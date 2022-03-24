США заявили о совершении Россией военных преступлений в Украине

В среду Соединенные Штаты впервые формально заявили о том, что российские войска, вторгшиеся в Украину, совершили военные преступления.

В заявлении Государственного секретаря США Энтони Блинкена говорится, что "существуют многочисленные заслуживающие доверия сообщения как о неизбирательных атаках и атаках, направленных против гражданского населения, так и других злодеяних". Согласно заявлению, российские войска уничтожили жилые дома, больницы, школы, торговые центры, машины "скорой помощи" в результате чего были убиты и ранены тысячи мирных жителей.

Специальный американский посланник по вопросам международного правосудия Бет ван Шаак подчеркнула, что США собирают информацию о возможных военных преступлениях на территории Украины и эти данные будут переданы международным организациям и иностранным государствам. Окончательное решение об индивидуальной ответственности будут приниматься судами, заявила Бет ван Шаак. По ее словам, в соответствии с международным правом и законодательствами разных стран, ответственность за совершение преступлений могут нести люди в высшем командовании

Ни США. ни Россия не признают юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге, созданного специально для рассмотрения дел, связанных с военными преступлениями, геноцидом и преступлениями против человечности. Однако, как говорят эксперты, российские официальные лица могут стать объектом уголовного преследования в судах таких стран, как Испания и Германия, чьи законодательства предусматривают наказания за подобные преступления вне зависимости от того, где они совершены. Американские суды также могут рассматривать дела о военных преступлениях в других странах, если жертвами этих преступлений стали американские граждане. В среду американские законодатели обратились к генеральному США Меррику Гарленду с призывом начать расследование по фактам гибели в Украине двух американских граждан журналиста Брента Рено и Джимми Хилла, который был убит, находясь в очереди за хлебом.