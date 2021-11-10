Прокуратура запретила Саакашвили говорить по телефону

Несмотря на решение суда, отменившего меру предварительного заключения для экс-президента Грузии Михаила Саакашвили по одному из уголовных дел, ему все еще запрещено говорить по телефону. Такое решение прокуратура приняла «исходя из интересов правосудия», заявил на брифинге заявил прокурор Джаржи Циклаури, передает агентство «Новости-Грузия».

Тбилисский городской суд сегодня упразднил меру пресечения для экс-президента по делу о событиях в ноябре 2007 года. Суд счел это излишним, исходя из того, что Саакашвили и так отбывает наказание в тюрьме по двум другим уголовным делам, приговоры по которым уже были вынесены ранее заочно.

Адвокаты Саакашвили указывают на то, что отмена меры пресечения автоматически означает, что Саакашвили, уже в статусе отбывающего заключение может получить право на телефонные разговоры.

Однако в прокуратуре пояснили, что у них есть право ограничить определенные права заключенного. Прокурор подчеркнул, что суд упразднил только меру пресечения, но не ограничение в правах.

«Сторона обвинения, исходя из интересов правосудия, ограничили определенные права обвиняемого, в том числе право на телефонные разговоры. Это ограничение остается в силе, так как у нас есть легитимное право, и мы используем его в интересах правосудия», - сказал Циклаури.