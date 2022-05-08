Явка к 12:00 на президентских выборах в Южной Осетии составила 25,5%

Кандидат в президенты, действующий президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов принял участие в повторном голосовании на президентских выборах. Как и ранее, во втором туре выборов Анатолий Бибилов проголосовал на избирательном участке №17 в цхинвальской спортшколе. Поддержать кандидата пришли и члены его семьи.

«Сегодня самый главный праздник в преддверие 9 мая, поэтому я желаю всем победы. Оценку сегодня дает народ Республики Южная Осетия и ближе к полуночи мы увидим», - сказал Бибилов.

Он отметил, что к выборам нужно подходить с более позитивным настроем.

«Выборы президента – это действительно праздник, а иногда мы воспринимаем его с каким-то напряжением. Мы должны радоваться, что есть выбор народа, который мы увидим, без сомнения. Я думаю, что с таким праздничным настроением люди и будут приходить на избирательные участки и голосовать за будущее», - дополнил действующий президент, пишет агентство «Рес».

Напомним, что во второй тур президентских выборов прошли два кандидата: действующий глава республики Анатолий Бибилов и лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев.