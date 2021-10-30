Бидзина Иванишвили проголосовал на выборах на одном из участков в Мтацминдском районе

В Грузии выявлено 4610 новых случаев коронавируса. За последние 24 часа в стране выздоровели 2624 человека. За последние сутки от коронавируса скончались 42 пациента.

За последние 24 часа в стране было проведено 55 815 тестов, в том числе 31 603 - с экспресс-тестом на антигены и 24 212 - с ПЦР-тестом.

Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный - 8,26%, за последние 14 дней - 8,96%, за последние 7 дней - 8,82%.

Всего в Грузии выявлено 715 865 случаев заражения коронавирусом, из которых 655 129 человек выздоровели и 10 003 человека скончались.

Вакцинацию прошли 1 974 521 человек, при этом 4 151 вакцинированы за день.

46 человек находятся в режиме карантина, 6 377 человек - под наблюдением в стационаре, 1086 человек - в ковид-гостинице.

При этом 27 октября в Грузии было выявлено 3965 новых случаев коронавируса, 4627 пациентов выздоровели, 45 умерли.