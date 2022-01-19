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Швейцария признала грузинские Covid-паспорта
Швейцария признала грузинские Covid-паспорта. Об этом со ссылкой на Федеральный департамент здравоохранения Швейцарии сообщает посольство страны в Тбилиси.
Согласно информации, Грузия включена в список стран, чьи Covid-сертификаты признаются официальным Берном. При этом по прибытии в Швейцарию необходимо иметь также отрицательный тест на коронавирус, пишет SOVA.
Другие новости дня
Эмигрировавшего из Ингушетии блогера обвинили в оправдании терроризма
В отношении автора оппозиционного чеченским властям ютуб-канала «Мысли Ислама» Ислама Белокиева возбуждено уголовное дело о публичных оправданиях терроризма. Об этом сообщил ряд северокавказских телеграмм-каналов. На официальном сайте следственного управления Следкома по Ингушетии информация об уголовном деле отсутствует.
«Молодой человек является блогером и администрирует каналы на видеохостинге YouTube и мессенджере Telegram, используя которые распространял в Интернете материалы, оправдывающие и пропагандирующие террористическую деятельность», - говорится в сообщении телеграм-канала «Розыск Ингушетия».
Также в новости подчеркивается, что Белокиев «принимает активное участие в антироссийских акциях за рубежом (Польша, Франция, Бельгия, Норвегия и др.), на которых негативно высказывается в адрес руководства Чеченской республики».
Если информация о возбуждении уголовного дела соответствует действительности, следствие может выступить с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде ареста.
В комментарии Кавказ.Реалии сам Ислам Белокиев сообщил, что ему ничего неизвестно о новом уголовное деле, правоохранительные органы к нему не обращались.
«Сказать, что оно не реально, что власти Чечни не хотели бы мне мстить, выглядело бы шуткой. Уверен, что все исходит от Кадырова, но возбуждать дело в самой Чечне было бы слишком демонстративным, это привлекло бы внимание к моим роликам, поэтому они делают это через коллег в Ингушетии», - сообщил блогер.
- Блогер Ислам Белокиев принимал участие в массовых митингах против похищений родственников оппозиционных активистов в Чечне, прошедших в Страсбурге и Осло.
- Ранее управление Следственного комитета России по Ингушетии возбудило уголовное дело в отношении Белокиева по статье «Реабилитация нацизма». Поводом для этого стал ролик «День позора», автор которого рассуждает о депортации вайнахов и других народов, других преступлениях сталинского режима в годы Великой Отечественной войны и задается вопросам о том, должны ли потомки тех, кто в годы войны подвергся преступным репрессиям, праздновать День Победы.
В Вене прошел митинг чеченцев против депортации и репрессий
На площади прав человека в Вене прошел массовый митинг, посвященный задержаниям живущих в Чечне родственников оппозиционных активистов из Евросоюза и Турции. По словам организаторов, в нем приняли участие около 50 человек.
«Вместе с нами там были австрийские правозащитники, выступающие против депортации из Евросоюза в Россию, а также против похищений и задержаний. Из-за свободы слова в Европе страдают в Чечне», - рассказала Кавказ.Реалии одна из организаторов митинга, называющая себя представителем непризнанной Чеченской республики Ичкерии в Австрии Роза Дунаева.
Собеседница уточнила, что к чеченской диаспоре присоединились занимающиеся помощью беженцам неправительственные организации Seebrücke, Stop Deportation, Antifa и несколько представителей антирасистских организаций. Спикеры заявили об ответственности европейских правительств за депортацию эмигрантов в Россию, где их ждут незаконное уголовное преследование и внесудебные расправы.
«Несмотря на репрессии в Чечне, на похищение родственников критиков режима, на угрозы активистам и блогерам, Австрия планирует продолжать депортацию чеченцев. И это не может не беспокоить», - подчеркнула Дунаева.
Накануне митинга о похищениях родственников эмигрировавших в Европу чеченцев написала газета Der Standard, анонсировавшая протестное мероприятие.
- В Чечне с начала декабря были похищены десятки родственников критиков главы республики Рамзана Кадырова. Об исчезновении членов своих семей заявили шесть человек – правозащитники Абубакар Янгулбаев, Мансур Садулаев и Аслан Арцуев, а также оппозиционные чеченские блогеры Тумсо Абдурахманов, Хасан Халитов и Минкаил Мализаев.
- Во французском Страсбурге 8 января прошел митинг против похищений родственников оппозиционных властям Чечни активистов и блогеров, а также против пыток в российских тюрьмах. Одним из организаторов акции выступила Ассамблея чеченцев Европы, объединяющая общественные организации покинувших родину уроженцев Чечни и активистов из девяти стран Евросоюза.
- 30 декабря в Вене на площади Прав человека состоялся митинг против массовых похищений в Чечне и выдворения проживающих за рубежом чеченцев в Россию. Аналогичный митинг в этот же день прошел в столице Норвегии Осло.
Митрополит Николоз Пачуашвили предлагает перевести Саакашвили в его епархию
Митрополит Ахалкалакский и Кумордо Николоз (Пачуашвили) предлагает перевести заключенного экс-президента Михаила Саакашвили из тюрьмы в Рустави под домашний арест на территорию его епархии. Митрополит выразил готовность «быть посредником между государством и другой стороной», пишет агентство «Новости-Грузия».
«Я предлагаю выход государству. Думаю, было бы хорошо, если бы было принято решение о содержании президента под домашним арестом, чтобы он не находился при этом в своем доме, то есть там, где он живет здесь, в Тбилиси, поэтому я предложил свою епархию. Если государству понравится эта инициатива, они, наверное, приедут и сами выберут место. Я буду посредником между государством и другой стороной», - заявил владыка Николоз.
На вопрос, говорил ли он с Михаилом Саакашвили по этому поводу, владыка Николоз заявил, что Саакашвили вряд ли будет возражать.
«Я говорил с ним об этом и знаю его мнение, вероятно, он не будет против. Государство должно решить, отвечает ли это его интересам. Я считаю, что это должно быть в интересах государства. Конечно, если бы у меня не было ожиданий, я бы этого не сказал. Думаю, так будет лучше для страны. У меня нет других средств для убеждения. Я заявил, что готов к этому и, если наша власть захочет, я готов сотрудничать с ней в этом вопросе и создать все условия в моей епархии», - заявил владыка Николоз.
В югоосетинском парламенте не смогли выдвинуть обвинения в адрес Бибилова
Предложение о выдвижении обвинения против президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолия Бибилова не получило поддержки депутатов.
Как пишет агентство «Рес», в результате проведенного тайного голосования 13 из 14 депутатов поддержали выдвижение обвинения, один выступил против, 20 бюллетеней были признаны недействительными.
Фракция «Единая Осетия», представители «Единства народа» и коммунисты ранее покинули зал заседаний и не участвовали в обсуждении данного вопроса. Заседание провел вице-спикер Александр Плиев.
Ранее вопрос об импичменте Анатолия Бибилова был снят с повестки дня президиума парламента.
- В действиях Бибилова оппозиция усмотрела признаки нарушения базовых норм Конституции, «обеспечивающих суверенитет и территориальную целостность» Южной Осетии. Речь идет, в частности, о размещении грузинского поста полиции в селе Цнелиси.
- Ранее депутаты заявляли, что в 2019 году Бибилов едва не «подарил» Грузии более 200 квадратных километров югоосетинской территории. Оппозиционеры не согласны и с заявлением Бибилова о том, что согласно декрету 1922 года села Гуджабар, Арцеу, Орчосан (Гуджабаури, Арцеви, Орчосани – ред.) «могут оказаться на территории Грузии».
- Выборы югоосетинского президента должны пройти в апреле текущего года. Бибилов говорит, что ему «ничего не мешает идти в президенты» на второй срок.
В Киеве прошли переговоры госсекретаря США и президента Украины
В Киеве состоялись переговоры главы Госдепартамента США Энтони Блинкена и президента Украины Владимира Зеленского. Во время встречи госсекретарь заявил, что Вашингтон направил Москве ясный сигнал: если она решится на вторжение в соседнюю страну, то её ждет очень жёсткий ответ не только со стороны Соединенных Штатов, но от союзников на Западе.
До переговоров с Зеленским Блинкен встретился с американскими дипломатами в Киеве. И заявил, что вторжение России на территорию Украины может произойти в очень короткие сроки. При этом госсекретарь США надеется, что Москва будет придерживаться мирного пути разрешения конфликта. Чтобы это произошло, нужно желание Кремля, сказал Блинкен.
Очередную попытку найти компромиссы Госсекретарь США предпримет в пятницу на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Встреча пройдёт в Женеве.
Ранее власти США говорили, что не собираются принимать никаких решений по Украине без учета мнения Киева. Сегодняшний визит Блинкена в Киев раз необходим для согласования позиций сторон, утверждает Вашингтон.
Сегодня же стало известно, что площадку для переговоров России и Украины по урегулированию кризиса готова предоставить Анкара. Об этом сообщил представитель президента Турции. Реджеп Эрдоган пригласил Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина приехать в Турцию и урегулировать разногласия.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва приветствует усилия любых стран по урегулированию сложившейся ситуации. Место проведения каких-то контактов – вторично, но Турция может повлиять на Украину, чтобы та выполняла минские соглашения, подчеркнул сказал Песков.
- С осени прошлого года в СМИ начали появляться сообщения со ссылкой на данные разведки о концентрации российских войск на границе с Украиной. США и другие страны Запада предположили, что Москва готовит военное вторжение. Кремль эти заявления отверг и потребовал от США и НАТО гарантий безопасности – в частности, не расширять НАТО на восток и не включать в военный союз новых членов из числа бывших советских республик.
- Первый раунд международных переговоров по требованиям России при участии её представителей прошёл в начале января в Женеве и Брюсселе. Стороны назвали консультации серьёзными и откровенными, но подчеркнули, что значительные разногласия между ними сохраняются.
Больше новостей Радио Свобода в видеосюжете:
РФ предлагает США никогда не голосовать за вступление в НАТО Украины и Грузии
США могли бы взять на себя обязательство не голосовать за вступление в НАТО Украины и Грузии, Москва готова рассмотреть эту опцию, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Необходимо формально отозвать формулу Бухарестского саммита 2008 года, согласно которой Украина и Грузия станут членами НАТО. Такого не должно произойти. Или в качестве альтернативы, если США возьмёт на себя одностороннее обязательство в юридически обязывающей форме, что они никогда не будут голосовать за вступление Украины и других стран в НАТО, мы будем готовы рассмотреть эту опцию», – сказал Рябков, выступая на встрече международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Я думаю, что это будет более простой путь для США, если у них достаточно для этого политической воли», – добавил он.
Как пишет РИА Новости, Рябков также повторил, что Москве не нужен мораторий на расширение НАТО, а нужны четкие гарантии невступления в альянс Грузии и Украины.
- В декабре 2021 года МИД РФ представил проекты соглашений страны с НАТО и США о гарантиях безопасности. Россия потребовала, в частности, чтобы НАТО перестало расширяться на восток, а также остановило создание военных баз на территории стран-бывших республик СССР. В Североатлантическом союзе заявляют, что вопрос принятия других стран не может обсуждаться с Кремлём.
- 10 января в Женеве прошла встреча российско-американских делегаций, а 12 января в Брюсселе впервые за два года состоялось заседание совета Россия–НАТО. Переговоры проходят на фоне сосредоточения значительных сил российской армии у границы с Украиной. Страны Запада подозревают Москву в подготовке полномасштабного военного вторжения на украинскую территорию. Кремль это категорически отрицает.
Пётр Порошенко остался на свободе под личное обязательство
Суд в Киеве избрал для Петра Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства, а также обязал экс-президента Украины сдать паспорта для выезда за границу.
Обвинение просило суд отправить Порошенко под стражу с возможностью выхода под залог в один миллиард гривен. Адвокаты политика просили не назначать ему меру пресечения вообще.
Сторонники Порошенко обрадовались решению суда и прямо в зале спели гимн страны.
В Европарламент призвал провести судебное слушание дела Порошенко с соблюдением стандартов и не прибегать к выборочному правосудию.
Порошенко обвиняют в госизмене и финансировании терроризма. По версии следствия он нарушил закон в 2014 году, когда во время своего президентства закупал уголь у пророссийских сепаратистов в Донбассе. Адвокаты утверждают, что в материалах нет доказательств вины политика. Сам Порошенко называет свое преследование местью со стороны нынешнего президента Владимира Зеленского.
Порошенко вернулся в Киев из Варшавы в понедельник, 17 января. Он призвал граждан объединиться вокруг его политической фигуры, чтобы дать отпор российской агрессии.
Больше новостей Радио Свобода в видеосюжете:
Инал Ардзинба раскритиковал проекты, связанные с грузино-абхазским диалогом
Глава МИД Абхазии самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба провел ряд встреч с представителями международных неправительственных организаций, работающих в Абхазии. На встречах он раскритиковал проекты, связанные с грузино-абхазским диалогом.
По информации абхазского ведомства, Ардзинба встретился с руководителем организации World Vision в Абхазии Оксаной Ласурия, координатором по налаживанию связей с органами государственной власти Датского совета по беженцам Адой Джинджолия и и.о. главы офиса ПРООН в Абхазии Рафисом Абазовым.
«Министр назвал недопустимыми некоторые проекты, которые реализуются в Абхазии. В частности, в ходе встречи с и.о. главы офиса ПРООН в Абхазии Рафисом Абазовым, глава МИД Абхазии затронул тему проведения социологического опроса среди граждан Абхазии, где затрагивались вопросы внутриполитического характера, а также изучалась возможность налаживания отношений с Грузией. Данный опрос проводился на территории Абхазии с июня по август 2021 года», – сказано в заявлении.
В абхазском ведомстве говорят, что в соответствии с законом «О статистической деятельности в Республике Абхазия», только органы государственной власти могут проводить социологические опросы.
«Ваша организация просто не имеет право этим заниматься. Кроме того, эту деятельность надо координировать с профильным ведомством - Государственным комитетом по статистике», – подчеркнул Ардзинба.
Он добавил, что это совместная позиция МИД, как главного координирующего органа, а также Генеральной прокуратуры и СГБ.
Инал Ардзинба также затронул тему реализации проекта COBERM (Confidence Building Early Response Mechanism – Механизм раннего реагирования по укреплению мер доверия).
«Это недопустимый проект, нацеленный на введение в заблуждение граждан Республики Абхазия, установление прямого диалога между абхазами и грузинами на уровне экспертов и молодежи. Реализация этого проекта недопустима на территории Абхазии. Запишите это себе, и не делайте больше такие проекты. Мы вам запрещаем этим заниматься», – сказал он.
Инал Ардзинба отметил, что проект COBERM соответствует целям и задачам, которые декларирует правительство Грузии.
«По итогам встречи офис ПРООН взял на себя обязательство по недопущению в дальнейшем реализации подобных проектов», – заявляют в абхазском ведомстве.
- В декабре в абхазском ведомстве заявили, что иностранные неправительственные и международные организации должны согласовывать с МИДом проведение любых встреч с участием абхазской общественности и представителей Грузии. Речь идёт, в частности, о круглых столах, дискуссиях, семинарах, встречах с представителями руководства и общественных организаций Грузии.
- Инал Ардзинба в интервью Абхазскому телевидению заявил, что МИД будет анализировать программы и проекты иностранных неправительственных и международных организаций перед их реализацией. По его словам, особое внимание будет уделено грузинскому направлению. «Все, что происходит касательно Грузии, мы должны знать обязательно», – сказал Ардзинба.
- Инал Ардзинба был назначен на должность главы абхазского МИДа 17 ноября прошлого года. Он – родственник первого абхазского президента Владислава Ардзинба.
- Был сотрудником администрации президента России, в 2014–2018 годах работал в управлении по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. В нем он возглавлял департамент, курирующий Украину. В 2018-м стал председателем Межконфессионального общественного совета по делам молодежи, созданного при Патриархе Московском и Всея Руси Кирилле.
- В ноябре 2015 года украинская прокуратура заочно предъявила обвинения Ардзинба в подготовке к изменению государственной границы Украины, вербовке единомышленников и создании предпосылок для незаконного провозглашения суверенного государственного образования «Бессарабия» на территории Одесской области, а также в участии в террористической организации «ДНР». Ардзинба с 2015 года находится в Украине в розыске. В базе данных МВД страны сказано, что он скрывается от органов досудебного расследования.
СМИ: россиянин погиб в Грузии при странных обстоятельствах
Житель села Коротково Красночикойского района Забайкальского края России Евгений Линейцев погиб в Грузии при странных обстоятельствах. Об этом информагентству «Чита.Ру» сообщила мать погибшего Татьяна Линейцева.
По её словам, Линейцев познакомился в интернете с американкой и переписывался с ней около 2 лет. Девушка предложила ему заключить брак в Албании, так как местное законодательство позволяет это, и выслала денег на дорогу. Однако из Албании Линейцев сообщил матери, что процесс оформления документов и их перевода на албанский язык занял много времени. У пары якобы закончилась виза, им пришлось покинуть страну и ехать в Грузию, чтобы жениться там.
«Сын Женя уехал из дома 25 ноября, забрал в Чите загранпаспорт и поехал дальше. Он звонил мне ежедневно, около 7 часов вечера. Всегда был весел, доброжелателен. Вечером 12 января он не позвонил, я набрала сама, но трубку никто не взял. Ночью дочери позвонил следователь грузинской полиции, сообщил, что родственник мёртв. Позже я связалась со следователем сама, у меня есть запись разговора. Он сообщил, что сын с девушкой подали заявление на бракосочетание, отметили это дело, выпили. Сын якобы пошёл в душ и пырнул себя ножом. На вопрос, куда он нанёс себе рану, следователь мне так и не ответил», – рассказала Линейцева.
По её словам, грузинская полиция опросила девушку, после чего она улетела домой. Контактов с ней у матери нет, однако сестра погибшего смогла связаться с ней в соцсетях.
«Девушка через некоторое время дочери сказала, что Евгению стало плохо, он задыхался, но отказывался от вызова скорой, а умер из-за проблем с лёгкими и сердцем. С версией полиции это вообще никак не сходится. Нам вообще непонятно, почему её отпустили, думаю, она могла бы быть подозреваемой», – добавила Татьяна Линейцева.
Также она рассказала, что не может получить достоверного подтверждения, что в морге Тбилиси находится именно её сын. Следователь якобы говорит, что тело погибшего опознано по имеющимся документам, но не отправляет родственникам фотографий и не называет больницу.
«В морге, где находится тело, нам тоже сказали, что опознали его по документам. Мы связались с посольством Грузии, там попросили написать запрос и заплатить 8 тысяч рублей, чтобы получить свидетельство о смерти. Что делать дальше, я просто не знаю», – сказала мать погибшего.
«Чита.Ру» публикует и комментарий юриста, общественного деятеля Валерия Афицинского. Он считает, что Евгений Линейцев мог стать жертвой вербовщиков для незаконных бандформирований, или охотников за органами.
«Это странная история от начала до конца. Я предполагаю, что парня могли завербовать в незаконное бандформирование и убить из-за разногласий. Вторая версия — это использование его органов, хотя в этом случае от тела могли бы просто избавиться. То, что в морге его опознали только по документам — тоже странно, для этого проводится специальная процедура», – сказал Афицинский.
В Киеве прошли столкновения сторонников Порошенко с полицией
У здания Печерского районного суда в Киеве, где проходят слушания по избранию меры пресечения для Петра Порошенко, произошли столкновения сторонников экс-президента с полицией. Собравшиеся установили палатки с припасами, но поставить на тротуаре бочки с открытым огнём им не разрешили.
Порошенко обвиняют в госизмене и финансировании терроризма. По версии следствия он нарушил закон в 2014 году, когда во время своего президентства закупал уголь у пророссийских сепаратистов в Донбассе. Адвокаты утверждают, что в материалах нет доказательств вины политика. Сам Порошенко называет свое преследование местью со стороны нынешнего президента Владимира Зеленского.
Порошенко вернулся в Киев из Варшавы в понедельник, 17 января. На пограничном контроле у него на несколько минут забрали паспорт, но после протестов вернули его и пропустили через границу вместе с группой сопровождения.
Порошенко заявил, что власти пытались придумать предлог для того, чтобы не допустить его на территорию Украины, но им это не удалось. Порошенко призвал граждан объединиться вокруг его политической фигуры, чтобы дать отпор российской агрессии.
Гарибашвили: возле реки Иордан будет построен грузинский центр культуры
Правители Иордании передали Грузии земельный участок возле реки Иордан, на котором будет построен центр грузинской культуры. Об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил в Кафедральном соборе Пресвятой Троицы.
Премьер поздравил Католикоса-Патриарха всея Грузии Илию Второго и граждан страны с праздником Крещения Господня, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Поздравляю Ваше Святейшество, членов Священного Синода, население, всех с Крещением Господним. Для меня большая честь сообщить сегодня нашему населению очень радостную весть. Можно сказать, что сегодня мы являемся участниками исторического события.
Согласно решению Его Величества, короля Иордании Абдаллы II и Его Высочества принца Гази, Грузии передан участок земли у реки Иордан, недалеко от места крещения Спасителя. С благословения патриарха здесь будет построен грузинский центр культуры», – сказал Гарибашвили.
Крещение Господне отмечается в Грузии как государственный праздник, в госучреждениях и учебных заведениях это официальный выходной день.
Россия завершила вывод военных из Казахстана
Из Казахстана вылетели последние четыре самолета с российскими военными, которые находились там в рамках миссии ОДКБ. Об этом сообщает ТАСС.
Самолеты вылетели из аэропортов Нур-Султана и Алматы. На них Казахстан покинуло и командование военным контингентом во главе с генерал-полковником, командующим ВДВ России Андреем Сердюковым. По его словам, миссия прошла успешно, а в отношении российских солдат "не было допущено ни одной провокации".
В Минобороны сообщили, что российские военные помогли властям Казахстана взять под контроль аэропорт в Алматы. Они также охраняли расположенное в городе генконсульство России и другие административные объекты.
Вывод российских военных из Казахстана начался 13 января. Их точная численность не разглашалась. Всего в рамках миссии ОДКБ в Казахстан были направлены 2030 солдат и 250 единиц техники из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана.
Ранее в среду стало известно, что депутаты Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана одобрили поправки в законодательство, которые отменят пожизненное председательство первого президента республики Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана.
- Военные стран ОДКБ были направлены в Казахстан 6 января, на четвертый день беспорядков в стране, по просьбе президента Касым-Жомарта Токаева. Он заявил, что в городах действуют "террористы", и в связи с "внешней агрессией" обратился за военной помощью к странам ОДКБ.
- Протесты начались в Жанаозене из-за повышения цен на топливо. В течение нескольких дней митинги переросли в вооруженные столкновения с силовиками. В результате в Алматы захватили и сожгли мэрию.
- По последним данным, в результате протестов погибло 225 человек. Возбуждено 695 уголовных дел по тяжким и особо тяжким статьям, 695 человек уже арестованы, еще 85 задержаны в качестве подозреваемых. Всего в Казахстане задержано около десяти тысяч человек.
В Абхазии оппозиционеру изменили тюремное заключение на домашний арест
В Абхазии оппозиционному активисту Баталу Цвижба изменили меру пресечения. Решение приняла Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда самопровозглашенной республики под председательством судьи Мимозы Цушба, в составе судей Романа Кварчия и Майи Квициния.
В частности, суд кассационной инстанции отменил решение Сухумского городского суда от 11 января 2022 года и избрал в отношении Батала Цвижба меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на один месяц и три дня (до 22 февраля 2022 года).
В отношении Цвижба введены все ограничения, предусмотренные уголовно– процессуальным законодательством, за исключением необходимости посещения медицинского учреждения по показаниям состоянии здоровья.
Слушание по делу еще одного активиста, Баграта Сурмава было отложено. Как пишет Telegram-канал RESPUBLICA, Верховный суд удовлетворил заявление прокурора об отводе судьи Романа Кварчия. Было отмечено, что мать подсудимого и судья являются носителями одной фамилии (не приходясь друг другу родственниками). Суд посчитал, что этот факт может поставить под сомнение непредвзятость судебного решения.
- Батал Цвижба – участник оппозиционного митинга 21 декабря. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 206 Уголовного кодекса Абхазии (участие в массовых беспорядках).
- 11 января Сухумский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и заключил под стражу Батала Цвижба сроком на 1 месяц и 15 суток (до 22 февраля 2022 года).
Объявлен состав сборной Грузии по фигурному катанию на Олимпиаду
Федерация фигурного катания Грузии объявила состав для участия в командном турнире на Олимпийских играх – 2022.
В сборную вошли Анастасия Губанова, Морис Квителашвили, спортивная пара Карина Сафина/Лука Берулава и танцевальный дуэт Мария Казакова/Георгий Ревия.
«Этот состав будет соревноваться в командных олимпийских соревнованиях, которые начнутся 4 февраля. Только 10 самых высокорейтинговых национальных команд получают возможность принять участие в этом престижном турнире. Впервые в истории Грузия будет представлена на командных соревнованиях.
Затем, начиная с 8 февраля, спортсмены будут соревноваться в своих дисциплинах. Пожелаем всем фигуристам большой радости и удачи, ведь участие в Олимпиаде – самая большая мечта каждого спортсмена!» — сообщила грузинская федерация в соцсети Instagram, пишет портал «Чемпионат».
Несколько дней назад право выступать на зимних Олимпийских играх в Пекине получил саночник Саба Кумариташвили.
Нино Циклаури и Сосо Джапаридзе завоевали право участвовать в соревнованиях по горнолыжному спорту. Для Циклаури это будут четвертые Олимпийские игры, а Джапаридзе получил олимпийскую лицензию впервые.
В Турции заявили о начале авиасообщения с Арменией со 2 февраля
Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило о том, что авиасообщение с Арменией начнется со 2 февраля.
«Авиасообщение с Арменией начнется со 2 февраля, а с севером Ирака (Эрбилем) - с 24 января», – говорится в сообщении.
Как пишет ТАСС, турецкая авиакомпания Pegasus Airlines открыла продажи на рейс Стамбул – Ереван, который будет выполняться три раза в неделю.
«Продажи по данному направлению начались, первый рейс намечен на 2 февраля. Ожидается, что будет три рейса в неделю», – сказал собеседник агентства.
10 января Комитет гражданской авиации Армении дал согласие на осуществление рейсов по маршруту Ереван – Стамбул – Ереван.
Украина, Грузия и другие европейские страны имеют право стать членами НАТО – Госдеп
США предпочитают решение ситуации дипломатическим путем, сказано в заявлении Госдепартамента США, распространенного накануне визита госсекретаря США Энтони Блинекена в Киев.
«Дипломатия – единственный ответственный способ преодоления этого кризиса», – говорится в заявлении на сайте Госдепартамента США.
Никто не защищен, если все не уважают суверенитет и территориальную целостность стран, а также все права человека и фундаментальных свобод, подчеркивает внешнеполитическое ведомство США.
«За последние три десятилетия Россия вторглась в три соседние страны – Украину, Грузию и Молдову. Она вмешивалась в выборы, применяла химическое оружие для покушений как на своей территории, так и за её пределами (Скрипаль, Навальный), нарушала международные соглашения о контроле над вооружением. Мы и наши союзники поднимем эти и другие вопросы перед Россией в ближайшие дни и недели.
Украина, Грузия и все другие европейские страны имеют право выбирать лучшее будущее для своего народа, в том числе благодаря упорному труду и стремлению стать членами евроатлантического содружества и НАТО», – сказано в заявлении.
Госсекретарь США Энтони Блинкен уже прибыл в Киев, где проведет встречи с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
По сообщению Госдепартамента, визит служит выражению поддержки США суверенитета и территориальной целостности Украины.
Из Украины Энтони Блинкен отправится в столицу Германии, чтобы обсудить дипломатические переговоры с Россией.
В пятницу запланирована встреча Энтони Блинкена с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Женеве. По информации Госдепартамента, визиты и консультации госсекретаря являются частью дипломатических усилий, направленных на деэскалацию напряженности, вызванной концентрацией российских вооруженных сил возле Украины, пишет агентство «Новости-Грузия».
Блинкен начал визит в Киев и встретился там с дипломатами США
США надеются, что Россия будет придерживаться дипломатического подхода для разрешения кризиса на границе с Украиной. Об этом на встрече с американскими дипломатами в Киеве заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он подчеркнул, что намерен обсудить мирное урегулирование ситуации с главой российского МИД Сергеем Лавровым на встрече в пятницу, 21 января.
Наращивание российских войск на границе с Украиной означает, что Москва может в кратчайшие сроки отдать приказ о вторжении, отметил Блинкен.
Госсекретарь также отметил, что президент США попросил его приехать в Киев для подтверждения обязательств Вашингтона перед Украиной. На сегодняшний день у Блинкена запланированы переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что напряженность вокруг Украины вызвана поставками в эту страну оружия, а также военными маневрами и полетами авиации НАТО.
С осени прошлого года в СМИ начали появляться сообщения со ссылкой на данные разведки о концентрации российских войск на границе с Украиной. США и другие страны Запада предположили, что Москва готовит военное вторжение. Кремль эти заявления отверг и потребовал от США и НАТО гарантий безопасности – в частности, не расширять НАТО на восток и не включать в военный союз новых членов из числа бывших советских республик.
Первый раунд международных переговоров по требованиям России при участии её представителей прошёл в начале января в Женеве и Брюсселе. Стороны назвали консультации серьёзными и откровенными, но подчеркнули, что значительные разногласия между ними сохраняются.
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Наталья Поклонская не будет послом России в Кабо-Верде
Бывший прокурор аннексированного Крыма и бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская, назначенная три месяца назад послом России в островном африканском государстве Кабо-Верде, не приступит к исполнению обязанностей.
По словам Поклонской, у неё "изменились личные обстоятельства". Она заявила, что готова "на любую должность, где будет полезна государству".
То, что Поклонская не поедет на Кабо-Верде, подтвердил и МИД России, также в качестве причины назвав её личные обстоятельства.
Президент России Владимир Путин назначил бывшего депутата Госдумы послом в Кабо-Верде в октябре прошлого года. Источники РБК утверждали, что работа в дипмисии была пожеланием самой Поклонской. По словам источников в Кремле, Поклонскую из-за её поведения и экстравагантных заявлений не хотели видеть в Думе следующего созыва ни администрация президента, ни "Единая Россия", ни руководство аннексированного Крыма, от которого она была избрана.
- Наталья Поклонская была прокурором Крыма. После ввода туда российских войск прихода к власти пророссийского правительства в марте 2014 года она была назначена прокурором Автономной республики Крым. После аннексии полуострова сохранила свою должность, а затем в 2016 году была избрана в Госдуму по списку "Единой России". Власти Украины обвиняют её в ряде преступлений.
- В Госдуме Поклонская сначала выступала с ультраконсервативных позиций, в частности требовала запрета фильма режиссёра Алексея Учителя "Матильда" из-за того, что в нём якобы оскорблялся император Николай II. Впоследствии она пересмотрела некоторые взгляды.
Вопрос об импичменте Бибилова сняли с повестки дня президиума парламента
Вопрос об импичменте президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолия Бибилова сняли с повестки дня президиума парламента. Как сообщает агентство «Рес», вопрос вызвал бурные споры на заседании.
«Первый вопрос необоснованно вынесен на рассмотрение президиума. Никаких оснований его вынесения на президиум нет. Я бы попросил снять его», – сказал спикер парламента Алан Тадтаев.
Депутат Давид Санакоев, в свою очередь, отметил, что вопрос в повестке дня сформулирован неправильно, он должен звучать «О предложении об отрешении президента от должности» вместо «О вопросе отрешения президента с должности».
Парламентарий также отметил, что 1/3 депутатов имеет право в соответствии с регламентом выносить предложение об отрешении президента на сессию, минуя президиум.
Как пишет «Рес», депутаты пришли к мнению, что нет необходимости обсуждать данный вопрос на президиуме, после чего была утверждена повестка дня сессии, включающая в себя два вопроса: проект закона «О промышленной безопасности опасных производственных предметов», и проект закона о внесении изменений в закон республики «О лицензировании отдельных видов деятельности».
- В действиях Бибилова оппозиция усмотрела признаки нарушения базовых норм Конституции, «обеспечивающих суверенитет и территориальную целостность» Южной Осетии. Речь идет, в частности, о размещении грузинского поста полиции в селе Цнелиси.
- Ранее депутаты заявляли, что в 2019 году Бибилов едва не «подарил» Грузии более 200 квадратных километров югоосетинской территории. Оппозиционеры не согласны и с заявлением Бибилова о том, что согласно декрету 1922 года села Гуджабар, Арцеу, Орчосан (Гуджабаури, Арцеви, Орчосани – ред.) «могут оказаться на территории Грузии».
- Выборы югоосетинского президента должны пройти в апреле текущего года. Бибилов говорит, что ему «ничего не мешает идти в президенты» на второй срок.
США надеются на дипломатическое решение конфликта с Россией
Вашингтон и его союзники дадут решительный ответ, если Россия вторгнется на территорию Украины. Об этом в интервью изданию Foreign Policy заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. При этом он подчеркнул, что прогресса в переговорах с Москвой можно достичь дипломатическим путём.
Салливан также отметил снижение количества кибератак на американскую инфраструктуру с применением программ-вымогателей последние месяцы после встречи президентов России и США летом прошлого года. Тогда Джо Байден заявил Владимиру Путину об угрозе стратегической стабильности страны и пригрозил ответными мерами, напомнил советник.
Салливан приветствовал недавнее задержание в России членов хакерской группы, которую подозревают в кибератаках на Соединённые Штаты. По всей вероятности, речь идёт о ликвидации ФСБ России хакерской группировки REvil.
REvil была известна как одна из крупнейших хакерских группировок в мире. Она занималась коммерческими атаками – требовала с компаний выкуп за неуничтожение их информации. В 2021 году с ними связывали атаки на десятки тысяч компаний, в том числе на нефтепровод Colonial Pipeline в США.
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В Абхазии оппозиция предложила властям подписать меморандум и отложить выборы
В самопровозглашенной республике Абхазия оппозиция предложила властям подписать меморандум о стабилизации общественно-политической ситуации.
В документе, в частности предлагается в течение двух месяцев принять поправки к Конституции о переходе к смешанной избирательной системе, а также разработать и принять новый Конституционный закон «О выборах депутатов парламента».
Оппозиция предлагает внести изменения в Конституционный закон «О Кабмине» и перераспределить полномочия между ветвями власти.
Парламентские выборы, назначенные на 12 марта, должны быть отложены на один год, – считают оппозиционеры.
В меморандуме также указано, что Кабмин в течение одного года должен разработать, а президент утвердить:
- Концепцию политико-экономического развития на долгосрочный период
- Госпрограмму политико-экономического развития на среднесрочный период
- Отраслевые программы развития народного хозяйства
- Военную доктрину и программу комплексной модернизации и реформы вооружённых сил
- Экологическую доктрину
- Программу поддержки независимых СМИ, институтов демократии и гражданского общества
- 21 декабря абхазская оппозиция провела митинг у сухумского Драмтеатра вблизи комплекса правительственных зданий. После того, как президент самопровозглашенной республики Аслан Бжания не вышел к митингующим, они направились к зданию парламента, где произошли потасовки, в итоге сотрудники милиции оттеснили оппозиционеров от парламента. По итогам митинга оппозиционеры огласили резолюцию, в соответствии с которой они намерены инициировать отстранение от власти действующего абхазского лидера.
- 23 декабря прокуратура возбудила уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках, применения насилия в отношении представителя власти. В заявлении ведомства говорилось, что митинг, организованный Народно-патриотическим союзом Абхазии, был несанкционированным и сопровождался «погромами и уничтожением имущества».
- 8 января прокуратура сообщила о задержании подозреваемых в рамках предварительного расследования этого уголовного дела.
- 13 января вечером лидеры оппозиции в знак протеста против заключения под стражу пятерых активистов попросили задержать их за организацию митинга 21 декабря. После встречи с вице-президентом Бадрой Гунба один из лидеров оппозиции Адгур Ардзинба заявил о достижении взаимопонимания по ряду вопросов.
В Южной Осетии циркулирует омикрон-штамм коронавируса – Кочиева
В Южной Осетии циркулирует омикрон-штамм коронавируса, сообщила агентству «Рес» глава Югосетпотребнадзора самопровозглашенной республики Марина Кочиева.
Ранее в цхинвальской республиканской больнице рассказали, что их ПЦР-тесты не всегда чувствительны к новому штамму.
По информации Югосетпотребнадзора, за сутки выявлен 81 новый случай заболевания коронавирусом (днем ранее – 63). Было проведено 246 исследований.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находится 361 житель республики, 20 человек сняты с учета медиков. Количество инфицированных с начала пандемии выросло до 10 616, из них выздоровели 10 255», – заявили в ведомстве.
- С начала января в Южной Осетии наблюдается резкий рост новых случаев заражения коронавирусом.
- Ранее стало известно о выявлении первых случаев заражения омикрон-штаммом в Северной Осетии.
В тюрьмах и СИЗО Беларуси находятся более 400 россиян
В белорусских тюрьмах отбывают наказание 346 россиян, еще 109 находятся под арестом в СИЗО. Об этом сообщили в посольстве России в Беларуси в ответ на запрос РБК. При этом в ответе указано, что информация последний раз обновлялась 1 июля 2021 года.
Как минимум 11 человек преследуются в связи с протестами, которые начались в стране в августе 2020 года после выборов президента. Семь из них уже осуждены и отбывают наказание, рассказали изданию в Московской Хельсинкской группе.
Среди них Дмитрий Попов, приговоренный к 16 годам лишения свободы по делу блогера Сергея Тихановского по обвинению в организации массовых беспорядков.
21-летнего россиянина Егора Дудникова суд в Минске приговорил к 11 годам лишения свободы, признав его виновны в разжигании социальной вражды. Согласно материалам обвинения, Дудников, будучи актёром-любителем, озвучивал видеоролики для оппозиционного телеграм-канала "Отряды гражданской самообороны", включённого КГБ Беларуси в список террористических организаций.
Еще трое россиян ждут приговора. Под домашним арестом остается 23-летняя Софья Сапега, девушка белорусского оппозиционного блогера Романа Протасевича. Ей уже предъявлены обвинения об угрозах в адрес сотрудников правоохранительных органов и грозит до 6 лет лишения свободы. На прошлой неделе дело россиянки направили в суд.
В СИЗО находится 33-летний Андрей Поднебенный, его подозревают в совершении теракта . КГБ Беларуси считает, что он проколол шины нескольким десяткам троллейбусов в Гомеле и поджег милицейскую машину. Сроки по этой статье — от 8 лет до пожизненного заключения или смертной казни.
Меньше всего известно о 22-летнем россиянине Антоне Лысове. Его задержали в октябре прошлого года, с тех пор он находится в СИЗО.
- Массовые протесты в Беларуси начались после президентских выборов 9 августа 2020 года. Их победителем ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко, который баллотировался на шестой срок подряд. Власти жестоко разгоняли акции сторонников оппозиции. Были арестованы десятки тысяч людей, заведено больше тысячи уголовных дел. США и Евросоюз не признают Лукашенко легитимным главой государства. В отношении официального Минска Запад ввёл несколько пакетов экономических санкций.
В Грузии второй день подряд фиксируют рекорд по новым случаям COVID-19
За сутки в Грузии выявили 8545 новых случаев коронавируса. Это – максимальный показатель за все время пандемии.
Днем ранее также был установлен рекорд – был подтвержден 7521 новый случай.
Накануне провели 63 605 тестов: PCR-тестов – 30 255, экспресс–тестов на антиген – 33 350. По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 13,72%, за последние 14 дней составляет 10,44%, за неделю – 10,93%.
Число жертв COVID-19 в Грузии достигло 14 555. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 43 пациента.
Выздоровели еще 8545 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 1 015 592, выздоровевших – 943 212.
В настоящее время в Грузии 57 799 активных случаев инфицирования, 4386 пациентов лечатся в клиниках, 1000 – в тяжелом состоянии.
За сутки вакцинированы от коронавируса 9340 человек, всего использовано вакцин – 2 632 527.
По подсчетам эпидемиологов, доля омикрон-штамма коронавируса по стране уже превысила 50%.
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