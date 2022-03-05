В Грузии за сутки выявлено 3 033 новых случая коронавируса

Агентство Bloomberg и американский телеканал CNN приостанавливают свою деятельность в России. Это решение было принято после подписания президентом России Владимиром Путиным закона об уголовной ответственности за так называемые фейки о действиях российских военных в Украине.

«Изменение Уголовного кодекса, которое, кажется, призвано приравнять любого независимого репортера к преступнику, делает невозможным сохранение какого-либо подобия нормальной журналистики внутри страны», – заявил главный редактор Bloomberg Джон Миклетвейт.

Из-за принятия этого закона «Новая газета» и издание «Сноб» решили удалить все материалы о войне с Украиной с сайта и из социальных сетей. Издание The Bell также отказалось от освещения так называемой «специальной военной операции» российских войск в Украине.

Правительство требует от СМИ освещать боевые действия только по официальным источникам. Например, в уведомлениях Роскомнадзора, направленных в редакцию Радио Свобода, говорилось, что войну в Украине нельзя называть войной – так как министерство обороны не подтверждает, что Россия с кем-то воюет.

Из-за этих правил в России были заблокированы Радио Свобода и региональные проекты радиостанции, канал Настоящее время, «Голос Америки», телеканал «Дождь», радиостанция «Эхо Москвы», издания Znak.com, The Village, ТВ 2, «Медуза», The New Times, «Тайга.инфо», DW, в Свердловской области были изъяты тиражи газет «Вечерний Краснотурьинск», «Глобус», «Вечерний Карпинск», «ПроСевероуральск.RU» и «Новый Качканар», и ряд украинских изданий. Некоторые СМИ заявили о прекращении работы.

4 марта Госдума России приняла законопроект об уголовной ответственности за так называемые фейки о действиях российских вооруженных сил в Украине.

За сообщения о деятельности армии, которые суд признает «заведомо ложными», грозит штраф или до 3 лет колонии. Если при этом используется служебное положение, есть корыстные побуждения или «искусственно создаются доказательства», то срок лишения свободы – от 5 до 10 лет. Если же фейки повлекут тяжкие последствия – наказание составит до 15 лет.

Предусмотрено и наказание «за призывы к воспрепятствованию использованию российских войск для защиты интересов России» или «за дискредитацию такого использования» – сначала административная ответственность, а при повторении – уголовная, до 3 лет колонии. Подобная ответственность предусмотрена и за призывы к санкциям против России.