Новости
Алихан Смаилов стал премьер-министром Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев внес в мажилис парламента предложение о назначении Алихана Смаилова на должность премьер-министра страны. Главы фракций, в том числе фракции «Нур Отан», и представитель депутатской группы Ассамблеи народа Казахстана высказались в поддержку его кандидатуры. Спикер мажилиса Нурлан Нигматулин объявил, что кандидатуру Смаилова поддержали все 89 депутатов, участвовавших в голосовании.
Как пишет Казахская редакция Радио Свобода, Алихан Смаилов поблагодарил депутатов за доверие и заявил, что правительство будет реализовывать макроэкономическую программу, предпримет шаги для обуздания инфляции.
Указ о назначении Смаилова новым премьер-министром опубликован на сайте Акорды. После отставки правительства 5 января на фоне протестов в западных регионах он исполнял обязанности премьер-министра.
49-летний Алихан Смаилов с сентября 2018 года по февраль 2019 года работал министром финансов. 25 февраля 2019 года указом президента Казахстана назначен первым заместителем премьер-министра – министром финансов. 18 января 2021 года переназначен на эту должность.
Ожидается, что сегодня будет объявлен новый состав правительства. Анонсируя «кадровые перестановки» в эфире государственного телеканала «Хабар 24», пресс-секретарь президента Берик Курмангали заявил, что «президент сам решит: кого оставит, а кто уйдет с поста».
Другие новости дня
Президент Казахстана заявил о завершении миссии ОДКБ
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о завершении основной миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в стране. По его словам, вывод сил начнется 13 января.
"Через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ. Процесс вывода контингента займет не более 10 дней", — заявил Токаев.
Он подчеркнул, что Казахстан обоснованно обратился за помощью к ОДКБ. По его словам, "над подготовкой захвата власти в Казахстане работали профессионалы". Токаев раскритиковал работу Комитета нацбезопасности страны, который "не разглядел угрозу".
По данным МВД Казахстана, за время протестов были задержаны 10 тысяч человек. Всего в Казахстане после беспорядков начато 412 досудебных расследований, в том числе по актам терроризма и убийствам, отчитались в пресс-службе президента.
- 2 января в Казахстане из-за повышения цен на сжиженный газ начались протесты, которые позднее переросли в столкновения с полицией и беспорядки. ОДКБ объявила о начале миротворческой миссии в стране 6 января. В тот же день Россия перебросила в Казахстан первые подразделения миротворцев.
- Токаев сообщал, что в Казахстане развернуты 2,3 тыячи миротворцев ОДКБ и 250 единиц техники. Генсек ОДКБ Станислав Зась назвал места дислокации иностранных войск: Нур-Султан, Алматы, Алматинская область.
В Абхазии за сутки выявили 137 новых случаев коронавируса
Тестирование на коронавирусную инфекцию в самопровозглашенной республике Абхазия проведено у 585 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 137 из них (днем ранее – 80).
По информации оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 76 пациентов, в тяжелом состоянии 23 человека, состояние здоровья 53 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчирской ЦРБ – 9, в Гагрской ЦРБ – 23, 2 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткварчельской ЦРБ – 10 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 444 человека. Зарегистрировано 563 летальных случая. Выздоровели 31 667 человек.
В США впервые человеку успешно пересажено сердце свиньи
В Соединенных Штатах первые в истории была осуществлена успешная трансплантация сердца свиньи человеку. Пересадка сердца была проведена в пятницу 57-летнему Дэвиду Беннету в медицинском центре университета Мэриленда.
По словам врачей, пациент всё ещё подключен к аппарату "искусственное сердце-легкие", но новое сердце уже действует почти в полную силу. Они планируют отключить аппарат искусственного кровообращения во вторник.
Дэвид Беннет согласился на экспериментальную процедуру после того, как все другие способы лечения оказались неэффективными и он не мог получить донорское сердце из-за слишком плохого состояния здоровья. "Выбор был простой: смерть или трансплантат, - сказал Дэвид Беннет перед операцией. Я хочу жить. Я знаю, это прыжок в неизвестное. Но это мой единственный выбор".
Врачи пока не берутся делать прогнозы, но специалисты говорят о том, что эта процедура может стать переломным событием. "Открываютcя пути, которые, я верю, приведут нас к коренным переменам в том, как мы подходит к лечению людей в случае отказа органов", - говорит в интервью New York Times хирург-трансплантолог Дэвид Классен.
В прошлом году больше 41 тысячи американцев получили донорский орган. Почти 4 тысячам американцев была произведена трансплантация сердца. Но потенциальный спрос на донорские органы гораздо выше. В последнее десятилетие активно ведутся эксперименты со свиньями, в ходе которых с помощью генной инженерии ученые пытаются вывести животных, чьи органы не будут отторгаться организмом человека. Пока непонятно сколь успешными будут эти эксперименты, поскольку проблема отторжения органов существует во многих случаях пересадки органов от человека человеку.
Попытки ксенотрансплантации - пересадки органов животных человеку были предприняты десятилетия назад. Первые трансплантации почек шимпанзе человеку были проведены в 60-х годах прошлого века. В одном из случаев почка функционировала в течение 9 месяцев. В 1983 году сердце бабуина было пересажено младенцу Бэби Фэй. Девочка умерла через три недели.
Виктор Шендерович решил уехать и "переждать снаружи", а не под арестом
Писатель, сатирик, драматург Виктор Шендерович объявил о своём решении дождаться лучших времём в России, находясь "снаружи".
"Я всегда являлся по повесткам на допросы и в суды. Отчасти из любопытства, отчасти из доверия к судьбе и благоприобретенной в детстве веры - в торжество если не добра, то здравого смысла. Так оно и шло со времен первого преследования за программу "Куклы", транзитом через все автозаки, административки и новые уголовки "нулевых" - к миллионному штрафу времен "покоренья Крыма" и новым автозакам...
Но от личного участия в уголовном деле, которое мне светит по заявлению "кремлевского повара" Пригожина, я, пожалуй, воздержусь, и как раз из здравого смысла!", написал Виктор Шендерович в Фейсбуке.
30 декабря 2021 года Министерство юстиции Российской Федерации внесло Виктора Шендеровича в реестр СМИ — "иностранных агентов".
- Виктор Шендерович - москвич. Родился в 1958 году в Москве, отец был инженером, мать - педагогом. Дед по отцовской линии, Семён Маркович Шендерович работал на заводе ЗИЛ, дважды подвергался политическим репрессиям в 1929 и 1948 годах. Другой дед, Евсей Самуилович Дозорцев, был начальником отдела ПВО Наркомата угольной промышленности. Старший лейтенант Евсей Дозорцев, командир роты стрелкового полка, погиб на фронте 7 октября 1941 года под Ленинградом.
- Виктор Шендерович в 15 лет поступил в Театральную студию Олега Табакова.
- В 1988 году стажировался в Высшем театральном училище им. Щукина по специальности "педагог по сценическому движению". Лауреат многих премий, среди которых "Золотой телёнок", "ТЭФИ", "Золотое перо России". Сотрудничает с Радио Свобода, с 2003-го по 2009 год вёл на РС передачу "Все свободны".
- В 2005 году баллотировался в Государственную Думу по Университетскому округу Москвы как независимый кандидат, выборы проиграл, набрав 19 % голосов избирателей и проиграв Станиславу Говорухину, набравшему 38 %. О своём "походе в политику" написал документальную книгу "Недодумец, или Как я победил Марка Твена".
Умер председатель Европейского парламента Давид Сассоли
Ему было 65 лет
Председатель Европейского парламента Давид Сассоли умер во вторник в больнице итальянского города Авиано в возрасте 65 лет. Об этом сообщил его пресс-секретарь Роберто Куильо. Дата и место похорон будут известны в ближайшие несколько часов.
Сассоли был госпитализирован в онкологический центр в Авиано 26 декабря в связи с тяжёлыми нарушениями работы иммунной системы. 10 января Куильо объявил, что глава Европарламента отменил все запланированные с его участием официальные мероприятия.
Это вторая госпитализация Сассоли за последнее время. В сентябре он попал в больницу с тяжёлой формой пневмонии из-за болезни легионеров (острое инфекционное заболевание).
Ранее в декабре Сассоли заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на переизбрание в Европейский парламент. Выборы его преемника на вторую половину парламентского срока были назначены на 13 января.
Давид Сассоли родился во Флоренции в 1955 году. До прихода в политику работал журналистом и телеведущим. Член Демократической партии, был избран в Европарламент в 2009 году. С 2014 по 2019 годы он был вице-председателем Европарламента, а затем возглавил его.
В апреле прошлого года российский МИД ввёл санкции против Сассоли, запретив ему въезд в Россию, в ответ на санкции Евросоюза в отношении Москвы после отравления Алексея Навального.
Суд оставил в тюрьме граждан, помогавших Саакашвили вернуться в Грузию
Тбилисский городской суд оставил в заключении на время следствия обвиняемых по делу о незаконном пересечение границы экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.
По данным прокуратуры, Саакашвили тайно прибыл в порт Поти из Украины на пароме, который перевозил трейлер с молочными продуктами. Несколько дней он находился на западе Грузии, а затем отправился в Тбилиси, где и был задержан на квартире водителя трейлера Элгуджи Цомая. Также следствие привлекло к ответственности по делу незаконного пересечения границы еще трех человек – это напарник владельца трейлера, а также двое сотрудников таможни в Поти, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Официально обвинение в незаконном пересечении границы Саакашвили были предъявлено 20 октября. Дела причастных к этому факту четырех человек - Элгуджи Цомая, Георгия Нариманидзе, Зураба и Шалвы Цоцория, быди выжелены в отдельное производство. Они обвиняются в «сокрытии тяжкого преступления» и помещены в заключение до окончания следствия. Кроме того, Цомая предъявили еще одно обвинение - за помощь в пересечении границы. На процессе 28 декабря 2021 года обвиняемые признали свою вину.
Как отмечают оппозиционные телеканалы, адвокаты и семьи подсудимых рассчитывали на смягчение приговора в обмен на признание ими своей вины. Однако, по словам прокурора Левана Вепхвадзе, ни о какой процессуальной сделке разговор не шел и задержанным никто ничего не обещал.
«Что касается показаний, которые дали обвиняемые, подтверждаю, что они признали свою вину, но это не является безусловным основанием для замены меры пресечения. Никто никому ничего не обещал, это их позиция», - сказал прокурор.
По его словам, признание вины обвиняемыми будет учтено при вынесении судом приговора. Официально обвинение им предъявлено по статье 375-й Уголовного кодекса Грузии «Сокрытие тяжкого преступления», которая предусматривает лишение свободы от одного до четырех лет. А Элгуджа Цомая обвиняется также в оказании содействия в «незаконном пересечении границы». Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Рябков: России нужны гарантии, что Украина и Грузия не вступят в НАТО
«России нужны железобетонные гарантии, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО», - заявил сегодня, 10 января, замглавы МИД РФ Сергей Рябков по завершении американо-российской встречи в рамках Диалога по стратегической стабильности.
«Мы подчеркиваем, что для нас это совершенно обязательно - удостовериться, что Украина никогда не станет членом НАТО. Мы хотели бы, чтобы на мадридском саммите НАТО формула, принятая бухарестским саммитом в 2008 году, была бы отозвана и заменена на следующее: «Украина и Грузия никогда не станут членами Североатлантического альянса», - сказал Рябков журналистам, передает РИА Новости.
«Нам надоело вести пустые разговоры, от полуобещаний, от неправильного истолкования, что часто происходило на переговорах за закрытыми дверями. Мы не доверяем другой стороне. Нам необходимы железобетонные, юридически значимые гарантии, не обещания, а именно гарантии, со словами "должны", "обязаны", никогда не становиться членами НАТО. Это вопрос национальной безопасности России», - подчеркнул он.
Сергей Рябков: Нет оснований опасаться эскалации вокруг Украины
В Женеве на территории постпредства США при отделении ООН прошли переговоры делегаций США и России о гарантиях безопасности. Восьмичасовая встреча прошла в закрытом формате.
Переговоры состоялись по инициативе России.
Российскую сторону представлял заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, делегацию США - первый заместитель госсекретаря Венди Шерман.
«Разговор был сложным, без попыток что-то приукрасить, обойти острые углы. У нас сложилось впечатление, что американская сторона очень серьезно подошла к российским предложениям, провела углубленную проработку. Мы в свою очередь объяснили, почему получение правовых гарантий нерасширения НАТО [у российских границ] - это абсолютный императив», - резюмировал итоги встречи Сергей Рябков в ходе брифинга.
По словам дипломата, российская делегация заверила американскую сторону об отсутствии планов «напасть на Украину»: «Нет оснований опасаться какого-то эскалационного сценария».
«О перспективах всей работы мы будем судить по итогам мероприятий, которые предстоят в ближайшие дни. После этого станет понятнее, есть ли основа для того, чтобы предложить руководству принять то или иное политическое решение в пользу продолжения процесса [переговоров], либо же мы с сожалением можем констатировать, что НАТОвская группа сочла для себя правильным отклонить нашу инициативу. Тогда ситуация будем смотреться по-иному», — сказал Рябков.
Замминистра иностранных дел России также призвал США к «максимальной ответственности», так как, по его мнению, «риски усиления конфронтации недооценивать нельзя», а главные вопросы остаются «подвешанными».
Представитель США Венди Шерман заявила, что прямого ответа от России на призывы к деэскалации ситуации на границе с Украиной получено не было.
«Они могут доказать, что у них нет намерений вторгнуться [в
Украину], вернув военных обратно на места дислокации», - подчеркнула первый заместитель госсекретаря США.
- В декабре прошлого года МИД России опубликовал проекты соглашений с НАТО и США о гарантиях безопасности. Согласно российским требованиям, США не должны создавать военные базы на территории стран бывшего Советского Союза, не входящих в НАТО, а альянс должен прекратить расширение на восток.
- Представители России и США продолжат встречи 12 января на заседании Совета Россия-НАТО в Брюсселе и 13 января в Вене на заседании постоянного совета ОБСЕ.
Турнава: правительство и Energo-pro Georgia решают вопрос с незаконным майнингом
Правительство Грузии совместно с энергораспределительной компанией Energo-pro Georgia, занимается решением вопроса незаконного потребления электроэнергии в регионе Сванети. Об этом на сегодняшнем брифинге заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.
В Грузии уже месяц активно обсуждается вопрос рекордного потребления электроэнергии майнинговыми фермами в высокогорном регионе Местия. Регион привлекает майнеров из-за низких тарифов на электроэнергию, установленных для работающих в высокогорном регионе предпринимателей, пишет агентство «Новости-Грузия». Население Местия получает электричество бесплатно. До конца декабря жители Сванетии получали электроэнергию по графику. Причина – перегруженность и повреждение электросетей из-за рекордного потребления электроэнергии майнинговыми фермами.
«Безусловно, недопустимо незаконное потребление электроэнергии, особенно так называемые проблемы с бытовым майнингом, которые, как мы знаем, там существуют. Мы работаем с местным самоуправлением, а также с Energo-pro Georgia, которая поставляет электроэнергию в Сванетию, чтобы поэтапно решить этот вопрос», - заявила Турнава.
Министр считает, что на данном этапе не стоит привлекать полицию для выявления майнеров. Она считает, что жители региона не поставят под вопрос туристический сезон.
- До Нового года жители Местия провели несколько акций протеста, требуя закрыть майнинговые фермы. Они обвиняли местные власти в покровительстве майнерам. В свою очередь, компания Energo-pro Georgia пригрозила региону пересмотром и повышением тарифов на электроэнергию.
- Перед Новым годом десятки жителей Местия провели ритуал клятвы на иконе и обещали отключить все действующие в регионе майнинги. Несмотря на это, потребление электроэнергии в Местия пока не уменьшилось.
- Согласно данным исследования Кембриджского центра альтернативных финансов (CCAF), опубликованного в 2018 году, Грузия, по объему электроэнергии, израсходованной на майнинг криптовалюты, была на втором месте в мире. А на добывание виртуальной валюты в стране расходовалось 60 мегаватт электроэнергии.
Мать Саакашвили рассказала об ухудшении состояния его здоровья
Состояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили ухудшилось, заявила журналистам его мать Гиули Аласания после того, как встретилась с сыном в руставской тюрьме №12.
Аласания считает, что Саакашвили нуждается в медицинском обследовании, пишет агентство «Новости-Грузия».
«У него все те же симптомы, которые были и раньше, однако они ухудшились. Головная боль, проблемы со сном, тремор, отечность рук и ног – все это у него есть, однако в еще более тяжелой форме», – сказала Аласания.
Экс-президент Грузии 29 декабря был переведен из военного госпиталя в Гори в руставскую тюрьму №12. Адвокаты, соратники и личный врач Саакашвили выступали категорически против перевода и утверждали, что это произошло против его воли.
В горийском военном госпитале Михаил Саакашвили проходил курс лечения с 20 ноября после 50-дневной голодовки, которую он объявил в день задержания, 1 октября.
Саакашвили был задержан на основании двух приговоров, вынесенных ему заочно по обвинениям в совершении должностных преступлений. Согласно решению суда, он должен провести в тюрьме шесть лет.
Председателем политсовета «Единого национального движения» стал Коба Накопия
Депутат парламента Коба Накопия стал председателем политсовета «Единого национального движения» (ЕНД) – крупнейшей оппозиционной партии Грузии, основанной экс-президентом Михаилом Саакашвили. Ранее этот пост занимал Ника Мелия, который остается председателем ЕНД.
Мелия также будет совмещать пост руководителя тбилисского отделения партии, сменив на этом посту Заала Удумашвили.
На посту исполнительного секретаря партии Кобу Накопия сменил один из лидеров ЕНД Петре Цискаришвили. Заместителем председателя политсовета партии стал Акакий Минашвили.
Столтенберг: НАТО не пойдет на компромиссы с РФ по членству Украины
Накануне встречи Россия-НАТО в Брюсселе генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг повторил, что НАТО не пойдет на компромиссы с Россией по вопросу членства Украины.
Как сообщает «Европейская правда», об этом Столтенберг заявил перед началом Комиссии Украина-НАТО, которая в понедельник проходит в Брюсселе.
«Мы очень четко заявляли, что не пойдем на компромисс по поводу права ни одного государства в Европе выбирать свой собственный путь, в том числе по договоренностям о безопасности, частью которых она хочет быть. Поэтому фундаментальным является ненарушение этого принципа», – сказал Столтенберг.
Он подчеркнул, что только Украина и 30 союзников НАТО имеют право решать, когда Украина будет готова к членству.
Столтенберг отметил, что НАТО сохраняет приверженность своему решению, принятому на Бухарестском саммите в 2008 году, согласно которому Украина в будущем может стать членом Альянса.
«Мы сохраняем приверженность этому решению, и мы помогаем Украине двигаться к членству, имплементируя реформы», – отметил генсек.
12 января запланировано проведение Совета Россия-НАТО, который генсек Йенс Столтенберг созвал после выдвижения Кремлем так называемых «гарантий безопасности» и требования нерасширения НАТО.
В Казахстане сообщили о смерти главы областной полиции и полковника КНБ
В Казахстане, предположительно, покончил жизнь самоубийством начальник департамента полиции Жамбылской области Жанат Сулейменов. Об этом сообщило агентство "Интерфакс-Казахстан".
Смерть полицейского подтвердили в пресс-службе акимата (административного центр региона) Тараза (бывший Джамбул). Сейчас выясняются причины произошедшего, уточнил собеседник агентства.
По данным телеграм-канала казахстанского журналиста Михаила Козачкова, в отношении Сулейменова после массовых протестов было возбуждено уголовное дело, ему грозил трибунал. Об этом же пишут телеграм-каналы Mash и Readovka.
В Комитете национальной безопасности сообщили также о гибели полковника КНБ Азамата Ибраева. Его тело найдено во дворе собственного дома в столице Казахстана Нур-Султане. О причинах смерти официально не сообщается.
В Алматы умер от инфаркта на рабочем месте заместитель начальника районного управления полиции Танат Назанов, сообщает Orda.kz со ссылкой на городской департамент полиции.
- 8 января в Казахстане задержали и поместили в изолятор бывшего председателя Комитета национальной безопасности Карима Масимова. Его подозревают в госизмене.
- В связи с массовыми протестами, которые начались в Казахстане 2 января, в стране были задержаны почти 8 тысяч человек. Также сообщалось о 164 погибших. Поводом для протестов стало двукратное повышение цен на сжиженный газ. Позже у протестующих появились политические требования. 5 января в Алматы вспыхнули беспорядки.
- 7 января президент Токаев объявил о наведении порядка в стране. Он также обвинил силовые ведомства Казахстана в том, что те "проспали" готовившиеся протесты. Президент Казахстана заявил, что в городе действуют "террористы", и в связи с "внешней агрессией" обратился за военной помощью к странам – членам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В страну были направлены военные пяти стран ОДКБ.
МВФ предупредил о финансовых потрясениях в случае роста ставки ФРС США
Международный валютный фонд (МВФ) предупредил, что страны с развивающейся экономикой, в том числе и Россия, могут столкнуться с проблемами, если Федеральная резервная система (ФРС) США повысит процентные ставки и свернет программу стимулирования. Об этом говорится на сайте организации.
Цены в США растут самыми быстрыми темпами почти за четыре десятилетия, а новый штамм коронавируса вызывает дополнительные опасения, отметили в МВФ. Страны с развивающейся экономикой также сталкиваются с повышенной инфляцией и значительно более высоким госдолгом. Его средний уровень вырос почти на 10 процентных пунктов с 2019 года, пишет издание Lenta.ru
«В отличие от США, их экономическое восстановление и рынки труда менее устойчивы. Хотя стоимость долларовых займов для многих остается низкой, опасения по поводу внутренней инфляции привели к тому, что в прошлом году несколько развивающихся рынков, включая Бразилию, Россию и Южную Африку, начали поднимать процентные ставки», — подчеркнули в организации.
Резкое повышение ставки в США может потрясти финансовые рынки, уверены в МВФ. Это может привести к оттоку капитала и обесцениванию валюты на развивающихся рынках, предрекают эксперты.
Goldman Sachs прогнозирует, что ФРС США четыре раза за 2022 год повысит ключевую ставку. Об этом сообщает Bloomberg. Рост ставки ожидается в марте, июне, сентябре и декабре. Кроме того, ФРС может начать сокращать свой баланс в июле, а возможно, и раньше.
Прогнозируемое ужесточение монетарной политики связано с высокой инфляцией и ситуацией на рынке труда. Так, уровень безработицы в США впервые с начала пандемии упал ниже 4%, пишет РБК.
Скончался грузинский поэт Резо Амашукели
Грузинский поэт и общественный деятель Резо Амашукели умер в возрасте 85 лет. Информацию Общественному вещателю Грузии подтвердили его родственники.
Амашукели родился 24 июня 1936 года в городе Кутаиси. В 1960 году окончил филологический факультет Тбилисского государственного университета. Амашукели начал печатать стихи и поэмы в 1957 году. Его стихотворение «Зов» было удостоено премии Коммунистической партии Грузии в 1968 году.
Был секретарем Союза писателей Грузии (1986). В 1988-1989 годах –первым заместителем председателя Общества Шота Руставели. Заместитель председателя Союза граждан Грузии (1993). Почетный гражданин Тбилиси (2003 г.). Награжден орденом «Чести» (1996). Лауреат премии Галактиона Табидзе (1982).
В последние годы Амашукели активно комментировал общественно-политические процессы, часто делая оскорбительные, гомофобные и ксенофобные заявления.
Грузия скоро получит таблетки Pfizer и Merck от коронавируса
Система здравоохранения Грузии полностью мобилизована для обеспечения надлежащего лечения пациентов в случае значительного роста заболеваний омикрон-штаммом коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили.
По его словам, через несколько недель в страну поступят препараты от коронавируса производства компаний Pfizer и Merck, которые, по словам министра, достаточно эффективны при лечении инфицированных коронавирусом.
«Можно сказать, что в случае значительного увеличения числа заболевших «омикроном», система здравоохранения полностью мобилизована. Она готова справиться с любым вызовом. У нас есть медикаменты на местах, что позволяет лечить ковид-инфицированных на разных этапах болезни. Через несколько недель дополнительно у нас будут препараты Pfizer и Merck, которые достаточно эффективны при лечении ковида», – сказал Зураб Азарашвили.
- Как сообщалось ранее, новая таблетка Pfizer от COVID-19 показала 89-процентную эффективность в ходе клинических испытаний. Препарат под названием PAXLOVID снижает риск госпитализации или смерти в связи с COVID-19 на 89%, если таблетка была принята в течение трех дней после постановки диагноза. Всего в исследовании приняли участие более 1200 взрослых, больных коронавирусной инфекцией в легкой и средней степени. В группе больных, которые принимали препарат, только 6 человек были госпитализированы, смертельных исходов за 28 дней не было зафиксировано. В группе, получавшей плацебо, были госпитализированы 41 человек, из которых впоследствии умерли 10 человек.
- 12 октября компания Merck и ее партнёр Ridgeback Biotherapeutics подали в FDA заявку на одобрение своего лекарства от COVID-19 – молнупиравира, который производится в виде пилюли. Результаты клинических испытаний показали, что применение этого препарата сократило на 50 процентов риск госпитализации и смерти людей в группе повышенного риска. 4 ноября Великобритания первой в мире одобрила использование молнупиравира.
Премьер Грузии пообещал снизить цены на лекарства импортом из Турции
Грузия планирует открыть рынок для турецкой фармацевтической продукции, что послужит снижению цен на медикаменты, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.
Он подчеркнул, что уже на этой неделе будут приняты решения, которые снизят цены на лекарства, пишет агентство «Новости-Грузия».
Гарибашвили в ноябре 2021 года заявил, что фармацевтический рынок страны нуждается в законодательных изменениях и анонсировал регулирование цен на лекарства.
«Агентство конкуренции уже завершило работу по отчету фармацевтического рынка. Новый министр здравоохранения уже встретился с главой Агентства конкуренции. Вместе они запланировали дальнейшие мероприятия. Мы также собираемся открыть турецкий рынок, импортировать из Турции качественные лекарства, что, по нашему прогнозу, приведет к снижению цен на лекарства. Кроме того, мы также будем работать над законодательством, которое еще больше улучшит ситуацию в этом направлении», – заявил Ираклий Гарибашвили.
Минздрав Грузии сообщает о проведении работы в направлении снижения цен на медикаменты с 2019 года. Ведомство обратилось к Агентству конкуренции с просьбой разработать рекомендации, которые помогут изменить ситуацию на фармацевтическом рынке.
Токаев назвал события в Казахстане «попыткой госпереворота»
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал последние события в стране, когда на фоне массовых протестов в ряде городов начались беспорядки с применением оружия и человеческими жертвами, "попыткой государственного переворота". Об этом он заявил в понедельник на онлайн-саммите ОДКБ. Военный контингент этой организации, основу которого составляют российские военнослужащие, сейчас находится в Казахстане по запросу Токаева.
Президент Казахстана не сказал, какие политические силы стояли за, как он выразился, попыткой переворота. По словам Токаева, "под ширмой стихийных протестов развернулась волна массовых беспорядков, как по единой команде проявились религиозные радикалы, криминальные элементы, отъявленные бандиты, мародёры и мелкие хулиганы", а затем и "вооружённые боевики, которые ждали своего часа". Как заявил Токаев, в беспорядках участвовали и люди из-за рубежа, которых он назвал террористами. О каких конкретно зарубежных странах идёт речь, он не сказал.
Токаев заявил, что власти выполнили требования участников мирных акций протеста, в том числе о снижении цен на топливо, и призвал не смешивать мирные акции с последовавшими за ними беспорядками. По его словам, армия в Казахстане никогда не будет стрелять в мирных протестующих. Ранее слова Токаева о том, что сотрудники силовых структур имеют право стрелять без предупреждения, подвергли критике как правозащитники, так и представители стран Запада, в частности госсекретарь США.
Президент Казахстана также заявил, что прибытие сил ОДКБ нарушило планы тех, кто якобы организовал переворот, в частности помогло восстановить порядок в Алматы. Он также поблагодарил за помощь лично президента России Владимира Путина.
Токаев подтвердил, что в ходе беспорядков погибло 16 сотрудников силовых структур. Число погибших гражданских лиц он не назвал, сказав, что данные уточняются.
Путин в своём выступлении сказал, что угроза Казахстану исходила не от участников мирных протестов, а от вооружённых лиц. При этом он в негативном ключе упомянул о "майдане", сказав, что "применялись известные по "майдану" технологии силовой информационной поддержки беспорядков". Что он имеет в виду, российский президент не сообщил. Путин также сказал, что страны ОДКБ не допустят у себя "цветных революций" и упомянул о некоем "внешнем вмешательстве". По словам российского президента, контингент ОДКБ останется в Казахстане на ограниченное время и будет затем оттуда выведен.
- В ОДКБ входят Россия, Казахстан, Киргизия, Армения, Беларусь и Таджикистан. С просьбой о размещении контингента Токаев обратился вечером 5 января после того, как правительственные силы фактически потеряли контроль над крупнейшим городом Казахстана Алматы. В городе начались грабежи и мародёрства с участием вооружённых людей. Этому предшествовали массовые протесты в основном с социально-экономическими требованиями. Как именно на их фоне начались беспорядки, кто их организовал и кем были вооружённые люди – достоверно не известно. Власти Казахстана официально заявляли о неких подготовленных извне террористах. При этом был арестован бывший руководитель Комитета национальной безопасности Карим Масимов, сняты с должностей ряд лиц, близких к бывшему президенту Нурсултану Назарбаеву, а сам Назарбаев – как утверждает его представитель, добровольно – покинул пост главы Совета безопасности, который занял Токаев.
- 2 января в городе Жанаозене на западе страны начались акции протеста против двукратного повышения цены на сжиженный газ. Демонстрантов поддержали жители других городов страны. Поначалу люди выражали недовольство резким ростом цен, но постепенно участники акций начали выступать с политическими требованиями, в том числе об отставке правительства.
- Днем 5 января в Алматы вспыхнули беспорядки, группа неизвестных штурмовала и подожгла здание городского акимата и аэропорт. Началось массовое разграбление объектов бизнеса, отделений банков, штурм административных зданий. Похожие события произошли в ряде других городов, главным образом на юге страны.
- Сейчас власти Казахстана заявляют, что контролируют ситуацию.
- "Цветными революции" принято называть смену власти, главным образом в странах Восточной Европы и постсоветского пространства, в результате массовых уличных протестов, как правило под демократическими и антикоррупционными лозунгами. Подобного рода "революции" произошли в своё время в Сербии, Грузии, Украине. Российские власти резко негативно относятся к подобным событиям, обвиняя США и Запад в их организации, а также в подготовке "цветной революции" в самой России. В последние годы в результате массовых протестов власть сменилась и в Армении и Киргизии - союзниках России по ОДКБ. Эти события, однако, в Москве "цветными революциями" не считают.
Премьер-министр Грузии прокомментировал события в Казахстане
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили надеется, что в ближайшие дни будут предприняты все меры для деэскалации ситуации в Казахстане.
«Мы внимательно следили за последними событиями. Мы очень переживаем трагические события в Казахстане, в результате которых погибли десятки человек. Выражаем надежду, что будут предприняты все меры для окончательной деэскалации ситуации с целью достижения безопасности и стабильности. Мы желаем Казахстану и братскому казахстанскому народу, чтобы страна в ближайшее время смогла преодолеть последствия кризиса и продолжила путь в сторону дальнейшего развития», – заявил Гарибашвили.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», говоря о находящихся в Казахстане гражданах Грузии, премьер отметил, что дипломатическое представительство по мере возможности находилось с ними на связи и оказывало помощь на месте.
«В результате активной работы правительства их часть уже вернулась в Грузию. А с теми гражданами Грузии, которые остаются на месте, посольство продолжает активную коммуникацию и оказывает помощь в случае необходимости. В ближайшие дни они вернутся в Грузию», – сказал Гарибашвили.
- 2 января в городе Жанаозене на западе страны начались акции протеста против двукратного повышения цены на сжиженный газ. Демонстрантов поддержали жители других городов страны. Поначалу люди выражали недовольство резким ростом цен, но постепенно участники акций начали выступать с политическими требованиями, в том числе об отставке правительства.
- Днем 5 января в Алматы вспыхнули беспорядки, группа неизвестных штурмовала и подожгла здание городского акимата и аэропорт. Началось массовое разграбление объектов бизнеса, отделений банков, штурм административных зданий.
- 7 января президент Токаев объявил о наведении порядка в стране. Он заявил, что в городе действуют «террористы», и в связи с «внешней агрессией» обратился за военной помощью к странам – членам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В страну были направлены военные пяти стран ОДКБ, основу контингента составляют российские военнослужащие.
В Сухуми и Цхинвали поддержали «обоснованные и адекватные» действия властей Казахстана
Президенты самопровозглашенных республик, Абхазии и Южной Осетии выступили в поддержку «обоснованных и адекватных» действий руководства Казахстана, указав в контексте беспорядков на практику «незаконного иностранного вмешательства во внутренние дела суверенных государств».
В заявлении абхазского лидера Аслана Бжания сказано, что «протестные акции, переросшие в откровенное насилие и погромы, оказывают разрушительное воздействие на жизнь граждан Республики Казахстан».
«Поддерживаем стремление законного руководства Республики Казахстан восстановить правопорядок и обеспечить безопасность граждан страны. Считаем неприемлемой практику незаконного иностранного вмешательства во внутренние дела суверенных государств, нацеленного на дестабилизацию общественно-политической ситуации и последующий вооруженный захват власти, контролируемыми извне группировками», – сказано в заявлении Бжания.
Югоосетинский лидер Анатолий Бибилов считает, что «потенциал развития, повышение благосостояния страны и ее граждан могут быть реализованы только в условиях восстановления стабильности и дальнейшей консолидации общества».
«Очевидна активная роль внешних сил, направляющих и координирующих боевиков, действующих по «методичкам» государственных переворотов, отработанным в странах, уже ставших жертвами «цветных» революций. В данных условиях полностью обоснованы и адекватны ситуации действия руководства страны, Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, по проведению контртеррористической операции в целях обеспечения безопасности мирного населения и государства, а также решение глав государств-членов ОДКБ о направлении контингента Коллективных миротворческих сил Организации в Казахстан на ограниченный период времени», – заявил Бибилов.
- 2 января в городе Жанаозене на западе страны начались акции протеста против двукратного повышения цены на сжиженный газ. Демонстрантов поддержали жители других городов страны. Поначалу люди выражали недовольство резким ростом цен, но постепенно участники акций начали выступать с политическими требованиями, в том числе об отставке правительства.
- Днем 5 января в Алматы вспыхнули беспорядки, группа неизвестных штурмовала и подожгла здание городского акимата и аэропорт. Началось массовое разграбление объектов бизнеса, отделений банков, штурм административных зданий.
- 7 января президент Токаев объявил о наведении порядка в стране. Он заявил, что в городе действуют «террористы», и в связи с «внешней агрессией» обратился за военной помощью к странам – членам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В страну были направлены военные пяти стран ОДКБ, основу контингента составляют российские военнослужащие.
Лидера оппозиции в Мьянме, нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи приговорили еще к четырем годам тюрьмы
Суд в Мьянме приговорил еще к четырем годам тюрьмы Аун Сан Су Чжи, бывшую госсоветника страны и нобелевского лауреата, признав ее виновной в хранении раций и нарушении коронавирусных ограничений. Об этом сообщает Sky News.
В начале декабря суд приговорил ее к четырем годам тюрьмы по обвинениям в подстрекательстве к инакомыслию и нарушении санитарных ограничений в условиях пандемии коронавируса. Однако через несколько часов после того, как о приговоре стало известно, особенно за пределами Мьянмы, главнокомандующий вооруженными силами и фактический правитель страны Мин Аунг Хлайн смягчил приговор вдвое: с четырех до двух лет лишения свободы. Аун Сан Су Чжи уже 11 месяцев как находится в заключении.
Как пишет Настоящее время, экс-советнику в общей сложности предъявлено 11 обвинений. Общий срок лишения свободы по ним может достигнуть более 100 лет. Она не признает вину.
Ее сторонники считают процесс политически мотивированным. Судебный процесс, который проходит в столице страны Нейпьидо, закрыт для журналистов.
Аун Сан Су Чжи 76 лет. Она провела больше 15 лет под домашним арестом за свою продемократическую деятельность и в апреле 2016 года после выборов заняла пост государственного советника Мьянмы. В 1991 году ей была присуждена Нобелевская премия мира, а годом ранее – премия "За свободу мысли" имени Сахарова.
В 2015 году на парламентских выборах партия "Национальная лига за демократию" завоевала большинство голосов в обеих палатах парламента, получив право назначить правительство и президента.
В 2016 году она заняла пост госсоветника и фактически возглавила правительство Мьянмы.
Первого февраля 2021 года военные свергли правительство Аун Сан Су Чжи. Руководство хунты объяснило, что уверенная победа ее партии "Национальная лига за демократию" на выборах в ноябре 2020 года стала результатом массовых фальсификаций. В конце июля итоги выборов были отменены.
Вскоре после прихода к власти хунты в Мьянме начались массовые протесты. Во время их разгона погибли более тысячи человек.
В 2018 году ООН обвинила гражданское правительство Мьянмы Аун Сан Су Чжи в том, что они не предотвратили преследование рохинджа. Расследовательская группа экспертов ООН заявила, что у военного командования Мьянмы были намерения устроить "геноцид" мусульман-рохинджа. Эксперты ООН рекомендовали преследовать военных Мьянмы в Международном уголовном суде или отдать их под трибунал.
Теннисист Джокович выиграл дело о депортации в суде Австралии
Сербский теннисист Новак Джокович, первая ракетка мира, которому грозила депортация из Австралии в связи с отсутствием вакцинации от коронавирусной инфекции, выиграл дело в суде Мельбурна.
Суд отменил решение властей об аннулировании визы теннисиста, а также постановил, что с него должны снять карантинные ограничения и отпустить из гостиницы, где он находился в изоляции.
При этом у министра Австралии по делам иммиграции остаётся право лично принять решение об аннулировании визы Джоковича. Пока неясно, воспользуется ли он им.
Джокович в минувшую среду прилетел в Мельбурн для защиты титула чемпиона в турнире Australian Оpen. Пограничный контроль посчитал, что серб безосновательно получил медицинский отвод от вакцинации от COVID-19. В аэропорту его задержали и посадили под охрану полиции, на три часа отобрав у него телефон. В конце концов власти аннулировали его визу, в четверг теннисист должен был быть депортирован. Это было обжаловано в суде. На время разбирательства суд разрешил ему остаться в изоляции в гостинице в Мельбурне.
Задержание теннисиста вызвало большой резонанс в мире - во многом в связи со спорами об обязательной вакцинации, которые идут в ряде стран.
Президент Сербии Александр Вучич ранее написал в инстаграме, что власти страны "принимают все меры, чтобы в кратчайшие сроки прекратить преследование лучшего теннисиста планеты". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил в твиттере, что спортсмен попал под действие общих правил.
- Разрешение Джоковичу на въезд вызвало шквал критики в австралийских социальных сетях, – передавала Би-би-си. Спортсмен отказывается объяснять, почему он не прививается, заявив, что это его личное дело. На суде выяснилось, что в декабре он перенёс COVID-19. Организаторы Australian Оpen говорили, что разрешение на игру без вакцинации рассматривали две независимые друг от друга и от турнира комиссии.
- В Австралии проживает значительная сербская диаспора, среди которой Джокович особенно популярен. Рядом с гостиницей, где он размещён, проходили акции в его поддержку – в них участвовали австралийские сербы, противники вакцинации и поклонники спортсмена. Акции в поддержку спортсмена прошли также в разных городах Сербии и Черногории.
В Грузии выявили почти 3 тысячи новых случаев коронавируса
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончался еще 31 пациент. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 14 218.
За сутки в стране выявили 2953 новых случая коронавируса. Накануне провели 25 745 тестов: PCR-тестов – 10 505, экспресс–тестов на антиген – 15 240.
Выздоровели еще 1805 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 962 827, выздоровевших – 913 528.
По информации Национального центра по контролю заболеваний, число выявленных случаев омикрон-штамма коронавируса достигло 816.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 11,47%, за последние 14 дней составляет 7,76%, за неделю – 9,57%.
За сутки вакцинирован от коронавируса 1899 человек, всего в Грузии использовано вакцин – 2 553 749.
Власти Казахстана опровергли информацию о 164 погибших, заявив о «технической ошибке»
Министерство здравоохранения Казахстана опровергло информацию о 164 погибших во время беспорядков.
Ранее в воскресенье сведения о 164 погибших были опубликованы в Telegram-канале министерства информации и общественного развития. Позже министерство назвало публикацию «технической ошибкой». Телеканал «Хабар 24» опубликовал опровержение в бегущей строке. Сообщения о «164 погибших» разместили многие международные информагентства.
Таким образом, официальное число жертв, в том числе среди гражданских лиц, остается неизвестным. Власти Казахстана не приводят данные о количестве жертв январских событий.
Ранее сообщалось о гибели 18 сотрудников силовых органов и 26 «вооруженных людей». Детский омбудсмен Аружан Саин сообщала о гибели в Алматы двух детей.
- 2 января в городе Жанаозене на западе страны начались акции протеста против двукратного повышения цены на сжиженный газ. Демонстрантов поддержали жители других городов страны. Поначалу люди выражали недовольство резким ростом цен, но постепенно участники акций начали выступать с политическими требованиями, в том числе об отставке правительства.
- Днем 5 января в Алматы вспыхнули беспорядки, группа неизвестных штурмовала и подожгла здание городского акимата и аэропорт. Началось массовое разграбление объектов бизнеса, отделений банков, штурм административных зданий.
- 7 января президент Токаев объявил о наведении порядка в стране. Он заявил, что в городе действуют "террористы", и в связи с "внешней агрессией" обратился за военной помощью к странам – членам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В страну были направлены военные пяти стран ОДКБ, основу контингента составляют российские военнослужащие.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.