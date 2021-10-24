Коронавирус в Абхазии: 66 новых случаев инфицирования, 1 человек скончался

За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 274 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 66 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 92 пациента. Состояние 24 человек оценивается как тяжелое, 48 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице проходит лечение 41 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 12 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находится 21 пациент, в Гагрской ЦРБ - 27, состояние 6 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 15 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 85 пациентов, состояние 12 человек тяжелое.

В российском военном госпитале скончался мужчина 1940 года рождения.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 30 722 человека. Зарегистрировано 442 летальных случая. Выздоровели 26 109 человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.