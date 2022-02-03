Роль культуры в добыче криптовалют

Антикоррупционное агентство СГБ Грузии начало расследование незаконной добычи криптовалют в культурно-образовательном центре муниципалитета Гори. Ущерб оценивается в 100 тысяч лари. Незаконный майнинг постепенно становится повсеместной проблемой страны.

«В интересах следствия» СГБ не стала раскрывать подробности дела. Никто не задержан. Сотрудники культурного центра не дают интервью.

По словам источника Радио Свобода, два аппарата по добыче криптовалют около двух лет функционировали в одном из помещений ДК, к которому имел доступ один из руководителей учреждения.

С началом пандемии большая часть сотрудников культурного центра была переведена на удаленный режим работы, в здании больше не проводились концерты и другие мероприятия. Несмотря на то, что здание было закрыто, расход электроэнергии постоянно возрастал. На пике потребление достигло 6000 лари в месяц, при этом счета за электроэнергию покрывались из местного бюджета. По предварительной информации, ущерб бюджету достигает 100 тысяч лари.

Сам центр находится в подчинении мэрии Гори. По словам местных СМИ, руководящий сотрудник уже был допрошен антикоррупционной службой. По неофициальной информации, он работал заместителем главы организации и уже смещен с занимаемой должности.

Бывший глава ДК Гела Капанадзе говорит, что понятия не имеет, чем последние годы занимался его зам. По словам анонимных источников, цех по добыче биткоинов «слили» работники, снятые новым руководством со своих должностей. Полиция ищет сообщников.

На инцидент уже откликнулась оппозиция. В «Национальном движении» утверждают, что сотрудники Дома культуры не посмели бы генерировать криптовалюту без высоких покровителей. Говорит Каха Лобжанидзе:

«В стране избирательное правосудие. В то время, когда высокопоставленные чиновники воруют государственные средства, люди голодают. Никто не задержан, и, судя по всему, у воров электроэнергии нашлись высокие покровители, к которым полиция проявляет удивительную лояльность».

Это не первый выявленный случай подпольной добычи криптовалют. Эпицентр незаконного майнинга находится в высокогорной Сванетии, где, несмотря на все меры, потребление превышает среднестатистический расход электроэнергии в десятки раз. Появление большого количества криптовалютных ферм именно в Местиа связано с тем, что благодаря льготам электроэнергию население получает бесплатно, юридические лица платят за свет, но тоже по льготному тарифу.

Существование подпольных добытчиков криптовалют подтверждает и население, однако, по их утверждению, в условиях, когда «один майнер стоит около 3000 долларов, фермер, единственным доходом которого является урожай картофеля и пара-другая коров», не может построить ферму.

Местные жители не раз обещали, что сами разберутся с майнерами. После двух митингов в центре Местиа местные жители принести клятву на распятии, что не будут включать фермы. Однако с того дня потребление электроэнергии снизилось всего на 3%.

Местный житель Малхаз Палиани заявил в интервью изданию «Мтис Амбеби», что он был инициатором клятвы на распятии. И пояснил почему:

«Знаете, для чего это нам понадобилось? Правительство обвинило местных жителей в незаконной деятельности. Но мы-то все знаем, кто и что. Население расходует мизер в сравнении с тем, что потребляет Сванетия. Мы поклялись, потребление снизилось на небольшую величину. Почему? Потому что незаконные фермы принадлежат чиновникам, а они-то клятву не приносили. Этим мы доказали, что корень проблемы надо искать в другой плоскости».

Полиция не реагирует с 2020 года, когда на территории гостинцы «Бангуриани» была обнаружена ферма по добыче биткойнов, что более усиливает подозрение экспертов.

На сегодняшний день в Грузии существует несколько легальных заводов по добыче криптовалют, которые ведут деятельность в Свободной индустриальной зоне. Крупнейший из них Bitfury Georgia. Только в прошлом году фирма израсходовала 437 миллионов киловатт электроэнергии. По мнению оппозиции, завод находится под покровительством основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили.

По словам экспертов НПО «Зеленая альтернатива», решение проблемы зависит от политической воли правительства. «Правоохранительные органы совместно с представителями энергокомпаний должны выявить источники повышенного расхода электроэнергии, чтобы раскрыть факты незаконного использования электроэнергии», – советуют эксперты.