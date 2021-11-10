В Абхазии подтверждено 126 новых случаев коронавируса

Две большие группы мигрантов, сломав ограждения, сумели прорваться через белорусско-польскую границу на территорию Польши. Об этом сообщает радио Bialystok со ссылкой на пограничную службу. Это произошло в окрестностях города Крынки и деревни Беловеж.



Утром 10 ноября министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что все мигранты, которые проникли на территорию Польши накануне вечером, задержаны. "Это была неспокойная ночь. Действительно, было много попыток нарушить польскую границу", - сказал министр и добавил, что на границе находятся 15 тысяч польских военнослужащих.

Ситуация на границе Беларуси и Польши резко обострилась в понедельник, 8 ноября, когда к границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов, желающих перебраться в Евросоюз. Пограничникам и военнослужащим удалось остановить нелегалов, те разбили лагерь в районе населенного пункта Кузница.

Официальный Минск обвиняет Польшу в негуманном отношении к мигрантам, заявляя, что Варшава обязана по международному праву пропустить их через границу, после чего рассмотреть прошения об убежище. Европейский Союз обвиняет режим Лукашенко в намеренном провоцировании миграционного кризиса и организации переправки тысяч нелегалов к границам ЕС в ответ на санкции, которые Брюссель ввёл против режима Лукашенко.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая во вторник в парламенте, заявил, что этот кризис - самое серьезное покушение на границы и стабильность польского государства за последние 30 лет, и обвинил в нём Россию. Александр Лукашенко просто исполнитель задач, которые ставит перед ним президент Путин, заявил польский премьер-министр.

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас обвинил Лукашенко в том, что он "бессовестно" эксплуатирует мигрантов, отправляя их к границе с Польшей. "Мы будем подвергать санкциям всех, кто участвует в целенаправленном незаконном ввозе мигрантов", - говорится в заявлении главы МИД ФРГ.

Евросоюз уже на следующей неделе планирует принять решение о новых санкциях в отношении Беларуси в связи с ситуацией с мигрантами на границе с Польшей, сообщает Politico. В качестве правового основания для введения санкций может быть добавлена категория "торговля людьми". Как заявил изданию дипломат ЕС, санкции ударят по белорусской государственной авиакомпании "Белавиа". При этом под санкции могут попасть и другие авиакомпании, выполняющие рейсы в Минск, в том числе российские "Аэрофлот", UTair и Nordwind Airlines, а также Turkish Airlines и FlyDubai.