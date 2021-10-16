Угулава оштрафовали за нарушение карантина после участия в митинге

Кандидат на пост мэра Поти, оппозиционер Гиги Угулава оштрафован на 2 тысячи лари (около 639 долларов) за нарушение правил карантина и изоляции, сообщает МВД Грузии.

7 октября Угулава сообщил, что у него подтвердился коронавирус. Спустя неделю, 14 октября, политик появился на многотысячном митинге в центре Тбилиси с требованием освобождения Саакашвили из тюрьмы. Обращаясь к собравшимся, Угулава подчеркнул, что его тест на COVID отрицательный, и он прекратил изоляцию с разрешения врачей.

Многие сочли доводы оппозиционера неубедительными, назвав его поведение «безответственным». Отвечая им, накануне на своей странице в Facebook политик опубликовал отрицательный результат теста на ковид, сообщает агентство «Новости-Грузия».

В Грузии в случае подтверждения коронавируса домашняя изоляция, как правило, продолжается минимум 12 дней.