«Картина неутешительная» – вспышка коронавируса в Ахалгорском районе

В Ахалгорском районе уже выявлено 56 больных коронавирусной инфекцией, из них 48 – в цинагарской зоне, 8 – в Ахалгори. Об этом сообщил главврач районной больницы Джемал Бедоев. По его словам, восемь человек проходят лечение в цхинвальском медцентре.

«Сегодня мы ждем результаты ПЦР исследований еще 15-20 человек. К сожалению, картина неутешительная, идет увеличение количества ковидбольных. Тяжелых больных мы отправляем в РММЦ, где в инфекционном отделении они проходят полноценное лечение. Тех, у кого болезнь протекает в легкой форме, мы наблюдаем на дому, консультируем и делам назначения», – рассказал он.

Бедоев отметил, что больных, которые лечатся в домашних условиях, по мере возможности обеспечивают витаминами и другими препаратами. По его словам, в больнице нет нехватки лекарственных препаратов, более того, в экстренном случае медучреждение готово принять и тяжелых больных.

«Мы готовы принять порядка двадцати больных. Для этого у нас есть кислородные баллоны и необходимое медоборудование. Но пока что в этом не было необходимости», – пояснил он.

Главврач считает, что необходимо ужесточить меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции, запретить массовые мероприятия, а также установить штрафные санкции в отношении лиц, которые нарушают масочный режим.

Глава Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Марина Кочиева предполагает, что в цинагарской зоне люди «наверняка посещали одно и тоже массовое мероприятие, не соблюдая норм безопасности, что привело к такой картине».

Она добавила, что за минувшие сутки в Южной Осетии выявили 123 новых случая коронавируса.

В «красной зоне» Республиканского многопрофильного медицинского центра Южной Осетии от последствий коронавирусной инфекции скончалась 88-летняя пациентка, сообщила главный инфекционист республики Элеонора Джиоева.