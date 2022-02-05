С территории музея Дадиани украли бронзовую скульптуру колхидской богини

В Пекине прошла церемония открытия зимних Олимпийских игр 2022 года. В ней приняли участие спортсмены из 95 стран мира, в том числе члены сборной Грузии. Знаменосцы грузинской сборной – фигурист Морис Квителашвили и горнолыжница Нино Циклаури.

Столица Китая стала первым городом в истории, который примет как летние, так и зимние Олимпийские игры. И делает это с разницей лишь в 14 лет.

Из-за массовых нарушений китайскими властями прав человека США, а вслед за ними и ряд других стран объявили о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Бойкот не затронет спортсменов. Он означает лишь отказ правительственных чиновников из этих стран посещать Игры.

А вот президент России Владимир Путин в понедельник приехал в Пекин и присутствовал на церемонии открытия Игр, хотя официально сборная России до них не допущена из-за допинговых нарушений. Россияне выступают в качестве "нейтральных спортсменов" под флагом Олимпийского комитета России.

Формально и Путин посещает Олимпиаду не по приглашению Международного Олимпийского комитета, а по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Перед открытием лидеры провели переговоры.

Кроме Владимира Путина, в Пекин приехали лидеры около двадцати стран, среди них – главы Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркмении, Египта, Польши, Сербии, Аргентины, король Камбоджи, наследные принцы Саудовской Аравии и Абу-Даби, великий герцог Люксембурга, князь Монако.

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах на церемонии открытия призвал все страны мира и участников вооружённых конфликтов соблюдать "олимпийское перемирие" и "дать миру шанс". Игры проходят на фоне обострения ситуации на российско-украинской границе.

Из-за пандемии все мероприятия зимних Олимпийских игр будут проходить в так называемом пузыре, исключающем контакты олимпийцев с местными жителями. На территории пузыря находятся аэропорт, все спортивные объекты, пресс-центры и олимпийские деревни.

С 23 января, когда начали прибывать первые участники Игр, было зафиксировано около 300 случаев заражения коронавирусом, из них более 100 среди спортсменов и представителей команд. Но госпитализация никому не потребовалась.



Трибуны на соревнованиях будут заполнены только на 30 процентов. Болельщиков-иностранцев на игры не пустят. Власти Китая отказались от открытой продажи билетов на Игры. Их распределят среди определенных групп людей - например, представителей спонсоров Олимпиады.



Зимние Олимпийские игры в Пекине официально пройдут с 4 по 20 февраля, на них будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 дисциплинах по семи видам спорта.

Олимпиада в Пекине станет первой в истории, почти целиком полагающейся на искусственный снег, поскольку естественного снега в регионе очень мало. По официальным данным, бюджет Олимпиады-2022 составляет около 4 миллиардов долларов. Однако, как подсчитал РБК, на деле траты на подготовку Игр превысили официальный бюджет примерно в десять раз, сделав их одними из самых дорогих в истории вслед за Сочи-2014 и Пекином-2008.

Сборная Грузии на Олимпиаде представлена девятью спортсменами в трех видах спорта: в фигурному катании выступят Морис Квителашвили, Анастасия Губанова, Лука Берулава и Карина Сафина, Мария Казакова и Георгий Ревия, в горнолыжном спорте – Нино Циклаури и Сосо Джапаридзе, в санном спорте – Саба Кумариташвили.