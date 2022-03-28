Перед убийством за Немцовым следили те же сотрудники ФСБ, что за Навальным

Журналистам The Insider, Bellingcat и Би-би-си удалось установить, что в течение года до убийства оппозиционного политика Бориса Немцова за ним следили сотрудники ФСБ, которые, вероятно, имели отношение к другим покушениям на жизнь оппозиционеров, включая Алексея Навального, Владимира Кара-Мурзу и Дмитрия Быкова.

Преследование Немцова началось сразу после того, как он стал активно лоббировать расширение санкций в отношении окружения Владимира Путина, а прекратилось 21 февраля, за несколько дней до того, как политика убили у стен Кремля, причём в последнюю поездку сотрудники ФСБ за ним уже не поехали, говорится в расследовании.

Судя по данным из базы бронирования билетов, за Немцовым следовали как минимум три сотрудника ФСБ – Валерий Сухарев, Дмитрий Сухинин и Алексей Кривощеков.

Имена Валерия Сухарева и Николая Кривощекова упоминались в предыдущих расследованиях Bellingcat об отравлении оппозиционера Алексея Навального и соратника Немцова Владимира Кара-Мурзы, а также поэта и журналиста Дмитрия Быкова.

Расследование установило, что человек с паспортом на имя Валерия Сухарева следовал за Борисом Немцовым по меньшей мере в 13 поездках по России. Большинство путешествий Немцова – это регулярные поездки на поезде из Москвы, где жил оппозиционер, в Ярославль, где он был депутатом областной думы. Как минимум один раз к Сухареву присоединился другой предполагаемый оперативник ФСБ – Алексей Кривощеков. В последний раз Сухарев следил за Немцовым 17 февраля 2015 года – всего за 10 дней до убийства оппозиционера вблизи Кремля.

Валерий Сухарев, как считают расследователи, может работать в Службе по защите конституционного строя ФСБ – так называемой "2-й службе" по предотвращению внутриполитических угроз.

Остальные сотрудники, по данным Bellingcat, связаны с Институтом криминалистики ФСБ, в составе которого, как утверждали бывшие советские разведчики-перебежчики, есть секретная лаборатория ядов.

В случае с Навальным Сухарев не участвовал в физической слежке, но, как следует из данных биллинга мобильных телефонов, был на связи с оперативниками на месте, а также с более высокопоставленным сотрудником ФСБ. Всего расследователям известно об обмене между Сухаревым и членами группы почти 150 звонками и сообщениями.

В Кремле заявили, что российские власти не имеют отношения к тому, о чем говорится в расследовании. "Всё это похоже на очередную утку", – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В ФСБ не ответили на запрос Би-би-си.