 граждан Армении, задержанных во время конфликта в Карабахе. Азербайджан в ответ получил от Армении карты, на которых отображены 97 тысяч противотанковых и противопехотных мин в Агдамском районе.
- В конце сентября Гарибашвили посетил Баку и встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Из России депортировали гражданина Грузии, сбежавшего от конвоя в аэропорту
Сотрудники российской полиции задержали гражданина Грузии, который скрылся из аэропорта Внуково перед депортацией.
Как сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, иностранный гражданин уже депортирован из Российской Федерации – в какую страну, не сообщается (у России нет прямого авиасообщения с Грузией).
По данным полиции, 30 сентября гражданин Грузии, стремясь избежать депортации, скрылся из аэропорта Внуково. Мужчина запрыгнул на пассажирское сидение находившегося поблизости автомобиля и уехал на нем. При этом автомобиль протащил несколько десятков метров сотрудника полиции, пытавшегося остановить злоумышленника. Полицейскому потребовалась медицинская помощь.
Представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова сообщила журналистам, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ – применение насилия в отношении представителя власти.
Гарибашвили: «Когда человек объявляет голодовку, он не должен есть полкилограмма меда»
По словам премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, состояние здоровья голодающего в тюрьме экс-президента Михаила Саакашвили – удовлетворительное.
Глава Кабмина также заявил журналистам, что Саакашвили своей личной банковской картой купил в тюрьме семь упаковок мёда.
«Когда человек объявляет голодовку, он не должен есть полкилограмма меда. Это я говорю с полной ответственностью», – сказал Гарибашвили.
Ранее о том, что голодающий Саакашвили начал принимать продукты питания – мед и сок, сообщили в пенитенциарной службе. Врач Саакашвили рассказал, что тот выпил чай с одной ложкой меда, но вернул мед администрации тюрьмы после того, как информация просочилась в СМИ.
Врач также заявил о значительном ухудшении здоровья политика из-за голодовки. Адвокат Саакашвили, генеральный директор телеканала «Мтавари» Ника Гварамия информацию опроверг.
Масштабная акция с требованием освобождения политика запланирована 14 октября в центре Тбилиси.
Нобелевскую премию по экономике присудили за работы по экономике труда
В Стокгольме объявлены лауреаты премии по экономике памяти Альфреда Нобеля. Половину премии получит канадско-американский акономист Дэвид Кард за "эмпирический вклад в экономику труда". Вторая половина премии разделена между американскими исследователями Джошуа Ангристом и Гвидо Имбенсом - "за методологический вклад в анализ причинно-следственных связей".
Дэвид Кард - профессор Калифорнийского университета в Беркли. Он известен как исследователь концепции минимальной оплаты труда, а также влияния иммиграции на экономику. На идеи Карда, в частности, опираются сторонники повышения минимальной установленной государством ставки оплаты труда, утверждая, что такое повышение - вопреки распространённому мнению - не приведёт к росту безработицы.
Ангрист - профессор Массачусетского технологического института, Имбенс - профессор Стэнфорда. Их основные труды также связаны с экономикой труда и с эконометрикой.
Нобелевская премия по экономике не предусмотрена завещанием Альфреда Нобеля. Она была учреждена Центральным банком Швеции в 1968 году – по случаю 300-летия основания банка - с официальным названием премия “памяти Альфреда Нобеля”. Её размер, однако, такой же, как и других Нобелевских премий. Её присуждением завершилась так называемая Нобелевская неделя. В этом году среди лауреатов есть россиянин - это главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов, получивший Нобелевскую премию мира.
Задержанный в Турции россиянин может быть связан с осужденным в Грузии Гуциевым
Управление по борьбе с терроризмом полиции Стамбула и турецкая Национальная разведывательная организация задержали накануне шестерых иностранцев, подозреваемых в шпионаже и подготовке атак на иностранцев.
РИА Новости пишет, что все шестеро задержанных – россияне, выходцы из Чечни.
Ранее представители чеченской диаспоры в Турции заявили, что один из задержанных связан с заказными убийствами. Об этом сайту Кавказ.Реалии рассказал чеченский оппозиционный блогер Хасан Халитов.
«Его зовут Беслан, второе имя - Изнаур. В местном чеченском телеграм-канале Security Turkey про него недавно писали», – заявил Халитов и добавил, что с Бесланом его познакомил Васамбек Боков, арестованный в Грузии за подготовку заказного убийства.
«Боков (настоящее имя – Магомед Гуциев – ред.) в месяц Рамадан пригласил меня к себе домой и там познакомил меня с Бесланом через видеосвязь. Меня удивило, что этот Беслан хвастался знакомством с «Патриотом» (Абузайд Висмурадов, вице-премьер Чеченской республики – ред.)», – сообщил блогер.
Халитов утверждает, что арестованный в Турции Беслан предлагал деньги за сведения о нем и связан с властями Чечни. Эту информацию подтверждает связанный с чеченской диаспорой в Стамбуле источник Кавказ.Реалии. Официальных комментариев от правоохранительных органов Турции пока не поступало.
По словам Халитова, ему сообщили, что за его голову предполагаемому киллеру обещали триста тысяч долларов. Блогер выразил готовность сотрудничать с полицией и дать показания.
- Летом 2020 года гендиректор оппозиционного грузинского телеканала «Мтавари» Ника Гварамия сообщил о подготовке покушения на журналиста Георгия Габуния. Он утверждал, что киллер, некий Васамбек Боков действовал по заданию главы Чечни Рамзана Кадырова, который желал отомстить Габуния из-за оскорблений в адрес высшего руководства РФ.
- Практически одновременно СГБ сообщила о задержании человека, въехавшего в Грузию с поддельным паспортом гражданина РФ на имя Васамбека Бокова. После этого в СГБ заявили, что настоящее имя мужчины – Магомед Гуциев. По версии следствия, в период с 11 февраля по 13 июня 2020 года Гуциев следил за Габуния и собирал информацию о нем.
- В феврале текущего года Тбилисский городской суд приговорил Гуциева к четырем годам тюрьмы, признав его виновным по статьям «посягательство на информацию, отражающую личную жизнь, или персональные данные», «преследование», «изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков», «незаконное пересечение государственной границы Грузии».
- Как сообщалось ранее, управление по борьбе с терроризмом полиции Стамбула и турецкая Национальная разведывательная организация задержали шестерых иностранцев, подозреваемых в шпионаже. У них изъято оружие и патроны, как минимум у одного из задержанных найден российский паспорт.
- В конце сентября оппозиционный чеченский блогер Хасан Халитов, ныне проживающий в Турции, обвинил главу Чечни Рамзана Кадырова в организации кровной мести, объявленной его родственникам семьей сотрудника правоохранительных органов Ахмеда Арсанукаева.
Медведев: контакты с руководством Украины бессмысленны, РФ умеет ждать
Украина является "вассалом" стран Запада, её руководители - несамостоятельные, невежественные и необязательные люди, поэтому вести переговоры с руководством Украины для Москвы "бессмысленно". Такое мнение высказал бывший президент России Дмитрий Медведев, ныне занимающий пост заместителя председателя Совета безопасности. Статью под названием "Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством" он опубликовал в газете "Коммерсантъ".
Медведев обрушился с беспрецедентно резкой критикой на президента Украины Владимира Зеленского - не назвав его при этом по имени. Он назвал Зеленского "несчастным" и "вывернутым наизнанку человеком". Прямо намекнув на еврейские корни Зеленского, Медведев выступил с утверждением, что тот "отказался от своей идентичности" и "начал истово служить наиболее оголтелым националистическим силам Украины", а его деятельность сравнил с ситуацией, "когда представители еврейской интеллигенции в нацистской Германии по идейным причинам попросились бы на службу в СС".
Сославшись на недавнюю статью своего начальника, президента Владимира Путина, Медведев заявил, что Украина находится "под прямым иностранным управлением", и, следовательно, России нет смысла иметь с ней дело - "дела нужно вести с сюзереном". При этом, по мнению Медведева, США "ничего не нужно от Украины, кроме противостояния с Россией". Спустя два предложения, впрочем, Медведев высказывает иную мысль: "Сама Украина не имеет никакой ценности на линии прямого противостояния западных сил (в том числе потенциально военного) с нашей страной".
Также Медведев обвинил руководство Украины в коррупции, упомянув и "офшоры", хотя и удержавшись об упоминания так называемого "Архива Пандоры", в котором содержались данные об офшорных компаниях, связанных с Зеленским (как и с представителями российского руководства).
Завершается статья вопросом "что делать в этой ситуации?" "А ничего" - отвечает Медведев, добавляя, что необходимо "дождаться появления на Украине вменяемого руководства". "Россия умеет ждать. Мы люди терпеливые" - пишет бывший президент.
Медведев не в первый раз пишет статьи о российско-украинских отношениях, причём его предыдущую статью, написанную в конце 2014 года, эксперты трактовали как относительно мягкую.
Из недавнего расследования Русской службы Би-би-си следует, что Медведев постепенно теряет влияние в российском руководстве. Он даже не возглавлял список "Единой России", лидером которой формально является, на выборах в Госдуму. Кремль его статью пока не комментировал.
Пока нет комментариев и украинской стороны.
- Отношения между Россией и Украиной резко ухудшились в 2014 году, после свержения президента Украины Виктора Януковича, аннексии Россией Крыма и начала конфликта в Донбассе, в котором Россия прямо поддержала сепаратистов. Украина признала Россию "страной-агрессором". При этом дипломатические и экономические отношения между странами сохраняются.
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