Грузия и Армения договорились углубить экономическое сотрудничество

Премьер-министры Грузии и Армении договорились приложить совместные усилия для лучшего и более эффективного экономического сотрудничества между странами, написал в Twitter по итогам переговоров в Тбилиси глава правительства Армении Никол Пашинян.

Пашинян прибыл в Грузию с рабочим визитом по случаю заседания межправительственной экономической комиссии. В Тбилиси глава армянского правительства провел встречу с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в формате «один на один», после чего они открыли заседание межправительственной экономической комиссии, сообщает агентство «Новости-Грузия».

«Я рад возможности увидеться с моим коллегой и другом, премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в Тбилиси. На встрече мы договорились, что сосредоточим наши совместные усилия на улучшении и повышении эффективности экономического сотрудничества между Арменией и Грузией», - написал Пашинян.

Грузия и Армения установили дипломатические отношения 17 июля 1992 года. Страны сотрудничают по многим направлениям, в том числе интенсивно в сфере торговли и экономики. Между странами действует режим свободной торговли, и Армения входит в десятку основных торговых партнеров Грузии.

За январь-ноябрь 2021 года товарооборот между Грузией и Арменией составил 611,7 миллиона долларов, что на 10% больше аналогичного периода 2020 года, согласно данным Национальной службы статистики «Сакстат».

В Грузии работают около 400 компаний, которые были созданы при помощи армянского капитала. Особенно интенсивным является сотрудничество с Арменией в сфере транспортной логистики, в направлении сухопутного транспорта. Также запланированы новые проекты в сфере энергетики.