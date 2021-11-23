Более 5 тысяч новых случаев коронавируса выявили в Грузии

За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 62 пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 11 615.

За сутки в стране выявили 5085 новых случаев коронавируса. Накануне провели 51 440 тестов: PCR-тестов – 15 278, экспресс–тестов на антиген – 36 162.

Выздоровели еще 4428 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 819 182, выздоровевших – 759 657.

По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 9,89%, за последние 14 дней составляет 9,11%, за неделю – 8,97%.

За сутки вакцинированы от коронавируса 9594 человека, всего в Грузии использовано вакцин – 2 107 467.