В Грузии погиб военнослужащий. Минобороны заявило о самоубийстве

В Беларуси в последнее время были задержаны 35 ортопедов-травматологов. Об этом заявил в понедельник Александр Лукашенко на совещании с участием министра здравоохранения, генпрокурора и главы КГБ Беларуси.

По словам Лукашенко, врачи якобы получали взятки от зарубежных компаний за использование при протезировании тех или иных импортных изделий. "У некоторых по 300 тысяч, по 650 тысяч евро при обысках обнаружили только дома — на карманные расходы хранили. Тридцать пять человек" - сказал Лукашенко. Он призвал подчинённых определиться, "что мы будем делать с этими людьми", упомянув, что сейчас они в СИЗО. По словам главы минздрава, он готов взять медиков на поруки после того, как они "компенсируют огромный ущерб государству".

По словам Лукашенко, среди арестованных и врач, "который не единожды президента (то есть самого Лукашенко - РС) обследовал".

О задержании медиков сообщалось в конце марта, назывались цифры от 25 до 50 задержанных. Официально сообщения подтвердились только сегодня.

Координатор Белорусского фонда медицинской солидарности Рустам Айзатулин в интервью Белорусской службе Радио Свобода усомнился в виновности врачей, сказав, что сотрудники силовых ведомств устраивают "показуху". "Вмезапно все ортопеды-травматологи в Беларуси вдруг оказаись коррупционерами и негодяями, хотя к этому привела система закупок Минздрава" - сказал он.