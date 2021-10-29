Грузинский банк TBC предупредил клиентов о новой мошеннической схеме

Юристы, представляющие позицию Соединённых Штатов в Высоком суде Лондона, где рассматривается апелляция США по вопросу об экстрадиции Джулиана Ассанжа, представили суду ряд гарантий безопасности основателя WikiLeaks и гуманного обращения с ним в случае, если он будет выдан в США.

Четверг - второй и, как ожидается, последний день слушаний по делу Ассанжа в лондонском суде, вердикт которого будет объявлен позднее. Министерство юстиции США добивается отмены решения суда низшей инстанции, который постановил, что Ассанж не может быть выдан в Соединённые Штаты из-за его психологического состояния.

Среди гарантий, о которых юристы оповестили суд, в частности, гарантия того, что к Ассанжу в американской тюрьме не будут применяться специальные административные меры - то есть он будет иметь право на свидания и не будет помещён в одиночную камеру. Власти США также обещают, что он не будет направлен в тюрьму максимально строгого режима в штате Колорадо, если только не совершит новых правонарушений. Кроме того, власти США согласны с тем, чтобы Ассанж, если американский суд приговорит его к лишению свободы, отбывал наказание в Австралии, гражданином которой он является.

Юристы Ассанжа, а также представители правозащитной организации Amnesty International, отвергли эти гарантии. Они называют их недостаточными, а также указывают на то, что США оставляют за собой право их отозвать. Адвокаты указывают на то, что ранее врачи констатировали, что психологическое состояние Ассанжа таково, что он может совершить попытку самоубийства в случае экстрадиции.

Сам Ассанж в среду принял участие в судебном заседании по видеосвязи из тюрьмы.

В США Ассанжу предъявлены в общей сложности 18 обвинений, в том числе в нарушении законодательства о шпионаже - в связи с публикацией WikiLeaks секретных документов различных американских ведомств. Проект публиковал и документы, добытые, как утверждается, российскими хакерами в рамках кампании по российскому вмешательству в выборы президента США в 2016 году, однако обвинения с этим эпизодом не связаны. В США основателю WikiLeaks может грозить фактически пожизненный срок - более 100 лет тюрьмы.