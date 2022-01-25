Блинкен: «Россия пытается удержать Украину, Грузию и Молдову на своей орбите»

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия пытается удержать на своей орбите Украину, Грузию и Молдову. По его словам, данной цели служило создание кризиса на Донбассе в 2014 году и интервенция в Грузию в 2008 году.

По словам госсекретаря, план президента Путина по восстановлению империи или сфер влияния включает в себя эти три страны.

«Россияне захватили Крым, создали кризис на востоке Украины, на Донбассе, чтобы создать повод для интервенции и там. Это был 2014 год и переломный момент. Этому, конечно же, предшествовала российская интервенция в Грузию в 2008 году. До этого Россия оставила свои войска и военную технику в Молдове против воли народа и правительства этой страны. Все это делается для того, чтобы попытаться удержать эти страны на орбите вокруг России – это восстановление империи, о потере которой сожалеет президент Путин, или восстановление сфер влияния, включающих эти страны?», – отметил Блинкен.