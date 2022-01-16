Минобразования: школы Грузии полностью готовы к началу учебного процесса

Полный курс вакцинации от коронавируса в Грузии прошли 1 189 398 человек, что составляет 41,4% взрослого населения страны. Об этом сообщает Национальный центр по контролю над заболеваниями и общественного здоровья.

С учетом тех, кто получил только одну дозу вакцины, число привитых составляет 1 306 788 человек или 45,5% взрослого населения. Бустерные дозы получили 105 552 человек. Как известно, Минздрав Грузии 7 декабря сократил сроки бустер-прививки с шести до трех и пяти месяцев, в зависимости от исходной вакцины. Таким образом, по состоянию на 15 января в целом в Грузии сделали 2 603 603 укола. Из них 5 631 прививку от COVID-19 провели накануне, в пятницу.

В начале 2022 года темпы вакцинации в Грузии сохраняются примерно на том же уровне, что и до праздников. За последние две недели число полностью вакцинированных граждан увеличилось на 24 110 человек.

В Грузии вакцинация от коронавируса началась с 15 марта, поэтапно охватывая все новые и новые группы населения. Массовый характер национальная кампания приобрела 5 июля. В настоящее время сделать прививку в Грузии могут лица старше 12 лет, пишет агентство «Новости-Грузия».

Как указывают специалисты, для формирования коллективного иммунитета, необходимо вакцинировать против коронавируса как минимум 60% взрослого населения. Именно такая цифра была обозначена в национальном плане вакцинации на 2021 год, однако достичь поставленной цели не удалось.

Чтобы стимулировать процесс с осени правительство Грузии начало разрабатывать разные поощрительные механизмы, в том числе денежные выплаты в размере 200 лари для всех привившихся лиц старше 50 лет. С 1 декабря в стране начала действовать система «зеленых паспортов». Теперь для посещения множества общественных объектов граждане старше 18 лет должны предъявить электронный документ, в котором прописан их ковид-статус.