Николоз Саакашвили обратился к сыну: Время прекратить голодовку и набраться сил

Отец экс-президента Грузии Михаила Саакашвили - Николоз Саакашвили призывает сына прекратить голодовку. Обращение Николоза Саакашвили опубликовано на его странице в Facebook.

Саакашвили считает себя политическим заключенным и в знак протеста голодает уже 31-й день в руставской тюрьме. Через адвокатов все это время он передавал обращения к народу с призывом поддержать основанную им партию «Единое национальное движение» во втором туре муниципальных выборов на выборах.

По предварительным данным ЦИК, кандидаты правящей «Грузинской мечты» одержали победу на выборах мэров во всех крупных городах. Оппозиция не признает поражение и обещает продолжать борьбу.

«Миша, я считаю, что твой 30-дневный беспрецедентный протест имел огромное влияние на мобилизацию выборов, что позитивно отразилось на результатах. Время прекратить эту форму протеста и набраться сил. Народу нужна поддержка», - написал Николоз Саакашвили накануне вечером, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Позже, уже после объявления первых результатов, он опубликовал еще одно обращение к сыну: «Сегодня я уже могу позволить себе обратиться к третьему президенту Грузии! У нас есть право потребовать прекратить голодовку под строгим медицинским контролем, поскольку вместе с вами нам предстоит пройти огромный путь за благополучие Грузии!».