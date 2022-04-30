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В Грузии обсуждают отмену масочного режима в закрытых помещениях
В ближайшее время в Грузии могут отменить всеобщий масочный режим в закрытых общественных пространствах. Об этом заявил журналистам глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.
По его словам, власти обсуждают обязательное ношение масок только для определенных групп. Как указал Гамкрелидзе, такие правила на сегодняшний день действуют во многих странах.
«Во многих странах ношение масок в закрытых пространствах облегчено… По этому поводу продолжаются обсуждения в министерстве [здравоохранения] и в координационном совете. Думаю, что соответствующее решение будет принято», - цитирует Гамкрелидзе агентство «Новости-Грузия».
- В связи с улучшением эпидемической обстановки с 28 марта в Грузии отменили правило обязательного ношения масок на открытых пространствах. Тем не менее, маски по-прежнему необходимо носить в общественном транспорте, магазинах, школах, театрах и других закрытых общественных пространствах.
Другие новости дня
Ираклий Гарибашвили: Опросник ЕС заполнен, у нас позитивные ожидания
«Опросник ЕС заполнен, у нас есть позитивные ожидания, мы честно выполнили взятые на себя обязательства, процесс реформ, который мы начали, будет продолжен и доведен до конца», - заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Как отметил премьер, накануне, 29 апреля, состоялось заседание правительственной комиссии по европейской интеграции, на котором опросник был окончательно заполнен, пишет Общественный вещатель.
«Ведомства сработали очень эффективно, пройдены все вопросы и этот документ завершен. Документ готов к передаче послу ЕС в Грузии, после чего документ будет отправлен в Брюссель. У нас позитивные ожидания. Мы честно выполнили взятые на себя обязательства, процесс реформ, который мы начали, идет, будет продолжен и доведен до конца. Теперь, конечно, мы, ассоциированная тройка - Украина, Молдова, Грузия - вместе представим этот опросник и будем дожидаться решения, которое очень важно для будущего развития наших стран», - сказал Гарибашвили.
У Кутаисского аэропорта открылась железнодорожная станция
В Грузии с сегодняшнего дня, 30 апреля, пассажирские поезда делают новую остановку – в районе кутаисского аэропорта Копитнари, сообщает SOVA. Обновленный железнодорожный вокзал, связанный с воздушной гаванью, принимает пассажиров из разных городов страны – Тбилиси, Зугдиди, Батуми, Поти и Озургети.
Как заявляли ранее в «Грузинской железной дороге», чтобы добраться от станции Копитнари до аэропорта, пассажирам потребуется около 5 минут. Кроме того, Кутаисский аэропорт предоставляет специальный транспорт для перевозки пассажиров. В стоимость билета на поезд входит проезд до терминала.
В компании также сообщили, что в течение семи дней каждый, кто прибывает в аэропорт и отбывает оттуда в другие регионы Грузии, получит бесплатные билеты на поезд. В железнодорожных кассах пассажиры должны предъявить свои авиабилеты на вылет из аэропорта Кутаиси.
В Грузии отмечают 31-летие со дня создания Сил обороны
В Грузии сегодня отмечают День армии – Силы обороны страны празднуют 31-летие со дня основания.
Торжественная церемония состоялась на базе 4-й пехотной бригады в Вазиани. На мероприятии присутствовали премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, спикер парламента Шалва Папуашвили, министр обороны Джуаншер Бурчуладзе и командующий Силами обороны генерал-майор Георгий Матиашвили. Перед началом церемонии они возложили цветы к мемориалу героям, погибшим в борьбе за территориальную целостность страны, пишет агентство «Новости-Грузия».
В рамках праздничного мероприятия в Вазиани прошла церемония награждения военнослужащих, а также состоялась выставка военной техники, находящейся на вооружении Сил обороны, в том числе грузинского производства.
Датой рождения Вооруженных сил Грузии считается 30 апреля 1991 года – в этот день состоялся первый весенний призыв в ряды Национальной гвардии, входящей во внутренние войска. С недавних пор Вооруженные силы были переименованы в Силы обороны. Численность армии определена Советом национальной безопасности страны и составляет 37 тысяч человек. Руководит Вооруженными силами Генеральный штаб, который подчиняется Министерству обороны.
Армия, в основном, укомплектована контрактниками. Однако вооруженные силы Грузии ежегодно пополняются и призывниками. Обязательная военная служба длится один год, а контракт подписывается на четыре года.
Пентагон обвинил Владимира Путина в «разврате» и «жестокости»
Пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби во время брифинга с журналистами 29 апреля резко высказался о политике Владимира Путина по отношению к Украине.
В частности он назвал «странными» и «нелепыми» заявления России об угрозах со стороны США и стран Запада, а также о нацистах в Украине. Кирби считает, что агрессором в сложившейся ситуации выступает сама Россия.
«Трудно соотнести эту риторику с тем, что он (Владимир Путин) на самом деле делает в Украине: невинных людей убивают выстрелами в затылок, связывают им руки за спиной, убивают беременных женщин, бомбят больницы. Я имею в виду, это просто бессовестно», – заявил представитель Пентагона.
Кирби обвинил Путина в «разврате» и «жестокости», добавив, что ему трудно смотреть на события в Украине и думать, что нравственный человек и благоразумный, зрелый лидер мог бы оправдать это и так поступить.
«Я не могу говорить о его психологии, но я думаю, что мы все можем говорить о его развращенности», – сказал Джон Кирби.
Посол России в США Анатолий Антонов назвал высказывания Пентагона в адрес России «оскорбительными» и «неприемлемыми», основанными на «похабной лжи украинских властей». США, по мнению Антонова, не замечают преступлений киевского режима.
- В марте 2022 года президент США Джо Байден сказал, что считает президента России Владимира Путина «военным преступником». В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «недопустимой и непростительной подобную риторику главы государства, от бомб которого погибли сотни тысяч людей во всем мире».
Ираклий Гарибашвили: Мы сможем еще больше усилить нашу армию
«Наша история и настоящее, которое и сегодня наполнено испытаниями, требует от нас дальнейшего усиления нашей армии, процесса трансформации нашей армии», - сказал в своем выступлении премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на мероприятии на базе IV пехотной бригады в Вазиани, посвященном ко Дню Сил обороны, передает Общественный вещатель.
Премьер-министр поблагодарил международных партнеров, США и страны-члены НАТО за их поддержку в укреплении грузинской армии.
«По намеченному плану мы сможем еще больше усилить нашу армию, усилить боеготовность и обороноспособность, увеличить значительно. Сегодня я также хотел бы поблагодарить наших друзей, партнеров - США, членов НАТО, всех, кто нас поддерживает, за помощь в усилении наших вооруженных сил.
Сегодня Силы обороны наряду с Церковью являются самым авторитетным институтом в Грузии с точки зрения доверия населения. Это, безусловно, ваша заслуга, каждого солдата. Еще раз спасибо за вашу самоотверженную службу, желаю вам успехов и побед везде. Да будет Бог вашим защитником!», - сказал Ираклий Гарибашвили.
На параде 9 мая в Москве будет меньше техники и людей, чем год назад
Согласно данным Министерства обороны России, в традиционном военном параде 9 мая 2022 года, который пройдет в Москве, будет участвовать меньше людей и техники, чем годом ранее.
Так в составе парадных колонн вместе 191 военной машины, представленной в 2021 году, в 2022 по Москве проедет 129 единиц военной техники.
В пешем строю по площади пройдут около 10 тысяч человек, включая казаков, детей из военизированного движения «Юнармия» и сотрудников МЧС. Это на две тысячи человек меньше, чем в 2021 году.
Больше будет лишь авиационная часть парада – на один летальный аппарат. Всего зрители парада увидят 77 самолетов и вертолетов.
Менее богатым, по сравнению с прошлым годом, будет и разнообразие техники. Во время парада не будут продемонстрированы танки Т-80БВМ, самоходно-артиллерийские установки 2С35 «Коалиция-СВ», тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек», машины инженерной системы дистанционного минирования «Замедление», зенитный комплекс «Панцирь-С», а также все машины Росгвардии.
Часть этой техники была замечена в Украине – при участии в боевых действиях.
- 29 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в этом году на военный парад не приедут лидеры иностранных государств. Кремль никого не приглашал, так как «год не юбилейный». Участие не планируется и для фактического белорусского лидера Александра Лукашенко.
СМИ: в Украине погиб еще один грузинский доброволец
В Украине погиб еще один грузинский доброволец, сообщают СМИ. Трагедия произошла еще 23 апреля, но известно о ней стало только сейчас.
Боец батальона «Карпатская Сечь» погиб при обороне города Изюм в Харьковской области. По данным СМИ, это 46-летний Виталий Орбеладзе под позывным «Грузин». Сообщается также, что Орбеладзе жил в Киеве. У него остались шестеро детей и четыре внука.
С 24 февраля в Украине погибли уже 10 грузинских добровольцев.
Коронавирус в Грузии: 153 новых случая заражения
В Грузии за минувшие сутки выявили 153 новых случая заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения 22,3 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 0,69%, за две недели – 1,01%, за семь дней – 0,87%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 1 655 098.
До 50% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 76. В Имерети выявили 23 случая заражения, в Шида Картли – 11, в Квемо Картли – 11, в Кахетии – 10, в Аджарии – 9, в Самегрело и Земо Сванети – 8, в Гурии – 6, в Шида Картли – 5, в Мцхета-Мтианети – 3, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 1, в Самцхе-Джавахети – 1.
Новых летальных исходов среди пациентов с диагнозом «коронавирус» не зафиксировано – их общее число составляет 16 807.
Выздоровели 237 человек, их общее число выросло до 1 637 037.
На данный момент в Грузии 1 228 активных случаев коронавируса. Из них 293 (около 24% от общего числа больных) проходят лечение в больницах. В реанимационных отделения остается 71 человек. 935 пациентов лечатся на дому.
ТПП «Вале» на грузино-турецкой границе остановит работу почти на месяц
Работа таможенно-пропускного пункта «Вале» на грузино-турецкой границе будет приостановлена до 25 мая. Об этом сообщает Служба доходов Минфина Грузии. Причина ограничений – ремонт на ТПП «Тюркгезю» с турецкой стороны.
«Ввоз и вывоз товаров через таможенную границу Грузии, а также процедуры таможенного контроля для физических лиц, пересекающих государственную границу через ТПП «Вале», не смогут осуществляться», - говорится в сообщении ведомства.
В качестве альтернативы «Вале» ведомство рекомендует использовать пункт «Карцахи», который сейчас работает с полной загрузкой.
После завершения ремонтных работ на турецком ТПП, «Вале» продолжит работу в обычном режиме. Следовательно, пропуск пассажиров и грузов будет осуществляться беспрепятственно.
- ТПП «Вале» находится в регионе Самцхе-Джавахети, недалеко от города Вале Ахалцихского муниципалитета. Также, между Грузией и Турцией функционируют пропускные пункты «Сарпи» (регион Аджария) и «Карцахи» (регион Самцхе-Джавахети).
Из Общественного вещателя Грузии уволены журналисты, заявившие о цензуре
Из Общественного вещателя Грузии уволены журналисты, открыто говорившие о цензуре на канале, сообщает SOVA. По решению директора телекомпании, под сокращение попали ведущий программы «Новая неделя» (Akhali Kvira) Имеда Дарсалия, а также корреспонденты Тамта Джанадзе и Софо Зеделашвили.
Авторская программа «Новая неделя» была закрыта 17 февраля 2022 года. Как объяснили в руководстве Общественного вещателя – в связи с реорганизацией. Ведущий передачи Имеда Дарсалия позже связал это, в том числе, с подготовкой критического сюжета о прокремлевской платформе Alt-Info. Уже через несколько часов после выхода репортажа в эфир он стал получать угрозы от радикалов. А спустя примерно месяц стало известно о закрытии программы.
При этом Имеда Дарсалия сообщил о цензуре на Первом канале. В частности, по словам журналиста, в ОВГ действовал «черный список» запрещенных респондентов.
О цензуре в Общественном вещателе говорили и журналистки Софо Зеделашвили и Тамта Джанадзе. В их совместном заявлением упоминался список лиц, у которых нельзя было брать комментарии.
Руководство телекомпании критику отвергало, обвиняя журналистов в клевете: «Согласно последним опросам, общественное доверие к Первому каналу Грузии растет. Создается впечатление, что укрепление независимого учреждения не отвечает интересам некоторых заинтересованных сторон, о чем свидетельствует кампания по очернению репутации и имиджа Общественного вещателя».
В Грузии подорожает оформление удостоверений личности и биометрических паспортов
С 1 мая в Грузии подорожает оформление электронных удостоверений личности и биометрических паспортов. Тарифы изменены на основании постановления правительства страны.
По информации агентства «Новости-Грузия», теперь получение паспорта будет стоить 150 лари вместо 100 лари, а удостоверения – 60 лари вместо 30 лари. Речь идет о стандартном сроке ожидания – десять рабочих дней.
Подготовка документов в ускоренном порядке стоит дороже. Чтобы получить биометрический паспорт в день подачи заявления, гражданину Грузии придется заплатить 350 лари, на следующий день – 300 лари, на третий день – 225 лари, а на пятый день – 180 лари.
Изготовление ID-карты в тот же день будет стоить 150 лари, на следующий день – 120 лари, на третий день – 100 лари, на пятый день – 80 лари.
При этом в случае электронного удостоверения тарифы одинаковые как для граждан Грузии, так и для иностранцев, которые постоянно проживают в Грузии или имеют вид на жительство, а также для лиц без гражданства.
Мария Захарова: «Отношения между Россией и Грузией должны развиваться»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сегодня ответила на вопросы абхазских журналистов. Её, в частности, спросили о нынешнем состоянии российско-грузинских отношений, передает «Апсныпресс».
«Отношения между Россией и Грузией должны развиваться, и это естественно, так как страны связывает общая история, общие вызовы и угрозы, а также культура и человеческое общение», – подчеркнула Захарова.
Отвечая на вопрос о перспективе возобновления российско-грузинского диалога на фоне призывов из Украины открыть второй фронт в Грузии, Захарова ответила:
«Грузия сейчас исходит из своей суверенной политики, формирует ее. Мне кажется, что это проявление истинного суверенитета у каждой страны на сегодняшний день».
«Сейчас наступило время, когда необходимо четко определиться, какую политику проводить – либо свою суверенную, отвечающую собственным интересам, либо придется танцевать под чужую музыку», – добавила представитель МИД РФ.
Захарову спросили и о Женевских дискуссиях, очередной раунд которых был отложен из-за российского вторжения в Украину.
«Подобная инициатива – часть культуры отмены, доминирующей на Западе. Нужно отличать праведный гнев, невозможность ведения диалога по принципиальным соображениям от неэффективности переговорного процесса, который, например, заходит в тупик. В реальности происходит навязывание идеологии, и все, кто ее не поддерживает, просто вычеркиваются из процесса», – сказала Захарова.
Тему прокомментировал и глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба, который провел с Захаровой онлайн–консультации по вопросам информационного обеспечения внешней политики.
«Уже много лет Грузия и коллективный Запад саботируют подписание соглашения о неприменении силы. Наша цель на Женевских дискуссиях – подписание соглашения о неприменении силы, признание суверенитета Абхазии со стороны Грузии. Какая цель у Грузии на Женевских дискуссиях, мы понимаем, и это нас очень разочаровывает», – сказал Ардзинба.
- 55-й раунд Женевских дискуссий прошел в декабре прошлого года, после которого стороны сообщили о проведении следующего раунда 29-30 марта 2022 года. Руководитель югоосетинской делегации Константин Кочиев в конце марта заявил, что встреча отложена на неопределенный срок.
Хазарадзе: государство должно выкупить акции «Боржоми»
Лидер оппозиционной партии «Лело», бизнесмен и основатель TBC Bank Мамука Хазарадзе считает, что государство должно выкупить акции «Боржоми» у российской компании «Альфа-групп». Об этом он пишет на своей странице в Facebook.
Сегодня компания IDS Borjomi Georgia объявила о временной приостановке производства на двух заводах в Грузии из-за финансовых проблем, вызванных войной в Украине.
«Государство должно выкупить акции компании «Боржоми» у «Альфа-групп», а затем продать их гражданам Грузии через Тбилисскую фондовую биржу. Только такими шагами можно преодолеть кризис и в то же время придать большой импульс формированию рынка капитала», – написал Хазарадзе.
Он добавил, что сейчас «на кону бренд «Боржоми», его будущее, экспорт, тысячи рабочих мест и доходы бюджета».
Агентство «Новости-Грузия» напоминает, что IDS Borjomi была основана в 1995 году Мамукой Хазарадзе и его деловыми партнерами на основе бренда минеральных вод Borjomi. По словам Хазарадзе, в 2013 году ныне покойный миллиардер Бадри Патаркацишвили и нынешний менеджер телекомпании «Имеди» Ираклий Рухадзе продали контрольный пакет акций «Боржоми» российской «Альфа-групп». Основатель последней — российский предприниматель и миллиардер Михаил Фридман недавно попал под международные санкции.
В Южной Осетии уволили приглашенного из России чиновника
Александр Приходько освобожден от должности заместителя министра здравоохранения Южной Осетии. Решение было принято на сегодняшнем заседании правительства самопровозглашенной республики.
Глава югоосетинского Кабмина Геннадий Бекоев призвал министра здравоохранения Сослана Наниева более ответственно подходить к представлению заместителей.
«Он должен был отчитаться о деятельности ГУПа «Югосетмедпрепараты», этого отчета мы не увидели. В целом, о его деятельности мы были мало проинформированы. Поэтому я бы попросил вас при представлении заместителей более ответственно подходить к вопросу, ведь на заместителях лежит груз ответственности того или иного министерства или ведомства», – сказал Бекоев.
Он отметил, что «человека назначили на должность, поставили перед ними задачи, а об их выполнении Кабмин не проинформирован».
Александр Приходько начал деятельность в югоосетинском правительстве в июне прошлого года. Приходько родился в Грозном, служил в Вооруженных силах РФ, работал в различных российских компаниях.
Польша поставила Украине более 200 танков Т-72
Польша поставила Украине более 200 танков Т-72 и несколько десятков боевых машин пехоты. С начала российского вторжения на территорию Украины Варшава поставила Киеву военной техники и оборудования на сумму полтора миллиарда евро. Об этом сообщает Польское радио.
Минобороны Польши заявило, что Украина, помимо прочего, получила системы залпового огня "Град" и ракеты "воздух-воздух" для самолетов МиГ-29 и Су-27.
Кроме тяжёлой техники Киеву переданы беспилотники польского производства WB Electonics. Их используют в разведке.
Польское радио напоминает, что танки Т-72 Украине также поставила Чехия. Всего у украинской армии на вооружении имеется 400 единиц этой военной техники.
Разработка танка Т-72 началась в Советском Союзе в 1967 году. В 1973 году танк приняли на вооружение в Советской Армии. Производство началось в 1973 году на Уралвагонзаводе и на Челябинском тракторном заводе и велось до начала 1990-х годов. Всего выпущено около 30 тысяч T-72.
Советские танки использовались армиями некоторых стран Восточной Европы. Западные СМИ писали, что Польша и Чехия отправили Украине находящиеся в запасе старые советские Т-72, которыми умеют пользоваться украинские военнослужащие.
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На параде 9 мая в Москве не будет лидеров других стран
На традиционный военный парад на 9 мая не приедут лидеры иностранных государств. Кремль заявил, что никого не приглашал, так как "год не юбилейный". По его словам, участие не планируется и для фактического белорусского лидера Александра Лукашенко, передаёт "Медуза".
Иностранные лидеры зовутся почти на каждый парад, самый представительный был в 2005 году, когда Россия отмечала 60-летие победы во Второй мировой. Тогда на мероприятии присутствовали президент США Джордж Буш и президент Франции Жак Ширак, канцлер Германии Герхард Шрёдер, председатель КНР Ху Цзинтао и премьер-министры Италии Сильвио Берлускони и Японии Дзюнъитиро Коидзуми.
Парад на 70-летие победы в 2015 году проходил после аннексии Крыма и был проигнорирован лидерами западных стран, однако почти каждый год с тех пор на Красной площади оказывался кто-то из лидеров других государств. В прошлом году это был президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
В 2022 году парад будет посвящён 77-летию победы. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Пусков заявил, что "это не юбилейная дата". В этом году в мероприятии планируется участие 11 тысяч военнослужащих, — передают РИА “Новости”.
Лукашенко утверждает, что жители стран ЕС едут в Беларусь за солью
Александр Лукашенко утверждает, что жители стран Евросоюза едут в Беларусь за солью, а страны ЕС препятствуют выезду своих граждан.
У них нет соли! Великий, богатый Запад, а соли нет!
«Открыли границу для них перед католической Пасхой, и Радуница через несколько дней. Пусть люди приедут из Польши, Литвы, Латвии к своим родным на могилки, как это всегда было. Разрешил без виз. Так они людей своих не выпускают в Беларусь. Почему? Потому что едут люди к нам, покупают соль. У них нет соли! Великий, богатый Запад, а соли нет! И чтобы люди не говорили о том, что белорусы нормально живут, они их просто не выпускают. Вот и вся демократия!» – сказал Лукашенко во время общения с жителями Чечерского района.
Подобное заявление Лукашенко сделал и в минувшее воскресенье, посещая храм Преображения Господня в поселке Копысь.
«Вы посмотрите, что происходит с соседними Литвой и Латвией, поляками. Я про Украину в данном случае уже не говорю. Они же были такие счастливые, веселые. Жили в «заможном» мире, у них все было. И где они сегодня? Они стоят вдоль границы и просят нас, чтобы мы их пропустили в Беларусь. Хотя бы гречневой крупы купить. Ладно крупы – соли нет, соли просят у нас», – заявил Лукашенко.
- 24 февраля Россия начала вторжение в Украину, в том числе с территории Беларуси. В начале марта Лукашенко заверил, что Минск не будет участвовать в операции. При этом он заявил, что вечером 23 февраля российские «Искандеры» находились в районе Мозыря в Гомельской области и нанесли удар по украинским позициям. По его версии, украинцы разместили тяжелую ракетную артиллерию у границы перед началом конфликта. Он показал на карте, «откуда на Беларусь готовилось нападение».
В Северной Осетии военным из республики ищут бронежилеты и бензопилы
В Северной Осетии заявили об "острой потребности в средствах наблюдения" у солдат из республики, которые в составе российской армии участвуют в военной агрессии в Украине. Ранее офицер запаса 58-й армии Олег Марзоев объявил в своем Telergam-канале сбор "на нужды армии".
По словам Марзоева, в войне в Украине принимают участие четыре армейских и три росгвардейских батальона Северной и самопровозглашенной Южной Осетии, в частности, он называет Черменский, Карцинский и Моздокский батальоны. На их нужды в Осетии собирают системы наблюдения, дроны, тепловизоры, бензопилы, генераторы, полиэтилен и бинокли.
Обращения были адресованы, в частности, к осетинским диаспорам в России и за рубежом и охотникам, которым предлагалось принести свою технику в военный магазин во Владикавказе. Из отчетов о сборах, которые регулярно публикует Марзоев, следует, что 10 бронежилетов военным передал глава Пригородного района Алан Гаглоев, квадрокоптер – глава республики Вячеслав Битаров. В сборах также задействуют муниципальные школы.
По данным Кавказ.Реалии, официально известно о гибели в Украине 54 военнослужащих из Северной Осетии. Всего список убитых солдат Юга и Северного Кавказа насчитывает уже 385 имен. Это лишь те, чьи данные были объявлены официально или подтверждены источниками Кавказ.Реалии. Реальное число может быть намного больше.
- 29 апреля - 65-й день с начала военного вторжения России на территорию Украины. Генштаб ВСУ сообщает, что российская армия наращивает темпы наступления, особенно на востоке Украины, где стремится окружить части ВСУ. По центру Киева был нанесен российский ракетный удар. Американские военные, по сообщениям СМИ, оценивают продвижение российских войск на Донбассе как "медленное и неравномерное" из-за сопротивления украинских сил и продолжающихся логистических проблем.
- По данным на 28 апреля, ООН зарегистрировала и подтвердила поименно 5939 жертв среди мирного населения Украины, включая 2787 погибших и 3152 раненых. "Реальные цифры намного выше, и мой офис работает над тем, чтобы установить их", – рассказала Би-би-си Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.
- С начала российской агрессии в Украине около 312 военнослужащих из Южной Осетии и Краснодара отказались воевать на территории соседней страны.
Ильхам Алиев: Азербайджан поддерживает территориальную целостность Украины
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о поддержке территориальной целостности Украины.
«Мы поддерживаем территориальную целостность Украины, как и другие страны, и открыто заявляем об этом, не прячемся за деревом. Да, мы не отрицаем, что у нас хорошие отношения с Россией. Принципы международного права ни в коем случае не должны искажаться по причине политического превосходства», – заявил Алиев на международной конференции на тему «Южный Кавказ: развитие и сотрудничество».
Азербайджанский лидер говорил о поддержке территориальной целостности Украины в контексте конфликта вокруг Нагорного Карабаха. По его мнению, международное сообщество, поддерживая территориальную целостность Грузии и Молдовы, не относилось так же к Азербайджану.
«Еще до событий в Украине международное сообщество всегда, в очень открытой форме, поддерживало территориальную целостность Грузии и Молдовы. Но, когда дело доходило до нас, посыл был следующий: «заключите мирный договор с Арменией». Но как можно заключить мир с агрессором, захватившим твои земли? Мы старались добиться этого 17 лет, и убедились, что это невозможно. Потом мы увидели следующее: чем больше мы пытались добиться мира, тем агрессивнее становился агрессор. Армения уже стала угрожать нам новой войной. Они говорили: «Карабах – это Армения», а сейчас говорят, «Карабах – это Азербайджан». И кто это говорит? Те же люди, которые называли Карабах армянским в 2019 году. Мы создали новые реалии, своими руками, за счет своей мощи, своим духом», – подчеркнул Алиев.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил понимание позиции Азербайджана по отношению к украинской войне. По его словам, Украина хотела бы большей вовлеченности Баку, но не требует этого.
Глава МИД Грузии осудил заявления Алексея Арестовича
Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили считает, что заявления советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича в адрес правительства Грузии вредят отношениям двух стран.
28 апреля в эфире YouTube-канала «Фейгин Live» Арестович сказал, что власти Грузии ведут себя странно, а их политике на выборах даст оценку грузинский народ.
«Мы пытались развивать двусторонние отношения, будем продолжать в этом же режиме, и очень жаль, что распространяются такие непонятные заявления, которые наносят ущерб отношениям между двумя странами», – заявил Дарчиашвили.
По его словам, правительство Грузии делает все возможное, чтобы в этот сложный период максимально помочь Украине.
Ранее Арестович заявил, что у Грузии есть «историческая возможность занять Абхазию и Южную Осетию». Однако, по его словам, Грузия не только этого не делает, но и пытается оправдать позицию России. Арестович также считает, что правительство Грузии своими действиями и заявлениями старается угодить Москве.
В правящей партии «Грузинская мечта» заявили, что сценарий новой войны с абхазами и осетинами необходимо исключить.
Грузия заполнила первую часть анкеты для вступления в ЕС
Грузия заполнила первую часть официальной анкеты относительно вступления в Евросоюз. Об этом заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительственной комиссии по интеграции Грузии в ЕС.
11 апреля в Люксембурге еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархели вручил главе МИД Грузии Илье Дарчиашвили опросник, заполнение которого является необходимым шагом на пути получения статуса кандидата в ЕС. На подготовку анкеты у Тбилиси был один месяц.
«Заполненный вопросник будет передан главе представительства ЕС в Грузии Карлу Харцелю в понедельник, 2 мая», – сказал Гарибашвили.
Агентство «Новости-Грузия» напоминает, что первая часть анкеты состоит из 369 вопросов. Они охватывают такие темы, как демократия и верховенство закона, судебная система, борьба с коррупцией, публичное управление, защита прав, макроэкономическая стабильность, инвестиции, функционирование товарных, трудовых и финансовых рынков и так далее.
Вторая часть опросника полностью посвящена совместимости с законодательством ЕС по отраслевым темам и секторам. Она включает 33 главы и до 2,3 тысячи вопросов. По информации пресс-службы администрации правительства, работа по ее заполнению уже начата. В ближайшее время документ обнародуют, как это произошло и в случае первой части анкеты.
«На встрече обсуждались сроки заполнения второй части вопросника… ЕС установил 13 мая в качестве даты представления второй части вопросника, но правительство Грузии желает передать вопросник ЕС как можно скорее», – проинформировали в пресс-службе.
После подачи заполненного вопросника Еврокомиссия приступит к подготовке собственной оценки, которая будет передана в Совет ЕС, а соответствующее решение совета ожидается к концу июня.
3 марта премьер Грузии Ираклий Гарибашвили подписал заявку о предоставлении стране статуса кандидата на вступление в ЕС. Власти планировали сделать это только в 2024 году, однако, как пояснили в правящей команде, Тбилиси решил ускорить процесс «с учетом политического контекста и новой реальности».
Грузия направила обращение вслед за Украиной, которая подала заявку на вступление в Евросоюз по ускоренной процедуре 28 февраля. После Тбилиси с аналогичной просьбой к ЕС обратилась Молдова.
В Запорожье пропали британские волонтёры после встречи с военными РФ
Российские военные захватили в Запорожской области Украины двух британских волонтеров, занимающихся гуманитарной помощью. Об этом сообщают Би-би-си и CNN со ссылкой на Доминика Бирна, соучредителя сети благотворительных организаций, работающих на территории Украины.
Имена похищенных не называются. По словам Бирна, вчера они пытались эвакуировать мать с двумя детьми из населённого пункта, перешедшего под контроль России.
Российские военные остановили волонтёров на блок-посту. После этого связь с британцами пропала. По словам Бирна, женщина, которая ждала помощи, получила от волонтёров странное сообщение на телефон, а затем в её дом ворвались российские солдаты. Они якобы интересовались, не были ли волонтеры "британскими шпионами", отметил Бирн.
МИД Великобритании эту информацию пока не комментирвал.
Украина и страны Запада обвиняют российскую армию в жестоком отношении с мирными гражданами. Минобороны России утверждает, что атакует на территории соседней страны исключительно военные объекты.
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Беспилотник передал цветные снимки парашюта марсохода "Персеверанс"
Беспилотный вертолёт для изучения Марса "Индженьюити" получил цветные снимки обломков тормозной системы и парашюта, которые использовались при высадке на Марс ровера "Персеверанс" в начале прошлого года. Об этом сообщает американское космическое агентство NASA.
На снимках видно, что парашют и его стропы без повреждений выдержали спуск в атмосфере планеты.
"Персеверанс" запустили на Марс в июле 2020 года. Двухкилограммовый "Индженьюити" находился внутри ровера и отделился от него через несколько месяцев после запуска. Единственная миссия беспилотника – протестировать лётные возможности в разреженной атмосфере Марса, масса которой в 200 раз меньше земной.
Учёные планировали, что вертолёт совершит пять полётов на Марсе за один месяц, но аппарат выполнил их около 30. Суммарный налёт составляет час, общая дальность полёта – примерно шесть с половиной километров.
Марсоход "Персеверанс" сейчас находится в дельте реки в кратере Езеро. "Индженьюити" определит, по какому из двух высохших русел должен пойти ровер, чтобы достигнуть вершины дельты и сфотографирует происходящее на Марсе.
В настоящее время на Красной планете работают пять роботов – четыре американских и один китайский. Предполагалось, что осенью 2022 года миссию на Марс направит Европейское космическое агентство в сотрудничестве с Роскосмосом. Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с межпланетным аппаратом планировался с космодрома Байконур.
Европейской агентство в марте приостановило проект. Причиной стало вооружённое вторжение России на территорию Украины. Запуск миссии, без участия России, перенесён как минимум на 2026 год. Роскосмос в ответ выразил сожаление и заявил, что европейские коллеги "поставили антироссийскую позицию выше общечеловеческих целей изучения Вселенной".
Универсиаду 2023 года перенесут из России из-за войны в Украине
Международная федерация университетского спорта (FISU) приняла решение перенести летнюю Универсиаду 2023 года из Екатеринбурга, а также приостановила участие России и Беларуси в своих мероприятиях. Об этом сообщается на сайте федерации.
Таким образом, российские и белорусские спортсмены пропустят Универсиаду в Чэнду в Китае, которая состоится с 26 июня по 7 июля.
Универсиада в Екатеринбурге должна была пройти с августе 2023 года. Куда именно её перенесут пока не сообщается.
После начала войны в Украине многие международные организации отстранили российских и белорусских спортсменов от участия в своих соревнованиях. На некоторых, например, шахматиста Сергея Карякина и пловца Евгения Рылова наложили персональную дисквалификацию за публичную поддержку российского вторжения в Украину.
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