В Грузию прибывает министр иностранных и европейских дел Словакии

Министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Иван Корчок прибывает сегодня в Тбилиси с официальным двухдневным визитом. В рамках визита Иван Корчок проведет встречу с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, спикером парламента Кахой Кучава и вице-премьером, министром иностранных дел Давидом Залкалиани.

Глава МИД Словакии посетит линию разделения с самопровозглашенной республикой Южная Осетия, где ознакомится с работой миссии мониторинга ЕС и ситуацией близ региона, который власти Грузии объявили оккупированным.

Вместе со словацким министром в Грузию прибывает бизнес-делегация. В рамках визита планируется провести двусторонний бизнес-форум с участием министерства экономики и Торгово-промышленной палаты, сообщает агентство «Новости-Грузия».

«В ходе своего официального визита в Грузию Иван Корчок возложит венки к Мемориалу героев, погибших в борьбе за единство Грузии, и почтит их память», - сообщили в МИД Грузии.