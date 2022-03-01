В парламенте Грузии подготовили проект резолюции о вступлении в Евросоюз

Председатель комитета по европейской интеграции парламента Грузии Мака Бочоришвили представила проект резолюции о вступлении страны в Евросоюз, пишет агентство «Новости-Грузия».

Документ состоит из 13 пунктов. В нем содержится призыв к государствам-членам и институтам ЕС предпринять все необходимые шаги для ускорения вступления Грузии в объединение в соответствии со Статьей 49 Договора о Европейском союзе. Одновременно исполнительную власть Грузии авторы резолюции призывают активизировать усилия, в том числе, для реализации Соглашения об ассоциации, чтобы должным образом подготовить страну к членству в ЕС.

Сегодня на заседании парламентского бюро начались процедуры инициации проекта.

В понедельник президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку для приема страны в Евросоюз по ускоренной процедуре. За скорейшее вступление Украины в ЕС высказались главы Болгарии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, Словении, Чехии и Эстонии.

На Западе прозвучали мнения и о том, что Украина должна быть как можно скорее принята в ЕС вместе с Грузией. Такую позицию, в частности, озвучил президент Румынии Клаус Йоханнис.

Грузия, Украина и Молдова стремятся стать полноправными членами Евросоюза. Три постсоветских страны подписали соглашения об ассоциации с ЕС, пользуются зонами свободной торговли и безвизовым режимом. В мае 2021 года они объявили о создании формата «ассоциированного трио», который подразумевает более тесную координацию Тбилиси, Киева и Кишинева, направленную на усиленное сотрудничество с ЕС. В правительстве Грузии неоднократно заявляли, что планируют подать заявку на полноправное членство в ЕС в 2024 году.