«Такие ситуации, как с бывшим министром культуры, – это как показательные выступления»

Дело против бывшего министра культуры в Абхазии вновь привлекает внимание к теме борьбы с коррупцией. «Эхо Кавказа» поинтересовалось, что об этом думают местные жители.

– Видите ли вы борьбу с коррупцией в Абхазии?

Юрий Валерьянович Зарандия: Учитывая последнее громкое уголовное дело, которое взбудоражило население Абхазии, оно показало глубину проблем по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти. Конечно, хочется надеяться, что президент Абхазии Аслан Бжания решил следовать своей предвыборной программе. Он в этой программе обещал беспощадную борьбу с коррупцией. Аслан Бжания был сторонником принятия антикоррупционного закона. Закон уже принят и начал действовать. Выявлены нарушившие закон, более трехсот человек. Почему-то до сих пор нарушившие закон не несут ответственности по закону. Я думаю, что нужна только политическая воля президента. Все службы по борьбе с коррупцией, как видится, ждут отмашки сверху. Очевидно, что это ожидание затянулось. И начинает возникать народное возмущение, и все это может привести к общественным потрясениям.

Алексей Ломия, юрист: Такая борьба велась, ведется и будет, надеюсь, вестись. Вопрос только в том, какими силами, какими средствами это будет происходить. И будет ли на то воля государства. Плюс ко всему нам надо понимать, что нам крайне необходима настоящая борьба с коррупцией. Государство должно для этого подготовить очень серьезную, в том числе, и материальную базу, чтобы эта борьба велась на равных условиях. То, что происходило до сих пор, я могу сказать, что силы и задачи, которые ставятся перед правоохранительными органами, они несопоставимы с теми средствами, которые есть у них в ресурсах. Серьезные дела коррупционного характера, чтобы целенаправленно, легко, полноценно рассматривались, нужно обязательно присутствие в Абхазии очень хороших, независимых экспертных бюро, чтобы вовремя и в процессуальные сроки проводить, квалифицированно, чего у нас категорически не хватает. И правоохранительным органам приходится обращаться за помощью в Россию. Это связано с потерей времени, соответственно, видим довольно стушевавшиеся и не состоявшиеся уголовные дела, которые легко могут быть разрушены в суде.

Никсон Ажиба: Нет, конечно, если вы имеете в виду ситуацию с бывшим министром культуры, то это дальше публикаций никуда не пойдет. Такое мы уже проходили и не раз. Больше публикаций или максимум домашним арестом ничего не заканчивалось. Если бы шла борьба с коррупцией, закон о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами выявил 315 организаций, их руководителей, их замов. Вот метод борьбы с коррупцией. Но база данных до сих пор не предоставлена ни МВД, ни СГБ, и все идет по течению. А то, что по телевидению показывают единичные случаи, это не борьба с коррупцией, это просто, грубо говоря, пыль в глаза.

Русудан Кобякова: Как мне кажется и видится, в том числе, и сталкиваясь с конкретными случаями, к которым я имела непосредственное отношение, что на глобальном уровне, к сожалению, этот процесс практически не двигается с места. Мне кажется, что такие ситуации, как с бывшим министром культуры, – это как показательные выступления для того, чтобы общественное мнение и общественность, в принципе, не возникало очень громко. Поэтому мне кажется, что это не будет очень большой реформой и большим шагом для того, чтобы проблему коррупции в целом в стране можно было бы полностью уничтожить.

Денис Харчилава: Сегодня власть одного, двоих и более чиновников если задерживает, можно сказать, что какая-то борьба идет, но для населения, для общества в целом нет никакой борьбы. Борьбу я увижу, когда это сегодня будет полностью отражаться на наших зарплатах, это будет отражаться на пенсиях наших людей. Не хочу быть пессимистом, но борьбу с коррупцией я точно пока не вижу.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия