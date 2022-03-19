Коронавирус в Грузии: 849 новых случаев заражения, 13 человек скончались

Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной республики Южная Осетия опубликовала постановления о регистрации пяти кандидатов на пост главы республики и отказе в регистрации 12 претендентам на должность президента.

Бывшему директору «Симда» Рустаму Дзагоеву было отказано в регистрации из-за нарушений, выявленных в подписных листах в его поддержку, причиной отказа также послужило представление им в Центризбирком неполных сведений о доходах. В ЦИК отметили, что в результате сбора подписей в поддержку Дзагоева была нарушена норма югоосетинской Конституции, согласно которой подпись в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов и дату ее внесения избиратель ставит собственноручно.

Из-за нарушений в подписных листах, а также в связи с представлением в Центризбирком неполных сведений о доходах не были также зарегистрированы депутат парламента Давид Санакоев и бывший сотрудник правоохранительных органов Зелим Казиев. По информации ЦИК, сведения об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные для выдвижения и регистрации кандидата Зелима Казиева содержат недостоверные сведения, что подтверждается ответом югоосетинского Национального банка.

Основанием для отказа в регистрации экс-министра обороны Ибрагима Гассеева стали нарушения, выявленные в подписных листах в его поддержку.

При проверке документов бывшего гендиректора «Мегафон-Южная Осетия» Аслана Кутарова, ЦИКом было установлено, что кандидатом подписные листы представлены за истечением установленного законом срока, и, кроме того, с соблюдением установленного порядка собрано менее 3500 достоверных подписей избирателей.

По итогам подсчета подписных листов кандидата от Компартии Таймураза Тадтаева, Центризбиркомом установлено, что с соблюдением установленного порядка собрано менее 3500 достоверных подписей избирателей, а также менее 150 достоверных подписей избирателей по Ахалгорскому району.

Предпринимателю Альберту Валиеву, как отметили в ЦИК, было отказано в регистрации из-за наличия у него грузинского гражданства.

Еще три претендента на должность главы республики - бывший сотрудник Минобороны Владимир Пухаев, лидер партии «Единство народа» Владимир Келехсаев и художник Гено Каджаев - не получили зачет по итогам испытаний по определению владения осетинским и русским языками.

Не представили документы для регистрации в Центризбирком депутат первого созыва Алимбег Плиев и врач Алан Козонов.

Таким образом, в качестве кандидатов на пост главы государства зарегистрированы: действующий президент Анатолий Бибилов, лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев, депутат парламента Гарри Мулдаров, вице-спикер парламента, кандидат от «Народной партии» Александр Плиев и экс-депутат парламента Дмитрий Тасоев. Постановления об их регистрации также опубликованы на сайте Центризбиркома.

Президентские выборы в Южной Осетии назначены на 10 апреля.