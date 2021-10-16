В Батуми эвакуируют жильцов дома рядом с обрушившимся корпусом

В Батуми начали эвакуацию жильцов многоквартирного дома, расположенного по соседству с обрушившимся зданием, сообщает издание «Батумелеби».

Эвакуация началась поздно вечером 15 октября, вскоре после публикации предварительных данных экспертизы. Специалисты сочли, что жильцам угрожает опасность. По предварительным данным, причина – повреждение несущей стены при ремонте в одной из квартир на первом этаже.

По словам и.о. мэра Батуми Лелы Сурманидзе, в данном случае городские власти выдали разрешение на реконструкцию, однако муниципальная инспекция выявила факт нарушения утвержденного проекта. В целом эвакуированы будут до 50 семей, проживающих в доме №56 на улице Мемеда Абашидзе. Сама чиновница также оказалась в их числе.

«Мы пока не знаем всего заключения экспертизы, но специалисты попросили эвакуировать население в целях превенции», - заявила она в комментарии «Аджарскому телевидению».

Жильцов временно расселили по гостиницам. Скорее всего, они вернутся в свои квартиры после проведения укрепительных работ.

«В понедельник будет экспертный ответ. Согласно этому ответу, будут проведены укрепительные работы и население, вероятно, вернется в места своего проживания», - сказала Сурманидзе.

До сих пор неясно, будут ли эвакуированы жильцы корпуса по улице Клдиашвили, который также примыкает к обрушившемуся зданию.