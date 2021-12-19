Пять человек пострадали при взрыве в девятиэтажном доме в Тбилиси

Пять человек пострадали в результате взрыва в девятиэтажном жилом доме в тбилисском районе Вазисубани. Об этом сообщил представитель районной администрации (гамгебели) Ника Элисашвили.

Взрыв прогремел сегодня вечером в квартире на первом этаже дома №15 по улице Квачантирадзе. Согласно предварительной версии, причиной стала утечка газа, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Серьезные ожоги получил хозяин квартиры. Жильцы рассказывают, что он работал в энергораспределительной компании «Теласи». По их словам, взрыв произошел, когда мужчина вернулся домой и включил свет. Пострадавший был переведен в ожоговый центр университетской клиники им. Хечинашвили. Врачи оценивают его состояние, как тяжелое.

Четверо других пострадавших – его соседи. Их госпитализировали с признаками удушья дымом. Жизням пациентов опасность не угрожает.

К настоящему времени пожар на месте взрыва ликвидирован. К работе приступили эксперты-криминалисты.

Взрыв вызвал разрушения - повреждены стена квартиры на первом этаже, припаркованные поблизости машины, выбиты окна. Жильцы девятиэтажки эвакуированы. Столичные власти обеспечат их временным жильем. Вернуться в свои квартиры они смогут после того, как эксперты оценят безопасность здания.