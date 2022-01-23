Коронавирус в Грузии: 9 696 новых случаев заражения, 28 человек скончались

В Грузии за минувшие сутки выявили 9 696 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 47,8 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 20,28%, за две недели – 12,56%, за семь дней – 15,66%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 1 051 445.

Более 58% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 5 646. В Аджарии выявили 1 136 случаев заражения, в Имерети – 1 074, в Квемо Картли – 386, в Самегрело и Земо Сванети – 362, в Шида Картли – 311, в Кахетии– 287, в Гурии – 182, в Самцхе-Джавахети – 160, в Мцхета-Мтианети – 140, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 12.

От ковида умерли еще 28 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 14 701.

Выздоровели 5 408 человек, их общее число выросло до 962 035.

На данный момент в Грузии 74 683 активных случаев коронавируса. Из них 4 557 (более 6% от общего числа больных) проходят лечение в больницах. Состояние 999 пациентов тяжелое, 281 подключен к аппаратам ИВЛ. 1 981 человек остается под присмотром врачей в ковид-гостиницах, а 68 145 лечатся на дому. В карантинных пространствах остается 39 граждан, в самоизоляции – около 25,3 тысячи человек.