Дядю Саакашвили Темура Аласания допросили в Тбилисском городском суде

Дядю экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Темура Аласания допросили в Тбилисском городском суде в присутствии судьи-магистрата. Аласания заявил журналистам, что решил прийти на допрос несмотря на то, что является гражданином США.

«Во-первых, мне нужно узнать, какие претензии у них есть ко мне. Во-вторых, я поговорил с американским консулом, поговорил с политическим советником и вместе с моими адвокатами решил приехать и выяснить, в чем заключаются их претензии», – сказал Аласания.

Он утверждает, что записи, на основании которых в 2018 году было возбуждено уголовное дело о нарушении тайны частной коммуникации, не являются аутентичными.

«Ни одна из записей не является аутентичной. Я не доверяю этой экспертизе и не буду ее комментировать. Я не буду проводить экспертизу, потому что я не гражданин этой страны, я гражданин США. Я не обращался с просьбой о расследовании. Если мои права нарушаются, я должен просить защиты, и буду просить её там, где я живу. Но я не считаю это необходимым», – сказал он.

«Это – политический пиар, грубая попытка отвлечь внимание от основной кризисной ситуации, вызванной социальной, политической и экономической ситуацией, а также незаконным политическим преследованием третьего президента», – добавил дядя Саакашвили.

Темур Аласания говорит, что приехал в Грузию, чтобы поддержать сестру, посетить могилу матери, а также отметить день рождения Михаила Саакашвили – 21 декабря политику исполнится 54 года.