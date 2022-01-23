В Тбилиси на неделю закрылась «Золотая биржа» из-за вспышки коронавируса

Сегодня, 23 января, в Тбилиси пройдет акция в поддержку Украины, сообщает SOVA. Митинг перед посольством начнется в 16:00, организатором является общественное движение «Позор». В акции примут участие представители политических партий и гражданские активисты.

Организаторы акции обращаются к посольству Украины в Грузии и приглашают сотрудников посольства на акцию.

«Происходящие события и растущая угроза военной и гибридной агрессии России в отношении Украины глубоко встревожила грузинский народ… Между тем, мы не видим со стороны официального Тбилиси выражения ощутимой поддержки в отношении украинского народа, что особенно печально.

Тогда, когда весь Запад объединился в кулак для поддержки Украины, мы чувствуем особую ответственность быть рядом с вами в это сложное время, как стоял рядом с грузинским народом президент Украины в 2008 году. Мы очень ценим непоколебимую поддержку Украины суверенитета и территориальной целостности Грузии. Подтверждаем, что поддержка грузинского народа в отношении Украины непоколебима и неизмерима.

Хотим пригласить вас на акцию в поддержку Украины у украинского посольства в воскресенье, в 16:00 по тбилисскому времени. Вместе с движением «Позор» в акции примут участие гражданские активисты и организации, публичные лица и политические партии. Ваше присутствие на акции будет способствовать демонстрации нашей искренней поддержки и направит миру четкий посыл, что Украина и Грузия стоят рядом друг с другом ради мира, безопасности, демократии и евроатлантического будущего», - говорится в заявлении.