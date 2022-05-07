Туристка погибла во время сплава по реке на северо-востоке Грузии

Туристка погибла, сопровождавший ее малолетний ребенок серьезно пострадал во время сплава по реке Арагви на северо-востоке Грузии, сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на телеканал «Мтавари».

Случай произошел сегодня в поселке Пасанаури в Душетском муниципалитете. По существующей информации, лодка, в которой находились четверо граждан Индии, перевернулась, когда один из членов группы встал, чтобы сфотографировать окрестности.

Все четверо туристов, включая 7-летнего ребенка, оказались в воде. Из реки Арагви, сильно разбушевавшейся из-за непогоды, спасли троих. Тело 23-летней иностранки обнаружили после многочасовой поисковой операции.

Несовершеннолетний был госпитализирован. По информации «Мтавари», состояние пациента тяжелое, и врачи борются за его жизнь.

В настоящее время полиция допрашивает инструктора, проводившего водный поход.