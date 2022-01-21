В Грузии пациент ковид-больницы пытался перерезать горло медсестре. ВИДЕО

В Грузии пациент ковид-клиники напал на медсестру. Информацию распространяет Ассоциации защиты прав врачей.

Случай произошел 21 декабря 2021 года в одной из районных больниц. Инфицированный коронавирусом мужчина средних лет острым предметом нанес медсестре ранения в область горла и щеки, пишет агентство «Новости-Грузия».

«Зайдя, медсестра сразу заметила, что пациент обеспокоен. Она подала ему кислородную маску и хотела измерить концентрацию кислорода в его крови. Именно в это время пациент схватил ее за горло и несколько раз ударил острым предметом», – рассказала журналистам глава Ассоциации защиты прав врачей Саломе Лилуа.

Причины нападения неизвестны. По словам Лилуа, мужчина лечился от ковида в больнице в течение нескольких недель. За это время у него не происходило конфликтов с медсестрой и другим персоналом клиники, добавила она.

Пострадавшей оказали всю необходимую помощь. На раны ей пришлось наложить швы. После прохождения курса реабилитации ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Нападавшего задержали. В настоящее время он помещен в лечебное пенитенциарное учреждение №18 при Глданской тюрьме (Тбилиси).

Лилуа подчеркнула, что факты нападений на медицинских работников в последнее время участились. Ассоциация защиты прав врачей осуждает насилие и призывает государство принять более эффективные меры для защиты сотрудников больниц.