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В Колумбии задержан один из самых влиятельных наркобаронов
В Колумбии задержан предполагаемый руководитель крупнейшей в стране криминальной организации Clan del Golfo, которая контролирует около 50% поставок колумбийского кокаина.
Один из наиболее влиятельных наркобаронов Дайро Антонио Усага, известный также под прозвищами Отониель, был задержан в результате спецоперации с участием 500 полицейских и 22 вертолетов. Один полицейский в ходе операции погиб.
Президент Колумбии Иван Дуке заявил в видеообращении, что задержание Усаги сравнимо лишь с поимкой знаменитого наркоторговца Пабло Эскобара. Президент назвал результат операции «самым значительным ударом по наркоторговле в Колумбии в 21-м столетии», цитирует колумбийскую прессу «Немецкая волна».
Усага в прошлом участвовал в антиправительственных рейдах на стороне леворадикальной группировки «Армия национального освобождения» (ELN). Затем от левого радикализма перешел к правому, став членом группировки «Объединенные силы самообороны Колумбии» (AUC). Ее бывшие участники ныне составляют ядро Clan del Golfo , численность этой группировки составляет от 1200 до 1800 человек.
Наряду с наркоторговлей, Усагу обвиняют в убийствах полицейских, сексуальном насилии в отношении детей и вербовке подростков в криминальную организацию.
Судя по имеющейся информации, группировка Clan del Golfo сотрудничает с крупнейшим мексиканским наркокартелем Sinaloa.
Другие новости дня
115 новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Южной Осетии
Югосетпотребнадзор сообщил о новых данных заболевания коронавирусом, зафиксированных за минувшую субботу. Как сообщила информагентству «Рес» в воскресенье глава Югосетпотребнадзора Марина Кочиева, по результатам проведенных исследований из 418 проб, выявлено 115 случаев заражения коронавирусом.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 2154 человека, 45 - сняты с учета медиков за сутки», - сказали в Югосетпотребнадзоре.
Количество инфицированных с начала пандемии составило 8209 человек, 6055 - выздоровели. Всего за время пандемии в Южной Осетии было проведено 44679 исследований на коронавирусную инфекцию. В медцентре республики проходят лечение более 176 пациентов.
- До 1 декабря в Южной Осетии решением оперштаба самопровозглашенной республики запрещено проведение свадеб, массовых торжественных и религиозных мероприятий, а также культурно-массовых, спортивных, зрелищно-развлекательных мероприятий. Также рекомендовано ограничить посещение похоронных, поминальных мероприятий. Действует обязательный масочный режим в закрытых помещениях. До 1 ноября закрыты все учебные и дошкольные заведения.
В Калмыкии шесть уроженцев Дагестана погибли при столкновении автобуса с грузовиком
Шесть пассажиров автобуса, следовавшего из Махачкалы в Санкт-Петербург, погибли, восемь получили травмы при столкновении с грузовиком на трассе в Яшкульском районе Калмыкии.
По данным МВД по республике, пассажирский автобус Neoplan столкнулся с грузовым автомобилем «Камаз».
Изначально сообщалось о пяти погибших, позже стало известно, что еще одна пострадавшая умерла в республиканской больнице, сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Калмыкии Юрия Кикенова.
«В республиканской больнице одна пострадавшая умерла - открытая черепно-мозговая травма», - сказал он.
Пять пострадавших отпустили из больницы после осмотра, троих госпитализировали. Водитель «Камаза» не пострадал, водитель автобуса не госпитализирован.
Следственное управление СКР по Калмыкии сообщило о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
- По итогам первых девяти месяцев этого года Чечня и Кабардино-Балкария лидируют в стране по числу погибших на каждые 100 пострадавших в ДТП. Согласно официальной статистике МВД, здесь погибает каждый пятый попавший в аварию. В среднем по России на 100 пострадавших в ДТП погибает 7,9 человек. По Северо-Кавказскому федеральному округу этот показатель – 11,1 погибших. В Чечне в этом году в ДТП погибали 22,1 пострадавших, а в Кабардино-Балкарии - 16,7.
Правительство РФ отклонило законопроект о наказании депутатов за невыполнение обещаний
Правительство России отклонило проект закона о наказании депутатов за невыполнение обещаний, данных избирателям. Инициатором проекта стал депутат Олег Нилов (партия «Справедливая Россия - за правду»).
В правительстве отметили, что выполнение предвыборных обещаний - обязанность выборного лица. В тексте отзыва также говорится, что предложенная инициатива содержит «оценочные формулировки». Имеется и риск широкого правоприменения такого закона. Поэтому в правительстве посчитали, что в законопроекте недостаточно обоснованы предложения о криминализации некоторых деяний.
Как отмечает «Новая газета», депутат Нилов также предложил предусмотреть возможность отказа от обещаний. Такой отказ, по мнению депутата, исключал бы уголовную ответственность.
Оригинальный законопроект был внесен в парламент в августе. Однако, еще в 2007 году подобные вопрос поднял тогдашний губернатор Ставропольского края от «Единой России» Александр Черногоров. Вскоре после этого его исключили из партии.
65 лет назад в Венгрии началось восстание против коммунистов
Государственный департамент США опубликовал в субботу заявление в связи с 65-й годовщиной Венгерской антикоммунистической революции. Согласно официальной статистике, в период восстания и боевых действий с конца октября до 31 декабря 1956 года погибли 2652 венгерских повстанца, 348 мирных жителей, были ранены 19 226 человек.
В заявлении Государственного департамента, в частности, говорится: «Мы вспоминаем храбрых мужчин и женщин, которые боролись за свою свободу на улицах Будапешта и по всей стране. Их стремление к свободе реализовалось в 1989 году, когда Венгрия стала демократической страной».
В Вашингтоне подчеркивают, что США отмечают эту историческую дату вместе с «партнером и союзником по НАТО.»
В 2021 году исполняется 100 лет со дня установления дипломатических отношений между Венгрией и Соединенными Штатами, отмечает «Голос Америки».
За минувшие сутки от коронавируса в Южной Осетии умерли два человека
В Южной Осетии от последствий коронавирусной инфекции скончалось два человека - мужчины в возрасте 79 и 85 лет, сообщила «Рес» сегодня, 24 октября, заместитель директора Республиканского многопрофильного центра (РММЦ) Зарина Туаева.
В «красной зоне» Республиканского многопрофильного медицинского центра проходят лечение 176 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в палате интенсивной терапии и реанимации находятся два человека.
«За прошедшие сутки в медцентр госпитализированы 15 больных», - уточнила Туаева.
Количество инфицированных с начала пандемии в республике составило 8094 человека, 6010 - выздоровели, 134 человека умерли.
До 1 декабря в Южной Осетии решением оперштаба самопровозглашенной республики запрещено проведение свадеб, массовых торжественных и религиозных мероприятий, а также культурно-массовых, спортивных, зрелищно-развлекательных мероприятий. Также рекомендовано ограничить посещение похоронных, поминальных мероприятий. Действует обязательный масочный режим в закрытых помещениях. До 1 ноября закрыты все учебные и дошкольные заведения.
Адвокаты: В тюремной больнице планируется ликвидация Саакашвили
В тюремной больнице планируется имитировать бунт с целью ликвидации экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом сегодня, 24 октября, на брифинге заявил гендиректор телеканала «Мтавари» Ника Гварамия, который по совместительству является адвокатом Саакашвили.
Саакашвили продолжает голодовку в руставской тюрьме уже 24-й день. Врачебный консилиум, сформированный при Минздраве Грузии, рекомендует перевести его в многофункциональную клинику смешанного типа. В Минюсте согласны госпитализировать экс-президента в больницу глданской тюрьмы в Тбилиси, настаивая, что она подходит для голодающих заключенных.
«Перевод в тюремную больницу будет сопряжен с проблемами безопасности и, по нашей информации, эти проблемы будут имитированы нынешними властями страны. Будет т.н. имитированный бунт, который закончится ликвидацией Михаила Саакашвили», - сказал Гварамия.
Адвокаты требуют, чтобы власти в ближайшие часы решили вопрос госпитализации экс-президента в многопрофильную клинику, где смогут обеспечить безопасность Саакашвили и позаботиться о его здоровье с учетом всех нужд.
«Существует риск остановки сердца. В клинике должна быть кардиологическая служба второго уровня. В частности, интервенционная кардиология, лаборатория ангиокардиологии, имплантация кардиостимулятора эндокарда, имплантация и катетерная абляция, лечение стенокардии и тромботических осложнений. В тюремной больнице это невозможно», - сказал Гварамия.
Он обратился к Народному защитнику Грузии Нино Ломджария с просьбой о содействии. Адвокаты также требуют разъяснений от главы Минздрава Екатерины Тикарадзе и министра юстиции Рати Брегадзе, который накануне обвинил личного врача Саакашвили и одного из членов консилиума Николоза Кипшидзе во лжи, заявив, что вопрос перевода экс-президента в клинику гражданского сектора с ним не обсуждали.
Экс-президент был задержан 1 октября в Тбилиси после того, как тайно прибыл в Грузию из Украины. Саакашвили считает себя политическим заключенным и сразу после ареста объявил в знак протеста голодовку. Из-за ухудшения состояния 22 октября экс-президенту потребовалось провести переливание крови, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Коронавирус в Абхазии: 66 новых случаев инфицирования, 1 человек скончался
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 274 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 66 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 92 пациента. Состояние 24 человек оценивается как тяжелое, 48 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходит лечение 41 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 12 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находится 21 пациент, в Гагрской ЦРБ - 27, состояние 6 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 15 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 85 пациентов, состояние 12 человек тяжелое.
- В российском военном госпитале скончался мужчина 1940 года рождения.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 30 722 человека. Зарегистрировано 442 летальных случая. Выздоровели 26 109 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Коронавирус в Грузии: 3 436 новых случаев заражения, 43 человека скончались
В Грузии за минувшие сутки выявили 3 436 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения около 52,5 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 10,73%, за последние две недели – 9,06%, а за последнюю неделю – 9,13%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 692 240.
Более 35% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 1 208. В Имерети выявили 729 случаев заражения, в Кахетии – 539, в Самегрело и Земо Сванети – 235, в Квемо Картли – 221, в Шида Картли – 195, в Гурии – 98, в Аджарии – 87, в Мцхета-Мтианети – 48, в Самцхе-Джавахети – 68, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 8.
От ковида умерли еще 43 пациента. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 9 742.
Выздоровели 4 483 человека, их общее число выросло до 630 961.
На данный момент в Грузии 51 511 активных случаев коронавируса. Из них 6 041 пациент (более 11%) проходят лечение в больницах. Состояние 1 490 больных тяжелое, 309 подключены к аппаратам ИВЛ. 957 граждан (около 2% активных случаев) остаются в ковид-гостиницах под наблюдением врачей, а 45 683 человек лечатся на дому. В карантинных пространствах остается 51 гражданин, а в самоизоляции – более 38,4 тысячи.
По состоянию на 23 октября в Грузии провели 1 943 743 прививок. При этом полный курс вакцинации от коронавируса прошли 921 000 человек, что составляет 32,2% взрослого населения страны.
На западе Грузии четыре пассажирских поезда остановили из-за аварии в электросетях
Пассажирские поезда, выполняющие рейсы по четырем разным направлениям, были остановлены на западе Грузии из-за аварии в электросетях. Об этом говорится в заявлении Грузинской железной дороги (ГЖД).
Причиной послужил обрыв воздушной высоковольтной линий электропередач – провод упал на контактную линию и повредил ее. В итоге, остановлены были поезда Тбилиси-Батуми, Батуми-Тбилиси, Тбилиси-Поти и Зугдиди-Тбилиси.
Сотрудники «Государственной электросистемы Грузии», которая оперировала поврежденной линией, уже приступили к ремонтным работам. К настоящему времени движение удалось восстановить по направлениям Зугдиди-Тбилиси и Батуми-Тбилиси.
Процесс продолжается и, по информации ГЖД, займет примерно два часа. Пассажиры могут не дожидаться завершения ремонта и продолжить поездку до места назначения на автобусах, специально выделенных ГЖД.
В Санкт-Петербурге и Туве введен локдаун с 30 октября по 7 ноября
Власти Санкт-Петербурга ввели карантинные ограничения на время нерабочих дней в стране с 30 октября по 7 ноября. В городе будут закрыты кафе и рестораны, непродовольственные магазины, государственные услуги нельзя будет получить очно. Распоряжение подписано губернатором города Александром Бегловым.
Не менее 70 процентов сотрудников государственных образовательных учреждений будут переведены на дистанционную работу. Заселиться в гостиницу можно будет только вакцинированным или имеющим справку о невозможности вакцинации по медицинским причинам.
О новых мерах против пандемии коронавируса объявил в субботу еще один регион - Тува. Там будут закрыты предприятия сферы услуг, музеи и храмы. Кроме того, туристам нельзя будет заселиться в гостиницы. В Кызыле будет остановлена работа общественного транспорта.
Врачи настаивают на переводе Саакашвили в клинику гражданского сектора
Консилиум врачей, сформированный при Минздраве Грузии, выступает с рекомендацией перевода экс-президента Михаила Саакашвили из тюрьмы в высокопрофильное медучреждение. Об этом сообщил один из членов консилиума, личный врач политика Николоз Кипшидзе.
Врачебный консилиум собрался сегодня уже во второй раз, чтобы обсудить состояния здоровья Саакашвили, который продолжает голодовку в тюрьме уже 23-й день. Накануне медики провели экс-президенту переливание крови.
«Состояние удовлетворительное. Вчерашнее переливание прошло хорошо, но его состояние может ухудшится в любую минуту. Комиссия единогласно решила, что в случае необходимости его нужно перевести в высокопрофильную больницу… Саакашвили, мы, лично я придерживаемся той позиции, что его перевод в тюремную больницу равнозначен убийству», - сказал Кипшидзе.
- Экс-президент был задержан 1 октября в Тбилиси после того, как тайно прибыл в Грузию из Украины. Саакашвили считает себя политическим заключенным и сразу после ареста объявил голодовку в знак протеста. По словам адвокатов, состояние политика ежедневно ухудшается. Консилиум врачей, который впервые посетил Саакашвили в начале недели, рекомендовал госпитализировать его для профилактики, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- Позже министр юстиции Рати Брегадзе информировал, что Саакашвили готовятся перевести больницу при Глданской тюрьме, которая, по его словам, годна для лечения голодающих заключенных. Эту идею не одобрили адвокаты Саакашвили, которые опасаются за безопасность экс-президента в окружении заключенных, отбывающих наказания за тяжкие преступления. Они требуют, чтобы политик был переведен в гражданскую клинику.
- На данном этапе в правящей партии «Грузинская мечта» исключают, что это требование будет поддержано. Сегодня председатель ГМ Ираклий Кобахидзе заявил, что ни один заключенный в Грузии не должен пользоваться особыми привилегиями, и подход к третьему президенту должен быть точно таким же, как к остальным. С аналогичным заявлением выступил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Он сказал, что «Саакашвили никогда не будет привилегированным заключенным», добавив при этом, что никто не мешает ему прекратить голодовку.
В Батуми проходит акция протеста под лозунгами «Борьба до победного конца»
В Батуми проходит массовая акция протеста оппозиции под лозунгами «Борьба до победного конца» и «Вместе за свободу и перемены». Митинг был организован в поддержку оппозиции во втором туре выборов в органы местного самоуправления, назначенном на 30 октября. При этом одно из главных требований акции – освобождение Михаила Саакашвили.
К манифестантам обратился кандидат в мэры Батуми от «Единого национального движения» Георгий Киртадзе. Во втором туре он встретится с представителем правящей партии «Грузинская мечта». В своем выступлении Киртадзе поблагодарил «одного человека, который тоже наблюдает за нами по телевизору, который больше всех любит наш город, больше всех нас поддерживает и который сейчас больше всех нуждается в нашей поддержке».
«Приветствую вас, господин Миша! Вы прекрасно знали, на что идете. Знали, что, приехав в Грузию, рискуете своим здоровьем и жизнью, но пошли на этот шаг и сдержали слово, как всегда! Вас наказывают за все, чего вы добились в этой стране. Свобода и демократическое развитие – вот главное, за что вы боролись всю свою жизнь», - сказал он.
По словам Киртадзе, Михаил Саакашвили должен стать последним политическим заключенным в Грузии: «Это главное изменение, которое поддержал народ, в том числе на выборах 2 октября в Батуми». Кандидат в мэры заявил, что оппозиция уже имеет многопартийное большинство в Батумском городском совете, и второй тур выборов приведет к окончательной победе.
На акции было зачитано и обращение Саакашвили. «Георгий Киртадзе станет лучшим мэром в истории Батуми, а Миша Болквадзе – лучшим мэром Хелвачаури. После их победы жду вас в Рустави. Я хочу, чтобы двери моей тюрьмы открыли, в том числе, жители Батуми», - говорится в обращении экс-президента Грузии, передает SOVA.
Президент Турции приказал выслать из страны послов 10 западных стран
Президент Турции Реджеп Эрдоган выдал распоряжение министерству иностранных дел выслать из страны послов десяти западных стран. В том числе - США, Германии и Франции. Об этом сообщает газета Daily Sabath.
Беспрецедентный шаг объяснен призывом дипломатов освободить подозреваемого в попытке государственного переворота турецкого филантропа Османа Кавалу.
Прокуратура Стамбула обвиняет его в участии в попытке переворота в июле 2016 года, он арестован. Обвинения были предъявлены ему сразу после того, как суд оправдал его по делу о попытке свержения правительства после массовых протестов в Стамбуле в 2013 году.
Освободить Кавалу ранее на этой неделе призвали посольства США, Германии, Франции, Нидерландов, Канады, Новой Зеландии, Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции.
Турция - член НАТО и кандидат на вступление в Евросоюз. Несмотря на это послы всех этих стран будут объявлены персона нон грата. В четверг Эрдоган заявил, что у дипломатов нет права поучать Анкару с ее собственной территории. «Кто вы вообще такие?» - сказал тогда он.
Григол Вашадзе после встречи с Саакашвили: Главное – человечность и дружба
Третьего президента Грузии Михаила Саакашвили в тюрьме навестил его бывший соратник, экс-министр иностранных дел Григол Вашадзе. После встречи политик не стал рассказывать журналистам, о чем именно они говорили, сказав, что это не подлежит обсуждению. При этом Вашадзе сказал, что запомнил послание Саакашвили.
«Что касается того, являюсь ли я членом «Национального движения» или нет… Не важны ни партии, ни членство в партиях, ни тот балаган, который творится в грузинской политике. На первом плане – человечность и дружба. С Михаилом Саакашвили связана огромная и, пожалуй, самая интересная часть моей жизни», - сказал Григол Вашадзе, сообщает SOVA.
- Напомним, утром 1 октября, накануне выборов в органы местного самоуправления, Михаил Саакашвили сообщил о своем возвращении на родину. Вечером того же дня власти заявили о его задержании. Экс-президент был переведен в пенитенциарное учреждение №12 города Рустави, где в знак протеста объявил голодовку.
Сергей Шойгу ответил министру обороны ФРГ на ее заявление о «сдерживании»
Министр обороны России Сергей Шойгу сделал ответное заявление на высказывания министра обороны ФРГ о средствах сдерживания российской угрозы.
Как информирует ТАСС, Шойгу считает, что «НАТО последовательно стягивает силы к российским границам». Министр предупредил: хорошо известно, чем подобное уже заканчивалось для Германии и Европы, намекая вероятно на итоги Второй мировой войны.
Глава российского военного ведомства, также назвал «катастрофой» итоги реализации плана НАТО по «сдерживанию» в Афганистане».
Двумя днями ранее, 21 октября, министр обороны ФРГ в эфире радиостанции «Дойчландфунк», отвечая на вопрос о том, размышляет ли НАТО о сценариях сдерживания России для балтийского и черноморского регионов, заявила, что союз НАТО готов заблаговременно использовать средства, которые имели бы сдерживающий эффект в отношении России. По словам Крамп-Карренбауэр, никому не должно прийти в голову нападать например на районы Балтики или на партнеров НАТО в Черном море.
Министр обороны ФРГ подчеркнула, что НАТО будет адаптироваться к нынешнему поведению России.
Зарплаты госслужащих в Грузии повысят с января 2022 года
С января 2022 года зарплаты государственных служащих в Грузии будут повышены. Об этом заявил сегодня, 23 октября, премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили после встречи с членами предвыборного штаба правящей партии «Грузинская мечта» в Кутаиси.
«Повышения зарплат государственных служащих не происходило уже очень много лет и это серьезная проблема для страны… По нашему решению, с января начнется повышение зарплат государственных служащих», - заявил Гарибашвили.
В правительстве Грузии обещают, что начиная с января 2022 года, поэтапно будут повышены зарплаты всех государственных служащих. На данном этапе не ясно, о каких суммах идет речь. Известно лишь то, что мэры городов будут получать в два раза больше – как минимум 4 тысячи лари в месяц.
Обещание властей совпало с предвыборным периодом. В оппозиции считают, что инициатива служит единственной цели – мобилизации административного ресурса в пользу правящей партии, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Алек Болдуин дал показания в связи с гибелью кинооператора Галины Хатчинс
Зарубежные СМИ продолжают рассказывать о трагическом происшествии, произошедшем во время съемок вестерна «Раст» около города Санта-Фе (штат Нью-Мексико).
Гражданка Украины, американский кинооператор Галина Хатчинс, погибла на съемках вестерна «Раст» около города Санта-Фе. В нее случайно выстрелил продюсер и исполнитель главной роли, популярный голливудский актер Алек Болдуин. Ранение получил и режиссер фильма Джоэл Соуза.
Инцидент произошел во время съемок сцены, в которой Болдуин должен был стрелять холостыми патронами. Оружие использовалось на площадке как предмет реквизита, сообщило сообщило издание The Hollywood Reporter со ссылкой на представителя киносъемочной компании.
«Как говорят следователи, похоже, что в сцене, которая в этот момент снималась, должен был использоваться пистолет, - цитирует Франс пресс сообщение полиции. - Детективы пытаются установить, каким именно поражающим элементом был произведен выстрел».
«Нет слов, чтобы описать мое потрясение и мою печаль в связи с трагическим инцидентом, унесшим жизнь Галины Хатчинс - матери, жены и нашей глубокоуважаемой коллеги. Я полностью сотрудничаю с полицейским расследованием, дабы установить, как произошла эта трагедия. Я поддерживаю контакт с ее мужем и предлагаю свою поддержку ему и его семье», - написал Болдуин в «Твиттере».
Хатчинс, которой было 42 года, отправили в больницу на вертолете, однако она скончалась. 48-летний Соуза был доставлен в больницу на машине скорой помощи. Участвующая в съемках американская актриса Фрэнсис Фишер написала в «Твиттере», что его уже выписали из больницы, хотя ранее сообщалось, что Соуза был в реанимации.
«Болдуин дал показания полицейским, - сказал официальный представитель шерифа Санта-Фе агентству Франс пресс. - Он сделал заявления и ответил на их вопросы. Он пришел добровольно и после дачи показаний покинул здание. Какие-либо обвинения по этому делу не предъявлены, никто не арестован.
Полиция, однако, пока не подтверждает и не опровергает предположение, что в пистолете вместе с холостыми патронами случайно оказался боевой.
Премьер Грузии обещает довести до конца проект завода по производству электромобилей
Проект строительства в Кутаиси завода по производству электромобилей, остановленный из-за пандемии коронавируса, будет доведен до конца. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, который сегодня, 23 октября, посетил второй по величине город страны в рамках предвыборной кампании.
«Примерно два года назад был проект, который предусматривал производство электромобилей. У нас был очень серьезный инвестор, но потом пандемия затруднила этот процесс, и в конечном счете [сроки] реализации этого проекта сдвинулись. Хочу сообщить кутаисцам, что по моему поручению мы уже возобновили и начали переговоры с компанией-инвестором.
Большая часть завода уже на месте, и все делается для того, чтобы довести этот проект до конца, чтобы вернуть Кутаиси его историческую миссию. Очень скоро мы здесь начнем выпуск автомобилей. Как премьер-министр, я активно буду работать с каждым мэром, у меня будут тесные отношения с ними, у нас будет очень хорошая координация для реализации этих амбициозных проектов», - заявил Гарибашвили.
- О строительстве завода по производству электромобилей в Кутаиси власти Грузии объявили весной 2019 года. Соответствующий меморандум грузинский холдинг AiGroup подписал с китайским консорциумом Changan Automobile. Стороны договорились завершить строительство в течение 24 месяцев, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- Уже в 2020 году планировалось представить первый грузинский электромобиль – машину «Орво», сконструированную на базе седана Changan Eado. Предполагалось, что ежегодно до 5 тысяч машин, собранных в Кутаиси, будут вывозить в Евросоюз и страны Азии, а затем мощности концерна будут увеличены до 40 тысяч машин в год.
В столице Грузии наградили почетных граждан Тбилиси
Сегодня, 23 октября, в столице Грузии состоялась церемония награждения званием «Почетный тбилисец» 2021 года, сообщает Общественный вещатель.
Мероприятие прошло в соответствии с соблюдением антикоронавирусных регуляций, при ограниченном количестве гостей и транслировалось в прямом эфир телекомпаний и в социальных сетях. К собравшимся обратился мэр столицы Каха Каладзе.
«Как правило, вся столица с особым нетерпением ждет Тбилисоба - праздника и веселья, на который в Тбилиси съезжается вся Грузия, наш народ и иностранные гости. Действительно, нет ничего лучше этого всеобщего праздника и веселья осени. Однако, когда дело касается человеческой жизни, все тускнеет. Понятие солидарности, сопереживания друг другу в горе всегда занимало особое место в Тбилиси, и когда вся страна оплакивает страшную трагедию в Батуми, мы не могли не принять решение об отмене мероприятий по празднованию Тбилисоба и передать предназначенные для этого средства пострадавшим семьям. Поэтому в этом году мероприятия Тбилисоба ограничатся лишь одной особой традицией - награждением заслуженных, выдающихся людей званием «Почетного тбилисца», - сказал мэр Тбилиси.
По его словам, присвоение статуса почетного гражданина Тбилиси - минимальная оценка заслуг этих людей перед Тбилиси.
Звание «Почетного гражданина Тбилиси» в 2021 году присвоено: академику Рисмагу Гордезиани; профессору Акакию Надареишвили; профессору Ираклию Павленишвили; профессору Рамазу Курашвили; фотографу и заслуженному мастеру спорта Давиду Квачадзе; главному специалисту Службы уборки города, проработавшая в муниципалитете 49 лет Лили Кинцурашвили; актеру Элгудже Бурдули; ученому-физику Паате Кервалишвили; филологу и литератору Инге Джибути; писателю и поэту Бадри Кутателадзе; театроведу и журналисту Григолу Чигогидзе; академику Давиду Мусхелишвили; слесарю, заслуженному сотруднику метрополитена Гиви Гамбашидзе.
Музыкальное сопровождение церемонии награждения осуществил «Биг-бэнд мэрии Тбилиси».
Украина получила от США третью партию военной помощи
Третья партия американской военной помощи прибыла на Украину. Это заключительная партия на 60 млн долларов от правительства США - для нужд украинских вооруженных сил. Доставлены боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинское имущество и другие материалы, сообщает «Немецкая волна».
«Мы хотим видеть Украину на пути в НАТО, мирной и свободной страной», - заявила в аэропорту Киева военный атташе посольства США в Украине полковник Бриттани Стюарт.
Договоренности о поставках американской военной помощи были достигнуты во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США в начале сентября. Первую и вторую партию дополнительной помощи в Киеве получили 10 и 18 октября.
За семь лет конфликта на Донбассе США оказали Украине военную помощь на сумму более 2,5 млрд долларов, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин на недавней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Премьер Грузии о голодовке Саакашвили: кто ему мешает есть?
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили никто не мешает есть. Так он прокомментировал голодовку и состояние здоровья экс-главы государства, передает SOVA.
«Кто ему мешает есть, почему он голодает? Хочу всем сказать, что заключенный Саакашвили никогда не будет привилегированным. Несколько тысяч заключенных содержатся в тюрьмах, и о них тоже нужно заботиться. Заключенный Саакашвили ничем от них не отличается, за исключением того, что он совершил гораздо больше преступлений против нашей страны, нашего народа и нашего будущего, чем другие», - сказал Гарибашвили, перечислив: «оккупация, потеря территорий, уничтожение тысяч людей».
На вопрос журналистов о том, возможно ли освобождение бывшего президента из заключения, премьер-министр ответил: «Исключено! Саакашвили будет сидеть в тюрьме минимум шесть лет!».
- Утром 1 октября, накануне выборов в органы местного самоуправления, Михаил Саакашвили сообщил о своем возвращении на родину. Вечером того же дня власти заявили о его задержании. Экс-президент был переведен в пенитенциарное учреждение №12 города Рустави, где в знак протеста объявил голодовку.
ВМФ России и ВМС Китая провели совместное патрулирование
В западной части Тихого океана впервые проведено совместное патрулирование боевых кораблей ВМФ России и ВМС Китая. Как сообщило Министерство обороны России, совместное патрулирование велось с 17 по 23 октября десятью кораблями - по пять от каждой стороны. За это время корабли двух стран проплыли более 3 тысяч километров (более 1700 морских миль).
Российские и китайские моряки отработали совместное тактическое маневрирование и провели несколько тренировок. В частности, как отмечает издание «Коммерсантъ», группировка кораблей впервые пересекла Сангарский пролив между японскими островами Хонсю и Хоккайдо.
Задачами патрулирования Минобороны называет демонстрацию флагов России и Китая, «поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе».
В августе Россия и Китай провели совместные военные учения на китайском полигоне Цинтунся. В них участвовало 10 тысяч российских и китайских военнослужащих, двести единиц бронетехники, около ста артиллерийских орудий, самолеты и вертолеты.
Российские власти объявили в розыск борца против пыток Сергея Савельева
ФСБ и МВД России объявили Сергея Савельева, информатора проекта Gulagu.net, в розыск и готовят документы для его ареста и экстрадиции в Россию.
Официальный запрос руководства проекта Gulagu.net в МВД и официальный ответ сотрудников этого ведомства подтверждает информацию о подготовке документов на экстрадицию Сергея Савельева в Россию.
Корреспондент Радио Свобода получил от Владимира Осечкина, организатора проекта Gulagu.net письмо, в котором, в частности, говорится:
«Вместо благодарности и слов «спасибо» в адрес разоблачителя пыточного конвейера – розыск и попытка арестовать и вернуть любой ценой в Россию.
Российские силовики сами себя изобличают и пытаются заткнуть рот человеку, который помог миру узнать о преступлениях против человечества и против человечности. Это решение – политическое 100%, и санкцию на это давал Владимир Путин. Это их ответ нам. Они хотят пересажать всех правдорубов и злоупотребляют властью в политических целях.
Их следующим шагом будет подача запроса в Интерпол. Мы тоже направим документы в Интерпол, чтобы предложить этой международной организации ввести мораторий на участие РФ в Интерполе до проведения реформы ФСИН и всей следственно-судебной системы и прекращения использования пыточных конвейеров против следственно-арестованных и осужденных.
И да, Сергея мы им не отдадим!»
В СГБ Грузии не подтвердили переброску спецназа в Зугдиди
Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии опровергла информацию о переброске спецназа в Западную Грузию. Об этом говорится в заявлении ведомства, распространенном сегодня, 23 октября.
Крупнейшая оппозиционная партия страны «Единое национальное движение» утверждает, что в Зугдиди планируется масштабная спецоперация по задержанию действующих и бывших силовиков. По их информации, с этой целью на базах департамента особых поручений МВД в Имеретии, Шида-Картли и Самегрело была объявлена мобилизация. Одновременно председатель ЕНД Ника Мелия заявил, что в Зугдиди отправили до 30 представителей СГБ, которые подготовили почву для начала задержаний.
«Мы хотели бы отреагировать на очередную дезинформацию, распространяемую отдельными СМИ, о передвижении спецподразделения СГБ. С полной ответственностью заявляем, что ни один сотрудник отряда специального назначения СГБ не покидал места своей постоянной дислокации», - говорится в заявлении Службы госбезопасности.
В ведомстве считают, что в данном случае распространение дезинформации служит тому, чтобы посеять панику в обществе перед вторым туром муниципальных выборов и очернить имидж СГБ.
- 30 октября в Грузии состоится второй тур выборов в местные органы власти. Гражданам предстоит избрать мэров 20 городах, включая Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Почти везде кандидатам «Грузинской мечты» противостоят представители крупнейшей оппозиционной партии страны «Единое национальное движение», сообщает агентство «Новости-Грузия».
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