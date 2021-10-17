Посол США: В Вашингтоне следят за состоянием Саакашвили

Посол США в Грузии Келли Дегнан заявила сегодня, что важно провести второй тур муниципальных выборов в спокойной обстановке, чтобы у избирателей была возможность сделать информированный выбор, сообщает грузинская служба Радио Свобода.

Отвечая на вопрос журналистов, является ли третий президент Грузии Михаил Саакашвили политическим заключенным, Келли Дегнан сказала, что «она не может делать такие оценки», однако ей известно, что «много людей в Грузии сфокусированы на состоянии Саакашвили, и посольство США, а также Вашингтон, внимательно следят за его состоянием».

«Важно, чтобы кандидаты могли донести до избирателей свою избирательную кампанию, с вопросами, с платформами… Очень важно, чтобы следующие несколько недель были спокойными и установилась правильная, содействующая обстановка для хорошего второго тура. Общество должно чувствовать себя безопасно во время голосования, чтобы сделать информированный выбор. Акцент должен быть на вопросах, на кандидатах, а не нападениях друг на друга», - сказала Келли Дегнан.