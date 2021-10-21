Теолог: Вселенский патриарх пожелал Михаилу Саакашвили здоровья и успехов

Теолог Гоча Барнов встретился в Стамбуле со Вселенским патриархом Варфоломеем. Барнов говорит, что Патриарх Константинопольский выразил поддержку арестованному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили и пожелал ему здоровья и успехов.

«Патриарх, его Всесвятейшество, был в курсе как политических процессов в Грузии, потому что активно следит за всем происходящим в стране, так и церковных, но он не делает политических заявлений. Он знает, что происходит в Грузии, знает о текущих процессах. Между прочим, с человеческой точки зрения, позиции, он выразил поддержку Михаилу Саакашвили, пожелал ему здоровья и успехов. Он сказал нам об этом, но чисто с человеческой точки зрения», – заявил Гоча Барнов.

По словам теолога, Патриарх также поинтересовался позицией грузинской церкви по вопросу автокефалии Православной церкви Украины.

Ранее протоиерей Андрия Джагмаидзе на своей страничке в социальной сети Facebook обвинил теолога Гочу Барнова в попытке внести раскол между Грузинской православной церковью и Вселенским патриархатом.