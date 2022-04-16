Верховная Рада: Папуашвили заверил, что никоим образом не будет помогать России

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заверил своего украинского коллегу Руслана Стефанчука, что Тбилиси никоим образом не будет помогать Москве обходить санкции. Как сообщает Верховная Рада Украины, об этом он заявил после поездки по городам Киевской области, разрушенным в ходе российской оккупации.

«Мы четко понимаем, где мы, на какой стороне, и мы четко осознаем – на одной стороне с Украиной, с Евросоюзом, и со всем миром», - заявил Папуашвили. Также четко, по его словам, понимание того, как относиться к России: Тбилиси не будет помогать Москве.

«Нам предельно ясно, где мы находимся. Еще с 2008 года – с тех пор, как мы были в такой же ситуации», - добавил спикер парламента.

Шалва Папуашвили также отметил, что благодаря личной встрече с председателем Верховной Рады Украины «все наконец прояснилось»: «Мы стоим бок о бок друг с другом и это самое главное».