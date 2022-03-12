В Абхазии завершилось голосование по выборам депутатов парламента

К северо-западу от Киева в субботу, 12 марта, произошли интенсивные бои.

По информации британского Министерства обороны, значительная часть российских сухопутных сил находится сейчас в 25 километрах от центра украинской столицы. Ведутся обстрелы из танков и артиллерии.

В ночь на субботу в Киеве вновь объявлялась воздушная тревога. По данным мэра Виталия Кличко, в городе на данный момент остается чуть более половины его населения мирного времени.

Российская войска, которые вторглись в Украину более двух недель назад, 24 февраля, блокировали несколько крупных городов, в том числе Мариуполь и Чернигов, но не могут их взять. Обстрелы и авиаудары продолжаются.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал российские власти соблюдать договоренности о прекращении огня, чтобы обеспечить возможность эвакуации населения из Мариуполя. Зеленский обвинил Москву в срыве предыдущих попыток.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук ранее отмечала, что надеется на открытие гуманитарных коридоров в субботу, в том числе для вывода жителей Мариуполя. Положение населения этого портового города эксперты ООН назвали отчаянным.

Ряд СМИ, в том числе РБК-Украина, со ссылкой на слова Зеленского во время встречи с иностранными журналистами передали в субботу, что украинский лидер впервые за долгое время назвал военные потери страны. По его словам, погибли около 1300 украинских военных.

Также приводятся слова Зеленского о том, что Россия направляет в Украину новые силы после того, как «столкнулась с крупнейшими потерями своих сил за десятилетия».

В субботу Кремль сообщил о телефонном разговоре президента России Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. В беседе с Путиным они подняли, в том числе, вопросы, связанные с гуманитарной ситуацией. Российский президент в своем ответе обвинил украинские силы в нарушениях прав человека. Никаких доказательств в поддержку этого утверждения приведено не было, отмечает Reuters.

По данным Генштаба Украины на 12 марта, потери российской армии за время вторжения составили, предположительно, свыше 12 тысяч человек. Американские спецслужбы дают оценку от 2-х до 4-х тысяч убитых российских солдат. Российское Минобороны приводит значительно меньшие цифры.