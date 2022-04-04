Полицейские задержали пять человек после перестрелки в Тбилиси

Полицейские задержали пять участников перестрелки в Тбилиси, в ходе которой были убиты двое человек. Об этом со ссылкой на пресс-службу МВД Грузии сообщает агентство «Новости-Грузия».

Перестрелка произошла в ночь на 3 апреля недалеко от бывшего спортивного комплекса «Лагуна Вере». По информации МВД, этому предшествовала словесная перепалка с участием примерно 20 человек. Их ссора переросла в физическую конфронтацию, а после был открыт перекрестный огонь.

От полученных ранений скончались 51-летний К.К. и 50-летний В.Г.. По данным СМИ, убиты бизнесмен Вахтанг Гургенидзе и брат экс-министра экономики Грузии Георгия Кобалия – Константин Кобалия.

Еще четверо участников потасовки были госпитализированы с различными телесными повреждениями. До сих пор все они остаются в больнице.

На данном этапе по обвинению в умышленном убийстве задержан 36-летний К.М.. Другому задержанному, 50-летнему Г.К. вменяется в вину умышленное нанесение тяжких телесных повреждений. Сразу трое человек задержаны за недонесение об особо тяжком преступлении: 35-летний Г.Г., 31-летний Г.А. и 32-летний Г.П.. Все трое в прошлом уже были судимы.

«Министерство внутренних дел продолжает мероприятия по задержанию участников преступления и других лиц», — сказано в заявлении.

На данном этапе следствие не говорит о том, что стало причиной массовой драки, завершившейся стрельбой. СМИ называют произошедшее «криминальной разборкой». Утверждается, что стороны пытались разрешить существующий бизнес-спор с помощью «воров в законе», однако их решение оказалось неприемлемым для некоторых участников. Следствие по делу продолжается.