В Минюсте прокомментировали сообщения о попытке отравления Саакашвили в тюрьме

Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии проводит все необходимые мероприятия для того, чтобы обеспечить безопасность и надлежащие условия содержания задержанного экс-президента Михаила Саакашвили на фоне сообщений о его планируемом отравлении.

«Озвученные в СМИ обвинения о возможном отравлении Саакашвили или интоксикации препаратами представляют попытку дискредитации службы. Также в СМИ распространяется информация, что жизни обвиняемого угрожает опасность и в будущем будет предпринята попытка его отравления. Соответственно, с целью обеспечения безопасности и надлежащих условий служба проводит все необходимые мероприятия», - говорится в заявлении ведомства, распространенном сегодня, 22 апреля, передает агентство «Новости-Грузия».

Ведомство считает, что сообщения об ухудшении состояния здоровья Саакашвили и неполноценном лечении политика в тюрьме «является попыткой ввести общественность в заблуждение». Более того, в Минюсте утверждают, что политик «избирательно отказывается» от ряда обследований: магнитно-резонансной томографии головного мозга, назначенного неврологом лечения, курса психотерапии, рекомендуемой физической активности и прогулок на свежем воздухе.

Пенитенциарная служба также опровергает заявления адвокатов Саакашвили о непредоставлении им медицинской документации. При этом ведомство признает, что в последний раз с заключением врачей юристы смогли ознакомиться почти месяц назад – 29 марта.

«Саакашвили находится под интенсивным круглосуточным наблюдением, ему обеспечены все необходимые медицинские сервисы, вместе с непосредственным надзором врача и медперсонала на месте, его консультируют различные врачи-специалисты (психолог, дерматолог, уролог, гематолог, гастроэнтеролог, невролог, кардиолог). Назначено и предоставляется соответствующее медикаментозное лечение», - сказано в заявлении.

Проблемы со здоровьем у Саакашвили возникли после голодовки, которую он продолжал в течение 50 дней после своего задержания 1 октября 2021 года. В среду экс-президенту стало плохо прямо во время очередного заседания в Тбилисском городском суде – из зала его вывезли на коляске. Нарушена артикуляция языка и начали отказывать ноги.

Адвокаты утверждают, что Саакашвили практически не может принимать пищу, в результате чего он потерял около 12 килограмм и постоянно чувствует слабость и бессонницу. При этом они указывают, что уже почти четыре месяца к политику в Руставскую тюрьму не допускают независимых врачей. Единомышленники экс-президента неоднократно призывали власти перевести Саакашвили в заграничную клинику с целью оказания ему надлежащей медицинской помощи.