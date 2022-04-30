В Грузии отмечают 31-летие со дня создания Сил обороны

В Грузии сегодня отмечают День армии – Силы обороны страны празднуют 31-летие со дня основания.

Торжественная церемония состоялась на базе 4-й пехотной бригады в Вазиани. На мероприятии присутствовали премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, спикер парламента Шалва Папуашвили, министр обороны Джуаншер Бурчуладзе и командующий Силами обороны генерал-майор Георгий Матиашвили. Перед началом церемонии они возложили цветы к мемориалу героям, погибшим в борьбе за территориальную целостность страны, пишет агентство «Новости-Грузия».

В рамках праздничного мероприятия в Вазиани прошла церемония награждения военнослужащих, а также состоялась выставка военной техники, находящейся на вооружении Сил обороны, в том числе грузинского производства.

Датой рождения Вооруженных сил Грузии считается 30 апреля 1991 года – в этот день состоялся первый весенний призыв в ряды Национальной гвардии, входящей во внутренние войска. С недавних пор Вооруженные силы были переименованы в Силы обороны. Численность армии определена Советом национальной безопасности страны и составляет 37 тысяч человек. Руководит Вооруженными силами Генеральный штаб, который подчиняется Министерству обороны.

Армия, в основном, укомплектована контрактниками. Однако вооруженные силы Грузии ежегодно пополняются и призывниками. Обязательная военная служба длится один год, а контракт подписывается на четыре года.