Посол ЕС в Грузии раскритиковал назначение двух членов Высшего совета юстиции  

Посол ЕС в Грузии Карл Харцель распространил заявление, в котором подверг критике назначение двух членов Высшего совета юстиции. Дипломат считает, что назначения были поспешными, непрозрачными и неконкурентными, сообщает агентство «Новости-Грузия».

В заявлении Харцель от имени ЕС призывает власти Грузии выполнить свои обязательства, связанные с реформами, в том числе в интересах граждан Грузии в сфере правосудия, а также для будущих отношений Грузии с Евросоюзом.

«31 октября Конференция судей Грузии избрала двух новых членов Высшего совета юстиции. Эти назначения произошли на второй день после выборов в органы местного самоуправления.

Две женщины, работавшие на данных должностях, неожиданно покинули свои посты до истечения срока своих полномочий. Объявление кандидатов до назначения также не произошло. Назначения были поспешными, непрозрачными и неконкурентными. Соответственно, они противоречат обязательствам Грузии по повышению независимости, подотчетности, качества и доверия к судебной системе в соответствии с Соглашением об ассоциировании ЕС-Грузия.

Эти события еще раз доказывают, что начало амбициозного процесса судебной реформы с широким, инклюзивным и участием каждой партии является срочной необходимостью, и что политические партии Грузии взяли на себя это обязательство. ЕС еще раз призывает выполнить свои обязательства, связанные с реформами, в том числе в интересах граждан Грузии в сфере правосудия, а также для будущих отношений Грузии с ЕС.

Евросоюз еще раз подчеркивает: несмотря на то, что он по-прежнему привержен поддержке реформ в Грузии в соответствии с Соглашением об ассоциировании между ЕС и Грузией, помощь ЕС будет по-прежнему зависеть от прогресса, достигнутого в реализации основных реформ», - говорится в заявлении посла ЕС в Грузии.