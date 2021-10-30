Новости
Экзит-пол для «Мтавари архи» проведет телекомпания Anova
Несмотря на разрыв деловых отношений с компанией IPSOS, телеканал «Мтавари архи» проводит экзит-пол второго туров выборов местного самоуправления. Их итоги будут обнародованы в 20:00 часов.
В телекомпании заявили «Нетгазети», что экзит-пол проведет компания Anova, которая в прошлый раз занималась полевыми работами.
«Они [сотрудники Anova] очень опытные… У них есть инфраструктура и мы решили использовать этот ресурс, чтобы не было подавлено альтернативное мнение и страна не надеялась на [экзит-пол] GORBI [компания, которая проводит экзит-пол для телеканала «Имеди»]», - заявил представитель телеканала.
Директор «Мтавари архи» Ника Гварамия отметил, что для обработки данных «в срочном порядке были собраны специалисты», в том числе иностранные. Гварамия подчеркнул, что методология проведения экзит-пола будет прозрачна для заинтересованных лиц и организаций.
- 27 октября телеканал опубликовал итоги исследования общественного мнения, согласно которому во втором туре выборов мэра Зугдиди побеждает оппозиционный кандидат Анзор Мелия. Позже IPSOS опубликовал итоги того же исследования, которые отличались от данных, приведенных каналом.
- Вскоре по этому поводу в «Грузинской мечте» провели брифинг, на котором заявили, что телеканал распространил данные, содержащие манипуляции.
- Гварамия заявил, что узнал о позиции IPSOS из брифинга и отметил, что подозревает наличие коррупционного сговора между правящей партией и компанией. «Мтавари архи» объявил о разрыве отношений с компанией и намерении подать на них в арбитражный суд. В IPSOS эту позицию не разделяют и говорят, что публикация различных данных вызвана «недопониманием» со стороны канала.
Другие новости дня
Муниципальные выборы в Грузии: явка к 17:00 составила 39,5%
Явка во втором туре муниципальных выборов к 17:00 составила 39,5%. Об этом сообщила на брифинге представитель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии Натия Иоселиани.
Свою позицию на избирательных участках зафиксировали 825 129 граждан.
Самая высокая активность в регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети - 52,8%, а самая низкая в Мцхета-Мтианети – 33,9%.
Что касается столицы, то в Тбилиси по состоянию на 17:00 явка составила 38,7%. Самые активные избиратели в районе Дидубе - там свой выбор зафиксировали уже 43,5% избирателей. Наименьшая активность – в Исани, где на выборы пришли 34,3%.
Что касается активности избирателей в крупнейших городах Грузии, то в Рустави явка составила 41,2%, в Кутаиси – 36,6%, в Поти – 41,8%, в Зугдиди – 35,9%, а в Батуми – 42,2%.
- Граждане Грузии сегодня выбирают мэров 20 городов и районов, а также депутатов в местные собрания в 24 мажоритарных округах. Голосование в стране началось в 8:00 утра и завершится в 20:00 вечера по местному времени. Право голоса на выборах 30 октября имеют 2 088 722 гражданина страны. Выборы будут действительны при любой явке.
Кобахидзе: «Грузинская мечта» выигрывает выборы мэров в 18 из 20 городов
Правящая партия «Грузинская мечта» выигрывает выборы мэров в 18 из 20 муниципалитетов. Об этом сегодня, 30 октября, на брифинге заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе.
«По существующим данным, мы уже смело можем сказать, что наши кандидаты уверенно выигрывают выборы в 18 из 20 муниципалитетов. Кандидаты «Нацдвижения» в двух муниципалитетах приблизились к 50%, и у зла есть теоретический и практический шанс выиграть», - сказал Кобахидзе.
Он призвал население к активности и предложил гражданам вместе отпраздновать победу после выборов.
У центрального офиса правящей партии в Тбилиси уже установлена сцена, где лидеры «Грузинской мечты» будут дожидаться результатов экзит-полла, проведенного по заказу проправительственного телеканала «Имеди».
- Граждане Грузии сегодня выбирают мэров 20 городов и районов, а также депутатов в местные собрания в 24 мажоритарных округах. В большинстве случаев за кресло мэров борются кандидаты от правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиционного «Единого национального движения».
- Первый тур выборов состоялся 2 октября. Правящая «Грузинская мечта» в голосовании по партийным спискам получила 46,7% голосов и победила в 44 муниципалитетах из 64.
Оппозиция заявила о фактах голосования по фальшивым удостоверениям, ЦИК Грузии отрицает обвинения
Грузинская оппозиция заявляет о фактах голосования по поддельным удостоверениям личности во втором туре муниципальных выборов. На брифинге в офисе «Единого национального движения» депутат парламента Грузии Тамар Кордзая представила фото двух удостоверений, на которых совпадают имена, личные номера и сроки действия. При этом отличаются серийные номера документов и фамилии владельцев, передает агентство «Новости-Грузия».
«Эти доказательства подтверждают то, что мы доказывали на протяжении лет – с помощью поддельных удостоверений власти Грузии фальсифицируют выборы. Соответственно, сегодня мы требуем расследования системных преступлений, в том числе, начиная с министерства юстиции, заканчивая Центральной избирательной комиссией», - заявила Кордзая.
В Агентстве развития государственных сервисов Минюста Грузии назвали обвинения оппозиции ложными. По информации ведомства, в голосовании по фальшивому удостоверению подозревают Эдуарда Мстояна, который после вступления в брак изменил свою фамилию на фамилию супруги – Джикури. 22 октября на имя Эдуарда Джикури было выдано новое удостоверение, однако в едином списке избирателей, поданном в ЦИК Грузии 14 сентября, мужчина был зафиксирован как Эдуард Мстоян.
ЦИК Грузии также проверил информацию о факте. В Центризбиркоме подчеркнули, что гражданин, о котором идет речь, был внесен в список избирателей только один раз, на 85-м избирательном участке в Надзаладеви, и он имел возможность проголосовать только один раз. В ЦИК также добавили, что распространение непроверенной информации наносит ущерб избирательному процессу и их имиджу.
- Граждане Грузии сегодня выбирают мэров 20 городов и районов, а также депутатов в местные собрания в 24 мажоритарных округах. В большинстве случаев за кресло мэров борются кандидаты от правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиционного «Единого национального движения».
Муниципальные выборы в Грузии: явка к 15:00 составила 31,82%
Явка во втором туре муниципальных выборов к 15:00 составила 31,82%. Об этом сообщила на брифинге представитель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии Натия Иоселиани.
За семь часов свою позицию на избирательных участках зафиксировали 664 573 гражданина. Самая высокая активность в регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети - 45,4%, а самая низкая в Мцхета-Мтианети – 26,9%.
Что касается столицы, то в Тбилиси по состоянию на 15:00 явка составила 30,8%, проголосовали 308 856 избирателей.
В Тбилиси самые активные избиратели в районе Дидубе - там свой выбор зафиксировали уже 34,2% избирателей. Наименьшая активность – в Исани, где на выборы пришли 27,4%.
Что касается активности избирателей в крупнейших городах Грузии, то в Рустави явка составила 33,9%, в Кутаиси – 29,7%, в Поти – 33,9%, в Зугдиди – 29,2%, а в Батуми – 34,2%.
Граждане Грузии сегодня выбирают мэров 20 городов и районов, а также депутатов в местные собрания в 24 мажоритарных округах. Голосование в стране началось в 8:00 утра и завершится в 20:00 вечера по местному времени. Право голоса на выборах 30 октября имеют 2 088 722 гражданина страны. Выборы будут действительны при любой явке.
Молдова и «Газпром» продлили на пять лет соглашение о поставках газа
Правительство Молдовы и российская компания «Газпром» заявили о достижении соглашения о продлении на пять лет контракта на поставку природного газа. Таким образом, удалось преодолеть разногласия между Молдовой и Россией, которые привели в последние недели к острой нехватке газа в Республике.
«Газпром» в кратком заявлении от 29 октября назвал условия нового соглашения взаимовыгодными. Министр инфраструктуры Молдовы заявил о достижении «принципиальной договоренности, по которой предыдущий контракт будет продлен с применением ценовой формулы, предложенной молдавской стороной.
Ни российская, ни молдавская стороны не назвали контрактную цену газа.
Поставки газа с учетом заново определенной цены должны начаться 1 ноября 2021 года.
На прошедшей неделе правительство Молдовы объявило чрезвычайное положение в энергетике и начало покупать газ в других странах. Срок действия предыдущего контракта между Кишиневом и «Газпромом» завершился в конце сентября.
Одним из главным пунктов разногласий между обеими сторонами был долг Молдовы перед «Газпромом». По российским оценкам, этот долг составлял 700 миллионов долларов.
Молдавская сторона говорит, что ей удалось договориться с «Газпромом» о проведении аудита долга, после чего будет согласован график оплаты за газ.
Пенитенциарная служба опровергла сообщения о мобилизации спецназа у тюрьмы в Рустави
Специальная пенитенциарная служба опровергает ранее распространившуюся в СМИ информацию о том, что к руставской тюрьме, где содержится Михаил Саакашвили, стянут спецназ.
В опубликованном официальном заявлении говорится, что произошедшее «еще одна попытка ввести общественность в заблуждение», сообщает SOVA.
По данным Пенитенциарной службы, кадры были сняты не на территории изолятора №12, а на базе Главного управления внешней обороны и информационно-технической безопасности Специальной пенитенциарной службы в Рустави.
«1 октября Специальная пенитенциарная служба обратилась в Министерство внутренних дел с просьбой выделить дополнительные силы для соблюдения норм безопасности. На кадрах виден процесс ротации дополнительных сил МВД, никакой специальной мобилизации у объекта №12 не было», - говорится в сообщении.
Посол США призвала власти Грузии обращаться с Саакашвили справедливо и беспристрастно
Вашингтон следит за развитием событий вокруг третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, который 30-й день продолжает голодовку в тюрьме. Об этом сегодня, 30 октября, заявила посол США в Грузии Келли Дегнан. «Мы обеспокоены состоянием здоровья президента, и внимательно следим за процессами как отсюда, так и из Вашингтона», - заявила она.
Дегнан призвала власти Грузии предоставить Саакашвили соответствующую медицинскую помощь и обращаться с ним «справедливо и беспристрастно, в соответствии с законодательством Грузии и международной практикой в области прав человека». Здесь же она подчеркнула, что в защите прав Саакашвили, являющегося гражданином Украины, заинтересован и Киев.
Посол США в Грузии напомнила, что Народный защитник указал на недостаточность инфраструктуры в больнице глданской тюрьмы, куда власти планируют перевести Саакашвили в случае ухудшения состояния. «В данном случае решающим должно быть то, какого типа медицинское обслуживание необходимо человеку… Это должно быть определено медицинскими профессионалами справедливо и беспристрастно, поскольку здесь речь идет о жизни человека, что очень важно», - добавила посол.
- Саакашвили вернулся на родину незадолго до первого тура муниципальных выборов, сообщает агентство «Новости-Грузия». Экс-президента задержали в Тбилиси 1 октября на основании заочно вынесенных приговоров по двум уголовным делам, касавшихся должностных преступлений. Согласно им, экс-президент должен пробыть в заключении шесть лет.
- Сейчас Саакашвили содержится в руставской тюрьме, где объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. Врачи и адвокаты настаивают на госпитализации экс-президента в частную многопрофильную клинику.
- Власти согласны госпитализировать экс-президента в больницу глданской тюрьмы, настаивая, что она полностью подходит для голодающих заключенных. Адвокаты Саакашвили сомневаются не только в возможностях тюремного госпиталя. По их информации, в больнице глданской тюрьмы планируется инсценировать бунт с целью ликвидации третьего президента.
За сутки в Южной Осетии выявили 87 новых случаев заболевания COVID-19
Югосетпотребнадзор выявил за сутки 87 (днем ранее 77) новых случаев заболевания коронавирусом. Как сообщила информагентству «Рес» глава ведомства Марина Кочиева, это результаты проведенных в ПЦР-лаборатории накануне 428 исследований.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 2285 человека, 40 - сняты с учета медиков за сутки», - сказала глава Югосетпотребнадзора.
Количество инфицированных с начала пандемии составило 8691 человека, 6406 - выздоровели. Всего за время пандемии в Южной Осетии было проведено 46 548 исследования на коронавирусную инфекцию.
- До 1 декабря в Южной Осетии решением оперштаба самопровозглашенной республики запрещено проведение свадеб, массовых торжественных и религиозных мероприятий, а также культурно-массовых, спортивных, зрелищно-развлекательных мероприятий. Также рекомендовано ограничить посещение похоронных, поминальных мероприятий. Действует обязательный масочный режим в закрытых помещениях. До 1 ноября закрыты все учебные и дошкольные заведения.
Явка во втором туре местных выборов в Грузии к 12:00 составила 17,2%
Явка во втором туре муниципальных выборов к 12:00 составила 17,2%. Об этом сообщила на брифинге представитель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии Натия Иоселиани.
За четыре часа свою позицию на избирательных участках зафиксировали 358 782 гражданина.
Самая высокая активность наблюдается в регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети - 24,6%, а самая низкая в Мхета-Мтианети – 13,2%. Что касается столицы, то в Тбилиси по состоянию на 12:00 явка составила 16,5%, проголосовали 164 929 избирателей.
Граждане Грузии сегодня выбирают мэров 20 городов и районов, а также депутатов в местные собрания в 24 мажоритарных округах. Голосование в стране началось в 8:00 утра и завершится в 20:00 вечера по местному времени.
Право голоса на выборах 30 октября имеют 2 088 722 гражданина страны. Выборы будут действительны при любой явке.
Умер Игорь Кириллов, самый известный диктор советского телевидения
Советский и российский ведущий, диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Игорь Кириллов скончался на 90-м году жизни, сообщил Первый канал.
Более 20 лет он вел ежедневную информационную программу «Время». Официально о причинах смерти Кириллова не сообщается. По данным источников «Известий» и Рен-ТВ, состояние здоровья Кириллова стало ухудшаться в сентябре, у него был тромбоз. В октябре диктора госпитализировали, сообщает «Интерфакс».
Игорь Леонидович Кириллов родился 14 сентября 1932 года в Москве. В 1955 году окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина.
В 1955 - 1957 годах был актером Московского театра драмы и комедии (сейчас Театр на Таганке). Позднее начал работу на телевидении в Шаболовском телецентре помощником режиссера Музыкальной редакции Центрального телевидения. Через два с половиной месяца после прихода на телевидение вышел в эфир, победив на конкурсе дикторов.
Кириллов вел программу «Время» в последний раз 30 декабря 1989 года. Работал в качестве комментатора, репортера, ведущего развлекательных программ на Центральном телевидении.
С 1965 года до конца 1980-х годов (часто в паре с Анной Шатиловой) вел телевизионную трансляцию парадов на Красной площади.
Мелия проголосовал за «конкуренцию, разнообразие и перемены»
«Я голосовал за конкуренцию, разнообразие, перемены, и я уверен, что большинство пойдет на это. Мы делаем все возможное, чтобы раз и навсегда положить конец, на мой взгляд, очень постыдному однопартийному правлению в советском стиле и проложить путь коалиционному правлению», - заявил кандидат в мэры и председатель партии «Единое национальное движение» Ника Мелиа.
Политик сделал свой выбор на участке № 6 в Тбилиси.
По словам Мелия, коалиционное правление означает управление страной путем примирения различных взглядов и нахождения консенсуса.
Как сообщает SOVA, 21 октября Мелия заявил, что в случае его победы управлять городом будет коалиционное правительство. Представленный им «теневой кабинет» состоит из представителей шести оппозиционных партий. По словам Ники Мелия, решение о формировании коалиционного правительства далось нелегко. В случае своей победы оппозиционер откажется от поста председателя партии ЕНД.
Любовь Соболь рассказала, что ей отказали во въезде в Грузию
Политик и соратница Алексея Навального Любовь Соболь сообщила, что в конце августа ей отказали во въезде в Грузию.
Она рассказала Дождю, что в августе была в Армении, где ей сделали операцию на носу «для того, чтобы [она] могла просто дышать, как любой другой человек». После этого политик планировала приехать на непродолжительное время в Грузию, оставаться там надолго не собиралась.
«Из Армении плохо летают самолеты, из Грузии добраться в другую страну легче. Но когда я приехала к границе [с Грузией] на машине, нас остановили, сказав, что уточняют что-то в документах. Я предполагаю, что в их базе напротив моей фамилии стояла какая-то отметка. Потому что женщина-пограничник, когда вводила документы, увидела, видимо, отметку. Сопровождающее меня лицо пустили сразу, а я стояла на границе. Через час ко мне вышел сотрудник, включил видеорегистратор и сказал, что во въезде мне отказано. Я попыталась уточнить причину, но они мне сказали, что помочь ничем не могут и просто хотят, чтобы "вы расписались на бумаге о том, что во въезде вам отказано"», - рассказал Соболь.
По ее мнению, такое решение связано с тем, что грузинские власти не хотят портить отношения с президентом России Владимиром Путиным.
«Никаких действий, которые могли бы быть расценены как враждебные по отношению к Грузии, я не делала. Недавно была история, что не пустили журналиста Илью Азара, но он до этого, кажется, был Абхазии. Я в Абхазии не была, других историй, которые могли посчитать недружественными, не было. У меня в Грузии много знакомых, мне нравится эта страна, культура, язык. И достаточно обидно и неприятно такое решение, в каком-то даже личном плане. Это связано, как я понимаю, просто из-за того, что правительство и люди в руководстве страны не хотят портить отношения с Путиным», - заявила политик.
Соболь считает, что сейчас для любого человека, который решил приехать в Грузию, есть риск того, что его просто не пустят в страну без объяснения причин. «Не только для публичных политиков, но и для любого человека», - заключила она.
20 октября стало известно, что Любовь Соболь объявили в розыск. Информация об этом появилась в базе МВД России. В начале августа Соболь приговорили к полутора годам ограничения свободы по «санитарному делу». Согласно приговору, ей запрещено выходить из дома ночью и уезжать за пределы Москвы.
Байден и Макрон обсудили ситуацию вокруг правил торговли вооружениями
По итогам встречи президента США Джо Байдена и президента Франции Эмманюэля Макрона было объявлено о возможной корректировке Правил международной торговли оружием (ITAR).
Президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон на встрече в Риме 29 октября договорились рассмотреть вопрос об изменении правил экспорта вооружения.
В последнее время между США и Францией возникли трения по поводу заключенного недавно соглашения между США, Австралией и Великобританией. Эти три государства вступили в сделку, которая срывает ранее заключенный контракт между Францией и Австралией. Речь идет о строительстве и поставках французских подводных лодок австралийским вооруженных силам. Этот важный для Франции заказ оказался сорванным.
«Президенты намерены начать американо-французский стратегический диалог в сфере оборонной торговли», – говорится в совместном заявлении Байдена и Макрона по итогам переговоров в Риме. Правительства двух стран обязались предпринять шаги в отношении правил экспорта оборонных товаров.
«Голос Америки» отмечает, что Франция недовольна американским пакетом законов, известных как Правила международной торговли оружием (ITAR). Они позволяют Вашингтону блокировать реэкспорт американских компонентов в оружии иностранного производства.
В Зугдиди произошла стычка между активистами «Движения за Грузию» и сторонниками партий «За Грузию» и «Грузинская мечта»
У двадцатого избирательного участка Зугдиди произошла стычка между активистами «Движения за Грузию» и сторонниками партий «За Грузию» и «Грузинская мечта». По словам лидера «Движения за Грузию» Георгия Мумладзе, их наблюдатель Бека Папашвили увидел, что рядом с участком, предположительно, зафиксирован подкуп избирателя.
По его словам, когда Папашвили попытался разобраться в ситуации, началась стычка. Мумладзе отметил, что Папашвили и второй участник перепалки были доставлены в отделение полиции.
На месте находился и кандидат в мэры города от «Грузинской мечты» Мамука Цоцерия.
Председатель комиссии Каха Джабуа в беседе с «Нетгазети» заявил, что стычка произошла за пределами участка, а на самом участке обстановка спокойная. Позже полиция с применением силы перевела в отделение и Мумладзе.
Как сообщили в МВД Грузии, возле 20-го избирательного участка в Зугдиди, в административном порядке были задержаны 5 человек. Все пятеро задержаны по статьям 166 и 173 Кодекса об административных правонарушениях, которые предусматривают неповиновение полиции и мелкое хулиганство.
К руставской тюрьме, где содержится третий президент, стянут спецназ
К руставской тюрьме стянут спецназ, сообщает SOVA. Кроме того, на месте дежурит автомобиль скорой помощи. Пока доподлинно неизвестно по какой причине было принято решение мобилизовать отряды специального назначения, впрочем, как заявили 29 октября в СГБ Грузии, в случае ухудшения состояния здоровья Саакашвили и возникновения необходимости его госпитализации в больницу при пенитенциарном учреждении, могут начаться беспорядки.
На специальном брифинге Служба государственной безопасности сообщила о начале расследования по делу о заговоре с целью государственного переворота.
«СГБ осуществляет расследование по факту заговора, призванного свергнуть правительство. В рамках расследования было выявлено, что фигуранты дела планировали определенные деструктивные действия, в частности, в случае ухудшения состояния здоровья заключенного Михаила Саакашвили, чтобы помешать его госпитализации в глданское учреждение №8, планировали блокировать дороги и подступы к нему. Их целью являлось создать в стране неуправляемую ситуацию и хаос, чтобы помешать процессу этапирования заключенного Саакашвили. Подобные действия могут иметь место в случае этапирования Саакашвили в другие учреждения», - заявили в СГБ.
- Михаила Саакашвили задержали в Тбилиси 1 октября, в знак протеста экс-президент объявил голодовку. Накануне второго тура выборов в органы местного самоуправления он отказался от услуг консилиума врачей и приема лекарств, заявив, что от выбора населения зависит как будущее Грузии, так и продолжительность его жизни.
- Накануне, 29 октября, министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что в случае необходимости для транспортировки заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в больницу будет использован вертолет.
К 10:00 по всей Грузии явка избирателей составила 7,38%
По данным Центральной избирательной комиссии, явка избирателей по всей Грузии к 10:00 составила 7,38%, что составляет 154 163 избирателя.
По регионам самая высокая активность зафиксирована в Рача-Лечхуми и составляет 9,2%. Самая низкая активность - 5,1% - в Мцхета-Мтианети.
Что касается столицы, то, по данным ЦИК, явка составила 7,4%, то есть 74 527 избирателей.
Самая высокая явка в столице - в Глданском районе, где уже проголосовали 7,8% зарегистрированных избирателей. Самая низкая активность - 6,8% - в Исани.
- Сегодня, 30 октября, гражданам страны предстоит избрать мэров пяти самоуправляющихся городов и 15-ти муниципалитетов, а также 42 мажоритарных члена в Сакребуло (городское собрание) 24 округов.
- Ко второму туру выборов в органы местного самоуправления по всей стране действуют 1830 избирательных участков, а общее количество избирателей составляет 2 088 722 человека. Выборы будут действительны при любой явке.
Посол ЕС в Грузии: Исход выборов не зависит от желания правящего большинства
Посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель прокомментировал второй тур выборов в органы местного самоуправления. Он выразил надежду на мирный и спокойный процесс голосования.
«Сегодня день выборов и сейчас говорить о политике должен не я и мне подобные, - грузинский народ должен создать политику. Исход выборов не зависит от желания большинства, он зависит от выбора тех, кто придет на голосование и отдаст свой голос. Поэтому я надеюсь, что как можно больше людей воспользуется этой возможностью и выразит свою волю. Надеюсь, у избирателей будет возможность проголосовать в спокойной и мирной обстановке», - сказал дипломат.
- Сегодня, 30 октября, гражданам страны предстоит избрать мэров пяти самоуправляющихся городов и 15-ти муниципалитетов, а также 42 мажоритарных члена в Сакребуло (городское собрание) 24 округов.
- Право голоса имеют 2 088 722 гражданина страны. Выборы будут действительны при любой явке.
- Для избирателей оборудовано 1 830 избирательных участков. Восемь участков открыты в пенитенциарных учреждениях в порядке исключения. Еще 29 спецучастков созданы, чтобы проголосовать могли граждане, находящиеся в стационарных лечебных учреждениях и изоляции (карантин, самоизоляция) из-за коронавируса. Тем, кто из-за других проблем со здоровьем не может пойти на выборы, урну для голосования принесут на дом.
Кобахидзе: Саакашвили сегодня будет симулировать, чтобы вызвать какие-то эмоции у людей
Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе утверждает, что третий президент Михаил Саакашвили в день выборов планирует объявить о резком ухудшении своего состояния с целью мобилизации сторонников, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Граждане Грузии сегодня выбирают мэров 20 городов и районов, а также депутатов в местные собрания в 24 мажоритарных округах. В большинстве случаев за кресло мэров борются кандидаты от правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиционного «Единого национального движения».
«У нас есть информация, что он (Саакашвили) именно сегодня, в день голосования собирается заболеть. То есть он будет симулировать, чтобы вызвать какие-то эмоции у людей, у своих сторонников, но это, конечно, тоже обречено на провал. Какую бы симуляцию ни делал сегодня Саакашвили, она не увенчается успехом», - заявил Кобахидзе журналистам после того, как проголосовал во втором туре муниципальных выборов.
Лидер партии власти также назвал «имитацией» голодовку, объявленную экс-президентом Грузии в тюрьме 30 дней назад. По его словам, в ближайшее время государственные ведомства представят доказательства факта.
«За голодовку ответственен сам голодающий, который является тяжким преступником, постыдным преступником… Этот человек выпивает три литра лимонада в день, вся тюрьма смеется над этим. Он покупает три литра лимонада в день – это продолжение позора, который олицетворяет Саакашвили», - сказал Кобахидзе.
- 1 октября Саакашвили задержали в Грузии, куда он вернулся незадолго до первого тура муниципальных выборов. Сейчас он содержится в тюрьме города Рустави, где объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. Экс-президент отказывается от госпитализации в больницу при глданской тюрьме. Его адвокаты опасаются, что власти не смогут гарантировать безопасность Саакашвили и требуют, чтобы его перевели в многопрофильную частную клинику.
В Грузии выявлено 4610 новых случаев коронавируса, скончались 42 пациента
В Грузии выявлено 4610 новых случаев коронавируса. За последние 24 часа в стране выздоровели 2624 человека. За последние сутки от коронавируса скончались 42 пациента.
За последние 24 часа в стране было проведено 55 815 тестов, в том числе 31 603 - с экспресс-тестом на антигены и 24 212 - с ПЦР-тестом.
Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный - 8,26%, за последние 14 дней - 8,96%, за последние 7 дней - 8,82%.
Всего в Грузии выявлено 715 865 случаев заражения коронавирусом, из которых 655 129 человек выздоровели и 10 003 человека скончались.
Вакцинацию прошли 1 974 521 человек, при этом 4 151 вакцинированы за день.
46 человек находятся в режиме карантина, 6 377 человек - под наблюдением в стационаре, 1086 человек - в ковид-гостинице.
При этом 27 октября в Грузии было выявлено 3965 новых случаев коронавируса, 4627 пациентов выздоровели, 45 умерли.
Каха Каладзе проголосовал за себя на выборах мэра Тбилиси
Мэр Тбилиси Каха Каладзе, повторно баллотирующийся на пост от правящей «Грузинской мечты», во втором туре муниципальных выборов проголосовал за самого себя, заявив, что тем самым поддержал развитие. Об этом он сообщил журналистам, покидая 64-й избирательный участок в тбилисском районе Сабуртало, передает агентство «Новости-Грузия».
«Разумеется, я обвел Каху Каладзе, 41-й номер, чтобы в столице продолжилась реконструкция и развитие, начатые в 2017 году. Никто и ничто не остановит это развитие. Это то, что больше всего нужно этому городу. В последние годы мы реализовали много важных проектов в столице, сделали конкретные шаги по всем направлениям, - реформы, новшества. Все это обязательно будет продолжено», - заявил Каладзе.
Действующий мэр Тбилиси призвал к активности граждан Грузии. Он подчеркнул, что надеется на победу кандидатов партии власти во всех муниципалитетах.
- Граждане Грузии сегодня выбирают мэров 20 городов и районов, а также депутатов в местные собрания в 24 мажоритарных округах. В большинстве случаев за кресло мэров борются кандидаты от правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиционного политического объединения «Единое национальное движение».
Георгий Гахария: Это были худшие выборы за последние 9 лет
Экс-премьер Грузии и лидер партии «За Грузию» Георгий Гахария проголосовал в рамках второго тура выборов в органы местного самоуправления, сообщает SOVA.
По словам Гахария, который выбыл из избирательной гонки по итогам первого тура, голосование в этом году не было ни свободным, ни справедливым.
«Я уверен, что это были худшие выборы за последние 9 лет. Если мы все не задумаемся о выборах, прежде всего, о роли денег, роли административного ресурса и политически нейтральной части общества, выборы могут потерять смысл. Как вы знаете, я должен был выполнить свой гражданский долг, я выполнил его и проголосовал за Грузию», - отметил Гахария и добавил, что в этот раз решил не выбирать между двумя плохими вариантами.
- Граждане Грузии сегодня выбирают мэров 20 городов и районов, а также депутатов в местные собрания в 24 мажоритарных округах. В большинстве случаев за кресло мэров борются кандидаты от правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиционного политического объединения «Единое национальное движение».
МИД РФ: Вашингтон потребовал высылки 55 российских дипломатов
США потребовали, чтобы еще 55 российских дипломатов и административно-технических работников покинули страну в ближайшие месяцы, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она уточнила, что «это по сути означает высылку».
По словам Марии Захаровой, с американской стороны в России сейчас работают порядка 130 человек, а в российской миссии в Вашингтоне и двух генконсульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне – менее 200. Она отметила, что высылка дипломатов усугубит обстановку на дипломатическом «фронте».
- 15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о новых санкциях против России, среди которых была высылка из Вашингтона 10 российских дипломатов. На следующий день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия выдворит 10 дипломатов США в ответ на меры Вашингтона.
- В начале августа США попросили уехать российских дипломатов, у которых заканчивается срок действия виз. По словам посла России в США Анатолия Антонова, речь шла о 24 дипломатах.
Четверых крымских татар осудили в России по делу «Хизб ут‑Тахрир»
Суд в Ростове-на-Дону в пятницу приговорил четверых крымских татар из Бахчисарая к срокам от 12 до 17 лет колонии строгого режима по делу запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир». Об этом сообщает Крым.Реалии.
Их признали виновными «приготовлении к насильственному захвату власти», а также «в участии в террористической организации». Сейтумеру Сейтумерову назначили 17 лет лишения свободы. Его также признали виновным в руководстве отделением террористической организации. Его брата Османа Сейтумерова приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Их дяде Рустему Сейтмеметову назначили 13 лет лишения свободы. Амет Сулейманов приговорен к 12 годам колонии строгого режима. Адвокаты осужденных сообщили, что будут подаваться апелляционные жалобы на приговор.
Ранее правозащитный центр «Мемориал» (внесен Минюстом России в список «иностранных агентов») признал братьев Сейтумера и Османа Сейтумеровых, Рустема Сейтмеметова и Амета Сулейманова политзаключенными.
- «Хизб ут-Тахрир» – международное политическое движение исламистского толка. Оно легально во многих странах мира.
- В 2003 году Верховный суд России признал «Хизб ут-Тахрир» террористической организацией и запретил ее деятельность. После аннексии Крыма многие живущие там последователи движения подвергаются арестам российскими властями. Украинские власти деятельность организации не запрещали.
Разведка США не смогла определить источник вируса, вызвавшего COVID-19
Американские разведслужбы неспособны определить источник коронавируса, ставшего причиной пандемии COVID-19. Об этом говорится в отчете американской разведки, рассекреченном в пятницу.
Часть аналитиков склоняется к версии естественного заражения этим вирусом в результате контакта человека с диким животным-носителем вируса. Другие считают более вероятным вариант случайного заражения этим вирусом сотрудников института вирусологии в Ухани, несколько сотрудников которого осенью 2019 года перенесли пневмонию. Обе версии основываются на косвенных данных, прямых свидетельств, указывающих не источник вируса, не было обнаружено отчасти из-за отказа Китая предоставить необходимую информацию.
Общий вывод отчета, подготовленного американской разведкой по указанию президента США Джо Байдена был обнародован в августе. В рассекреченном документе содержатся несколько неизвестных прежде деталей. Американские аналитики считают, что вирус не был создан в качестве биологического оружия, большинство пришло к выводу, что он не был генетически модифицирован.
В отчете говорится о том, что в уханьском институте проводились опыты по скрещиванию коронавирусов, но возможностей установить природу коронавируса, вызвавшего COVID-19, нет. К выводу о природном происхождении с «низкой долей уверенности» пришли четыре американские разведслужбы. Вывод о лабораторном происхождении со «средней долей уверенности» сделала одна из разведслужб.
Специалисты подчеркивают, что поиск оригинального носителя новых вирусов обычно занимает долгое время. Например, лишь в 2017 году было установлено, что источником коронавируса, вызвавшего вспышку атипичной пневмонии в юго-восточной Азии в 2002 году были летучие мыши, обитающие в пещере в провинции Юньнань.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.