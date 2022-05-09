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Грузия отмечает День Победы над фашизмом
День Победы над фашизмом отмечается в Грузии 9 мая, в стране это праздничный и выходной день.
В течение дня возложение венков проходит в Тбилиси в парке Киквидзе – традиционное место чествования ветеранов, парк Ваке, закрыт на ремонт. Несмотря на это, часть людей все-таки прошли через ограждения и собрались у могилы неизвестного солдата, пишет агентство «Новости-Грузия».
В парке Киквидзе с утра побывали премьер-министр Ираклий Гарибашвили и председатель парламента Шалва Папуашвили. Они возложили цветы к мемориалу и встретились с ветеранами.
Вторая мировая война оставила тяжелый след в Грузии —на фронт ушли около 700 тысяч, из которых погибли до 300 тысяч человек.
К дню победы над фашизмом, согласно распоряжению правительства, ветераны в Грузии получили по 1000 лари (330 долларов), а семьям жертв войны передали по 500 лари (115 долларов).
На сегодняшний день в Грузии в живых остаются всего 172 ветерана, 131 из них проживает в Тбилиси.
Грузинская оппозиция настаивала на переносе праздничной даты на восьмое мая, чтобы отмечать ее со всей Европой, однако инициатива была в очередной раз отвергнута властями.
Другие новости дня
Хакеры взломали программу передач платного российского ТВ
Хакеры взломали программу передач некоторых операторов платного российского телевидения. Вместо названий программ в ночь на 9 мая там появилась надпись "На ваших руках кровь тысяч украинцев и сотен их убитых детей. ТВ и власти врут. Нет войне".
Сообщается, что были взломаны сервисы МТС ТВ, НТВ-плюс, "Ростелекома" и Wink. Надпись также появилась у владельцев телевизоров Smart TV и в описании программ сервиса "Яндекс. Телепрограмма".
Также утром 9 мая была совершена кибератака на видехостинг Rutube. Сервис перестал работать. Позднее представители Rutube заявили, что "локализовали инцидент".
- 24 февраля российские войска вошли на территорию Украины по приказу президента России Владимира Путина. Целями вторжения он назвал "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду. С начала войны хакеры неоднократно утраивали атаки на сайты российских СМИ и государственных органов.
Путин о войне в Украине: «Россия нанесла упреждающий удар»
Россия нанесла "упреждающий удар", начав военное вторжение в Украину 24 февраля, и это было "единственно правильное решение". Об этом заявил президент России Владимир Путин на параде в честь 9 Мая на Красной площади в Москве.
В России и ряде других стран бывшего СССР 9 мая отмечается 77-летие победы над нацистской Германией. В этом году праздник отмечается на фоне военного вторжения российских войск в Украину. Причиной начала "спецоперации" Путин назвал действия США и стран НАТО, которые, по его словам, отказали России в гарантиях безопасности и готовили Украину к наступлению на российские "исторические земли", включая Крым.
Традиционную минуту молчания Путин объявил не только о погибших в Великой Отечественной войне, но и о погибших в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, от "обстрелов неонацистов", а также о российских солдатах, погибших в Украине. Президент также сказал, что подписал указ о помощи семьям погибших и раненым.
Перед Днем Победы ряд британских и американских СМИ со ссылкой на источники в разведке писали, что Путин 9 мая может объявить Украине войну или заявить о мобилизации. Таких заявлений он не сделал.
Парад принимает министр обороны Сергей Шойгу. Сообщается, что воздушная часть парада из-за погоды отменена – самолеты, включая так называемый самолет Судного дня, над Красной площадью не полетят.
Сегодня же во многих городах России проходит акция "Бессмертный полк". Люди несут плакаты с портретами воевавших родственников. Организаторы разрешили приносить и портреты участников войны в Украине.
Сообщается о задержаниях на акции "Бессмертный полк" в ряде городов – из-за того, что жители принесли с собой плакаты антивоенного содержания. К такой форме протеста призывало, в частности, движение "Весна". Несколько его активистов в Петербурге и других городах незадолго до Дня победы были задержаны, в том числе по уголовным обвинениям.
В Украине сегодня также отмечается День Победы. Президент Украины Владимир Зеленский, который накануне провел параллели между гитлеровской Германией и современной Россией, в новом видеообращении заявил, что вскоре в Украине будут отмечаться два Дня Победы, а "где-то" – ни одного.
Мероприятия в честь Дня Победы проходят в ряде городов Украины, оккупированных Россией, в частности в Херсоне. В так называемой "ДНР" парады, напротив, отменили, заявив об угрозе обстрелов.
Зеленский: скоро в Украине будет два Дня Победы, а у кого-то не останется ни одного
Президент Украины Владимир Зеленский в обращении по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне заявил, что в этот день Украина борется за новую победу и одержит ее.
«Совсем скоро в Украине будет два Дня Победы. А у кого не останется ни одного. Победили тогда. Победим и сейчас! И Крещатик увидит парад победы – победы Украины», – сказал глава государства 9 мая.
По его словам, 24 февраля Россия начала «наступление на те же грабли», передает сайт Крым.Реалии.
Отметим, что в Украине 9 мая отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне, 8 мая – День памяти и примирения.
«На них наступает нога каждого оккупанта, который приходит на нашу землю. Мы пережили разные войны. Но у всех был один финал… Нет оков, которые смогут сковать наш свободный дух. Нет оккупанта, который сможет прижиться на нашей свободной земле. Нет захватчика, который сможет властвовать над нашим свободным народом. Рано или поздно мы побеждаем. Хоть орда, хоть нацизм, хоть смесь первого и второго, каковой является нынешний враг, – мы побеждаем, потому что это наша земля», – сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что украинцы воюют не против кого-то, а за себя, за свою свободу и независимость.
«Мы бьемся за свою свободу, за свободу для своих детей, а значит, победим. Мы никогда не забудем, что сделали наши предки во Второй мировой войне. В которой погибли более восьми миллионов украинцев. И домой не вернулся каждый пятый украинец. В целом же война унесла не менее 50 миллионов человеческих жизней. Мы не говорим «можем повторить». Ибо хотеть повторить 2194 дня войны может только безумный. Тот, кто уже повторяет сегодня ужасные преступления гитлеровского режима, подражает нацистской философии, копирует все, что делали они. Он обречен», – сказал президент.
Зеленский подчеркнул, что нынешняя война – это война не двух армий, это война двух мировоззрений.
«Варваров, которые обстреливают музей Сковороды и верят, что их ракеты могут уничтожить нашу философию. Она их раздражает. Она им чужда. Она их пугает. Она заключается в том, что мы свободные люди, которые идут своим путем. На этом пути сегодня мы ведем войну и никому не отдадим ни клочка своей земли. Сегодня мы отмечаем День Победы над нацизмом. И никому не отдадим ни клочка своей истории. Мы гордимся нашими предками, которые вместе с другими народами в составе антигитлеровской коалиции победили нацизм. И мы никому не дадим аннексировать эту победу, не дадим ее присвоить», – добавил глава государства.
«Наш враг мечтал, что мы откажемся отмечать 9 Мая и победу над нацизмом. Чтобы слово «денацификация» получило шанс. Миллионы украинцев боролись с нацизмом и прошли трудный и долгий путь. Выгнали нацистов из Луганска, выгнали нацистов из Донецка, освободили от оккупантов Херсон, Мелитополь, Бердянск. Выгнали нацистов из Ялты, Симферополя, Керчи и всего Крыма. Освободили от нацистов Мариуполь. Они выгнали нацистов со всей Украины, но названные мною города сегодня особенно вдохновляют нас. Верю, что мы точно прогоним оккупантов из собственной земли», – подчеркнул Зеленский.
Недавно в Верховную Раду Украины был внесен законопроект, предлагающий отказаться от государственного праздника в День победы 9 мая, а ежегодно отмечать 8 мая День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.
На Красной площади в Москве проходит военный парад
В России и ряде других стран бывшего СССР сегодня отмечается день Победы. 77 лет назад в СССР было объявлено о капитуляции нацистской Германии.
В этом году праздник отмечается на фоне так называемой специальной военной операции - так власти РФ называют российскую агрессию в Украине.
На Красной площади в Москве проходит военный парад. Ожидается, что на нём выступит президент России Владимир Путин. Перед днём Победы ряд британских и американских СМИ со ссылкой на источники в разведке писали, что Путин - в связи с относительными неудачами, которые терпит российская армия - может объявить Украине войну или заявить о мобилизации. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что этого не будет.
Путин уже прибыл на парад. На трибуне также другие руководители - в том числе глава правительства Михаил Мишустин, заместитель Путина в Совбезе Дмитрий Медведев, патриарх Кирилл.
Парад принимает министр обороны Сергей Шойгу. Сообщается, что воздушная часть парада из-за погоды отменена - самолёты, включая так называемый самолёт Судного дня, над Красной площадью не полетят.
Сегодня же во многих городах России проходят шествия так называемого Бессмертного полка. Они проходят в очном формате впервые за три года. Люди несут плакаты с портретами воевавших родственников. Организаторы разрешили приносить и портреты участников войны в Украине.
Сообщается о задержаниях в ряде городов, где люди принесли на "Бессмертный полк" плакаты антивоенного содержания. К такой форме протеста призывало в частности движение "Весна". Несколько его активистов в Петербурге и других городах незадолго до дня Победы были задержаны, в том числе по уголовным обвинениям.
В Украине сегодня тоже отмечается день Победы - хотя и без массовых мероприятий.
Президент Украины Владимир Зеленский, который накануне провёл параллели между гитлеровской Германией и современной Россией, в новом видеообращении заявил, что вскоре в Украине будут отмечаться два дня Победы, а "где-то" - ни одного.
Признавший поражение на выборах Бибилов говорит, что референдум о присоединении к России состоится
Референдум о присоединении Южной Осетии к России состоится, заявил РИА Новости действующий президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов, после того как признал победу своего оппонента Алана Гаглоева во втором туре выборов.
«Референдум будет», – сказал он.
Бибилов отметил, что все документы для проведения референдума собраны и поданы в Центризбирком.
«Они должны все это рассмотреть, а потом уже подавать в Верховный суд и определять дату», – добавил он.
Отметим, что лидирующий на выборах Алан Гаглоев еще в апреле пояснил свою позицию относительно проведения референдума о вступлении Южной Осетии в состав России.
«Воссоединение разделенного народа в составе России — слишком важная тема, чтобы делать её предметом предвыборных манипуляций сознанием людей. Я говорил и в ходе дебатов первого тура и повторяю сейчас, что референдум будет проведен тогда, когда к нему будет готова не только Южная Осетия, но этот шаг будет своевременен и для Российской Федерации, и не поставит руководство нашего стратегического партнера в двусмысленное положение», – сказал тогда Гаглоев.
- Лидер оппозиционной политической партии «Ныхас» Алан Гаглоев лидирует на выборах с 53,67% голосов после обработки более 85% протоколов, у действующего югоосетинского лидера Анатолия Бибилова 41,3% голосов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центральной избирательной комиссией.
Гаглоев лидирует с 53.67% голосов после подсчета более 85% протоколов
Кандидат в президенты самопровозглашенной республики Южная Осетия и лидер политической партии «Ныхас» Алан Гаглоев лидирует на выборах с 53,67% голосов после обработки более 85% протоколов, у действующего югоосетинского лидера Анатолия Бибилова 41,3% голосов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центральной избирательной комиссией (ЦИК) республики.
«Обработано более 85% протоколов участковых избирательных комиссий. Согласно итогам обработанных протоколов участковых избирательных комиссий, голоса распределились следующим образом: Бибилов Анатолий Ильич – 11 099 голосов, что составляет 41,3% от числа избирателей, принявших участие в голосовании; Гаглоев Алан Эдуардович – 14 505 голосов, что составляет 53,67% от числа избирателей, принявших участие в голосовании», – говорится в сообщении.
По данным ЦИК, против всех проголосовали 800 избирателей, что составляет 5,03% от числа избирателей, принявших участие в голосовании.
Как сообщалось ранее, ЦИК признал выборы состоявшимися. Явка избирателей к закрытию участков составила 68,2%.
Анатолий Бибилов уже признал поражение на выборах и пожелал Алану Гаглоеву успешной работы.
- Грузия и международное сообщество не признают выборы в Южной Осетии. В Тбилиси голосование назвали «незаконным актом Российской Федерации против суверенитета и территориальной целостности страны».
Советник главы МВД Украины: «Крымский мост будет разрушен»
"Крымский мост обязательно будет разрушен, это вопрос времени", - такое заявление сделал советник главы МВД Украины Виктор Андрусив. По его словам, для выполнения задачи у украинской армии уже есть необходимое оружие, но военным нужно "гораздо ближе продвинуться к побережью Азовского моря".
Издание "Вот так" отмечает, что несколько дней назад в интернете появился сайт с обратным отсчётом времени до уничтожения Крымского моста. Якобы это должно произойти 9 мая.
Ранее представитель вооружённых сил Латвии Янис Слайдиньш также предположил, что украинские военные могут нанести удар по Крымского мосту именно в эту дату. Он назвал переправу "очень важным стратегическим объектом, повреждение которого станет серьёзным ударом для России, поскольку по мосту поставляют оружие для всего южного направления" боевых действий.
Мост, соединяющий Россию с аннексированным Крымом, был введён в эксплуатацию в 2019 году. Его протяжённость - почти 19 километров, приблизительная стоимость строительства - около 250 миллиардов рублей.
С начала вооружённого вторжения на территорию Украины в феврале 2022 года, российская армия полностью заняла побережье Азовского моря, что позволяет РФ контролировать на данный момент как сухопутные, так и морские пути до полуострова Крым.
Бибилов признал поражение и пожелал Гаглоеву успешной работы
Действующий президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов признал поражение во втором туре президентских выборов. Он пожелал лидеру партии «Ныхас» Алану Гаглоеву успешной работы.
«Очень надеюсь, что у него все получится», – сказал Бибилов на пресс-конференции.
Лидирующий на выборах Алан Гаглоев заявил, что чувствует гордость за выбор народа, а также за то, что его соперник по второму туру Анатолий Бибилов признал результаты выборов.
Отметим, что сторонники Гаглоева в эти минуты отмечают победу на центральной площади Цхинвали.
Ранее председатель ЦИК заявила, что после обработки 18% протоколов во втором туре Анатолий Бибилов набирает 2274 голосов (37%), Алан Гаглоев – 3686 голосов (59,22%), против всех – 236 (3,79%).
- Грузия не признаёт выборы в Южной Осетии, сообщил МИД страны в апреле. Тбилиси назвало голосование «незаконным актом Российской Федерации против суверенитета и территориальной целостности страны».
По предварительным результатам, на выборах в Южной Осетии побеждает Алан Гаглоев
На выборах в Южной Осетии, по предварительным результатам, побеждает Алан Гаглоев, - заявила глава ЦИК самопровозглашенной республики Эмилия Гагиева.
Как сообщает агентство «Рес», после обработки 18% протоколов, Анатолий Бибилов набирает 2 274 голосов, Алан Гаглоев - 3 686 голосов. Против всех - 236 голосов.
- 8 мая в Южной Осетии состоялся второй тур выборов президента. За высший пост республики во втором туре борются нынешний глава Анатолий Бибилов и лидер политической партии «Ныхас» Алан Гаглоев. Победитель определится простым большинством голосов. Глава республики избирается сроком на пять лет.
«Талибан» обязал женщин в Афганистане скрывать лицо на публике
Контролирующее власть в Афганистане радикальное движение «Талибан» обязало женщин не выходить на улицу без необходимости и скрывать лицо на публике за паранджой. Неподчинение указу будет наказываться арестом сопровождающих нарушительниц мужчин. Об этом сообщила Афганская служба Радио Свобода.
Указ распространен 7 мая. Согласно новому закону, за нарушение будет наказываться не женщина, а мужские члены ее семьи. В провинции Герат талибы, как сообщается, запретили обучать женщин управлять автомобилем: официально об указе не сообщалось, пока неизвестно, распространяется ли он на всю территорию страны.
Обязательное ношение паранджи было введено талибами еще при предыдущем управлении ими Афганистаном, закончившимся после военного вторжения стран Запада в 2001 году. В ходе войны за власть над республикой «Талибан» вводил ограничения для женщин на контролируемых ими территориях, но представители движения обещали соблюдать права женщин после получения власти.
Однако эти обещания нарушаются после захвата власти в 2021 году. Движение вновь запретило женщинам получать образование, чиновницы работают из дома, сообщается об увольнениях женщин с работы, где они могут встречаться с мужчинами. Государственный департамент США выразил обеспокоенность по этому вопросу, заявив, что Вашингтон с тревогой воспринимает тот факт, что прогресс, достигнутый афганскими женщинами за последние 20 лет, уходит в прошлое.
В воскресенье запрет на публичную демонстрацию лица выразила миссия ООН по содействию Афганистану: заявив, что закон «противоречит многочисленным заверениям об уважении и защиты прав всех афганцев». В организации добавили, что будут добиваться встреч с властями Талибана, чтобы получить разъяснения относительно статуса нового ограничения.
ЦИК: В Южной Осетии явка на выборах президента составила 68,2%
Явка на повторных выборах президента Южной Осетии составила 68,2 процента, сообщила на брифинге в международном пресс-центре ЦИК самопровозглашенной республики член Центризбиркома Фатима Джиоева.
«Явка избирателей на участки для голосования на выборах президента по данным на 20.00 составила 68,2 % от числа граждан, включенных в списки избирателей. В Цхинвале проголосовало 66,6 % избирателей, в Цхинвальском районе Республики – 61,5 %, Дзауском районе - 73,1 % избирателей, в Квайса – 76,1 %, в Знаурском районе – 79,2% избирателей, в Ленингорском районе – 73,2 % избирателей», - сообщила Джиоева, передает информагентство «Рес».
За высший пост в республике борются действующий президент Анатолий Бибилов и лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев.
США расширили санкционный список против России
Соединенные Штаты расширили санкционный список против России. В него, в частности, включены топ-менеджеры Газпромбанка и Сбербанка, три центральных телеканала, производитель снайперских винтовок Orsis. Кроме того, американским гражданам и компаниям запретили с 7 июня оказывать российским гражданам консалтинговые и бухгалтерские услуги.
Санкции введены против Первого канала, канала «Россия» и НТВ. Запрет вводится на экспорт товаров промышленного назначения, в том числе, бульдозеров, промышленных двигателей, оборудования для вентиляции. В России прекратится экспорт радиоактивных материалов. Ограничения будут введены против Московского индустриального банка, находящегося в процессе поглощения государственным Промсвязьбанком, говорится на сайте Министерства финансов США.
Кроме того, как сообщил Белый дом, страны G7, куда входит США и еще 6 крупнейших западных экономик мира, договорились о прекращении импорта нефти из России. О конкретных соглашениях в этой сфере не сообщается - ранее входящая в «Семерку» Япония давала понять, что не готова к немедленному прекращению закупок российской нефти.
В Южной Осетии завершилось голосование на повторных президентских выборах
Голосование на выборах президента самопровозглашенной республики Южная Осетия во втором туре завершилось в 20:00, на избирательных участках приступили к подсчету голосов. На ряде участков были выявлены нарушения, по которым правоохранительные органы ведут разбирательство.
Всего для голосования на выборах президента сегодня, 8 мая, с 8 утра были открыты 76 избирательных участков на территории Южной Осетии и за ее пределами, из них 72 – в столице и районах республики, два участка - в Северной Осетии, по одному - в Москве и Сухуми.
За высший пост республики борются нынешний президент Анатолий Бибилов и лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев. Победитель будет определен простым большинством голосов.
На избирательных участках вне Южной Осетии проголосовали 5 291 житель республики
На втором туре выборов президента самопровозглашенной республики Южная Осетия на четырех избирательных участках в Москве, Владикавказе (два) и Сухуми по состоянию на 18.30 проголосовали более пяти тысяч жителей республики.
Как рассказал информагентству «Рес» руководитель югоосетинского консульства в РСО-Алания Морис Санакоев, на 18.30 на двух участках Владикавказа проголосовали 4 876 жителей Южной Осетии. Для участия в голосовании во втором туре президентских выборов из Цхинвали во Владикавказ отправили 5 тысяч бюллетеней.
По словам консула, «на одном из избирательных участков бюллетени уже закончились».
Как сообщила информагентству «Рес» представитель посольства республики в РФ Зара Валиева на 18.30 проголосовало 375 избирателей. Всего в Москву отправили 800 бюллетеней.
По информации югоосетинского посла в самопровозглашенной республике Абхазия Олега Боциева, на 18.30 в Сухуми проголосовало 40 жителей Южной Осетии. Всего в Абхазию отправили 100 бюллетеней.
- Сегодня, 8 мая, в Южной Осетии проходит второй тур выборов президента. За высший пост республики во втором туре борются нынешний глава Анатолий Бибилов и лидер политической партии «Ныхас» Алан Гаглоев. Победитель определится простым большинством голосов. В бюллетенях предусмотрена возможность проголосовать против всех кандидатов. Поскольку в голосовании уже приняли участие более 30% избирателей, выборы признаны состоявшимися.
YouTube удалил ролики с Рогозиным из канала Роскосмоса и заблокировал депутатов Госдумы
Видеосервис YouTube удалил ролики с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным из канала госкорпорации и заблокировал аккаунты и каналы депутатов Государственной думы. Вероятнее всего, это сделано в рамках исполнения санкций против них.
Об удалении видео с Рогозиным сообщил в телеграме руководитель пресс-службы корпорации Дмитрий Струговец. О блокировке аккаунтов депутатов - российское государственное агентство РИА «Новости». Агентство приводит скриншот уведомления, полученного депутатом госдумы от КПРФ Ниной Останиной.
«Аккаунт Google отключен в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций и не может быть восстановлен», - указывается в оповещении компании. О подобных ограничениях также сообщали в соцсетях и другие депутаты - Мария Бутина, Михаил Матвеев и Евгений Федоров.
Члены российского парламента были включены в санкционные списки США, Великобритании и Евросоюза за призыв признать независимость сепаратистов из Донбасса. После признания Россия начала полномасштабное военное вторжение в Украину.
На участках во Владикавказе проголосовали порядка 4 тысяч человек
Порядка 4 тысяч человек проголосовали во втором туре выборов президента самопровозглашенной республики Южная Осетия на двух участках во Владикавказе. Всего в Северную Осетию было направлено 5 тысяч бюллетеней.
«На первом участке во Владикавказе на данный момент проголосовали 1 805 человек и 1 990 - на втором», - сообщил информагентству «Рес» представитель ЦИК республики.
Всего, по данным Центризбиркома, в Северную Осетию было отправлено 5 тысяч бюллетеней по 2,5 тысячи на каждый участок.
Глава югоосетинского консульского отдела во Владикавказе Морис Санакоев сообщал, что высокая активность населения и очереди на входе наблюдаются с утра на обоих избирательных участках во Владикавказе.
- Сегодня, 8 мая, в Южной Осетии проходит второй тур выборов президента. В республике открыты 72 избирательных участка, еще четыре участка работают в Москве (один участок), Владикавказе (два участка) и Сухуми (один участок). Более 34 тысяч человек находятся в списках избирателей.
- За высший пост республики во втором туре борются нынешний глава Анатолий Бибилов и лидер политической партии «Ныхас» Алан Гаглоев. Победитель определится простым большинством голосов. В бюллетенях предусмотрена возможность проголосовать против всех кандидатов. Поскольку в голосовании уже приняли участие более 30% избирателей, выборы признаны состоявшимися.
Странам ЕС не удалось договориться о новом пакете санкций против России
Странам ЕС на встрече послов 8 мая не удалось договориться о новом пакете санкций против России. Ограничения на импорт и транспортировку российской нефти блокируются Венгрией, Грецией и Кипром. Об этом со ссылкой на анонимные источники сообщило агентство Bloomberg.
Шестой пакет санкций предусматривает, в числе прочего, запрет на покупку и перевозку российской нефти. Исключение для импорта до 2024 года предлагается сделать для Венгрии, Чехии и Словакии, чьи экономики сильно зависят от российского топлива. Венгерские власти считают, что этого смягчения для них недостаточно, и требуют компенсировать им расхода на переориентацию на поставки из других стран.
Кипр и Греция, контролирующие значительный танкерный флот, просят отложить запрет на транспортировку нефти до тех пор, пока аналогичное ограничение не будет введено странами G7, передает Bloomberg. Заседание представителей стран «Семерки» назначено на вечер 8 мая.
В рамках нового пакета санкций Евросоюз планирует ввести нефтяное эмбарго против России, запретить переваозку и страховые услуги для перевозки российской нефти, запретить вещание трех государственных телеканалов. Сбербанк и еще два крупных банка отключат от системы межбанковской коммуникации SWIFT, кроме того, планируется запретить покупать недвижимость в ЕС гражданам России, не являющимися резидентами союза.
Власти Венгрии неоднократно заявляли, что будут блокировать предложения об ограничения на поставки российского топлива. Санкционный пакет должен приниматься единогласным голосованием.
Югоосетинский ЦИК сообщил данные по явке избирателей к 16.00
Явка на выборах президента Южной Осетии к 16.00 составила 52,1%, сообщила в пресс-центре ЦИК самопровозглашенной республики сегодня, 8 мая, член Центризбиркома Фатима Джиоева.
В Цхинвали проголосовало 47,4% избирателей, в Цхинвальском районе – 54,2%, в Джавском районе проголосовало 58,1% избирателей, в Квайсе – 61,3 %, в Знаурском районе – 65% избирателей, в Ахалгорском районе – 50,2 % избирателей.
- Первый тур президентских выборов в Южной Осетии состоялся 10 апреля. Во второй тур вышли действующий глава республики Анатолий Бибилов и лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев. Проголосовать граждане республики смогут на 76 избирательных участках, четыре из них открыты за пределами республики.
Первая леди США Джилл Байден посетила Украину
Первая леди США - супруга президента Джо Байдена Джилл Байден - посетила Украину. В Ужгороде она встретилась с женой президента Украины Владимира Зеленского. Об этом власти Украины сообщили 8 мая. Визит был приурочен ко Дню матери, который отмечается сегодня.
Сейчас супруга Байдена уже покинула территорию Украины. О визите заранее не сообщалось. Ужгород находится в Закарпатской области, на западе Украины, недалеко от границы со Словакией.
«Азов» призвал к «резким действиям» для эвакуации из Мариуполя
Украинские военные, держащие оборону на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, призвали власти Украины к «резким действиям» для того, чтобы добиться режима прекращения огня и эвакуации по крайней мере раненых с территории завода. Об этом в ходе пресс-конференции, которая прошла в воскресенье по видеосвязи прямо с территории завода, заявил заместитель командира полка «Азов» Святослав Паламар («Калина»).
Он также непрямо обвинил власти в том, что они не подготовили Мариуполь к обороне - город был осажден российскими войсками уже в конце февраля - а некоторых украинских политиков в «цинизме» в связи с их заявлениями об успешном завершении операции по эвакуации гражданских лиц с территории «Азовстали». Накануне об успешной операции сказали и вице-премьер Ирина Верещук, и президент Украины Владимир Зеленский.
Представители «Азова» подтвердили, что с территории завода эвакуировали гражданских лиц. При этом, по словам Паламара, невозможно подтвердить, все ли они эвакуированы. Ранее в интервью «Украинской правде» командир «Азова» Денис Прокопенко сказал, что мирных жителей на заводе не осталось.
Накануне как украинская, так и российская сторона подтвердили эвакуацию с «Азовстали» всех женщин, детей и пожилых людей.
По утверждениям представителей «Азова», при осаде Мариуполя погибли около 25 тысяч человек, главным образом мирные жители. Утверждается, что погибли 2500 российских военных. Независимо подтвердить эту информацию Радио Свобода не может.
- Представители «Азова» подтвердили, что в апреле российские войска взяли в плен большую группу военнослужащих 36-й бригады морской пехоты, также оборонявшей город, и ее командира полковника Владимира Баранюка. Ранее российские СМИ сообщили, что он взят в плен и «дал показания». По словам офицера управления разведки Ильи Самойленко, Баранюк «просто отказался выполнять приказ, который ему был спущен» и захотел прорваться из города - как утверждается, потому, что струсил. Попытка оказалась неудачной. Версии самого Баранюка пока нет.
- Большая часть города Мариуполя с конца апреля под контролем российских военных. Украинские военные удерживают «Азовсталь». На комбинате идут бои - при том, что президент России Владимир Путин ранее распорядился не штурмовать его, а только блокировать. Представители «Азова» в воскресенье сообщили, что не намерены сдаваться, поскольку их сдача в плен была бы «подарком врагу». Российские официальные лица называют полк «Азов» неонацистским. Формирование было основано в 2014 году как добровольческий батальон, у его истоков стояли крайне правые активисты. При этом бойцы «Азова» подчеркивают, что не являются неонацистами, а сам полк давно стал составной частью вооруженных сил Украины.
Швеция отказала в убежище заявившему о пытках уроженцу Чечни
Миграционные власти Швеции отказали в предоставлении статуса беженца чеченцу Артуру Ш. (в настоящий момент в его интересах фамилия не разглашается). Его могут депортировать в Россию, где мигранту грозит опасность, заявляют правозащитники.
В чеченской правозащитной ассоциации «Вайфонд», которая базируется в Швеции, Кавказ.Реалии рассказали, что Артур Ш. смог сбежать из Чечни, где его пытали силовики.
«По нашим данным, в Чечне он общался с мужчиной, который сотрудничал с правоохранительными органами и был провокатором, что называется «кротом». В вину Артуру ставят некие разговоры, переписку, при том, что никаких реальных преступлений он не совершал. Правоохранители незаконно задерживали его и подвергали пыткам - тогда он отказался давать ложные показания на других людей и оговаривать себя. Артуру чудом удалось спастись и эмигрировать», - рассказали правозащитники.
По их словам, тогда же в Швецию смог уехать и брат мигранта, которому предоставили статус беженца. Артуру в этом статусе отказали, так как представителей миграционной службы насторожило, что заявитель не помнит малозначительные детали пыток, поэтому его историю сочли неубедительной. В то же время представители Красного креста провели экспертизу и задокументировали на теле и особенно на голове беженца шрамы, которые могут быть следами от пыток.
«Во-первых, Артура били по голове, у него имеются проблемы с памятью, во-вторых, пропуск мелких деталей как раз свидетельствует о том, что история не придумана, а пережита лично – если бы она была фейковой, проблем с выдуманными деталями не было бы», - отмечают в «Вайфонде».
Сейчас задержанный находится в депортационной тюрьме в ожидании высылки в Россию.
- 4 мая Высший кассационный суд Румынии отклонил жалобу на решение об экстрадиции в Россию чеченки Амины Герихановой. Ее задержали вместе с маленьким сыном при попытке уехать из Украины, где Гериханова прожила несколько последних лет. В России ее объявили в розыск через систему Интерпол из-за обвинений в терроризме.
- В Польше по запросу России был задержан бежавший от войны в Украине 30-летний дагестанец Магомед Зубагиров. Сейчас оон находится в СИЗО № 4 «Медведь» в Москве. Пока неизвестно, в чем именно обвиняют Зубагирова.
- Среди беженцев из Украины есть выходцы с Северного Кавказа – некоторых из них Россия ранее объявила в розыск через систему Интерпола по сфабрикованным уголовным делам. Эти люди рискуют быть высланными в Россию, где их жизням может угрожать опасность. О специфике помощи кавказским беженцам в Европе и о том, что может их ждать при высылке в Россию, в интервью Кавказ.Реалии рассказала соучредитель правозащитной ассоциации «Вайфонд» Амина Садулаева.
Депутат «Мечты»: Не считая оккупации, Грузию никогда не оскорбляли так, как это делает Киев
Депутат «Грузинской мечты» Нино Цилосани заявила, что, не считая оккупации, ей сложно припомнить «большее оскорбление», чем нанесли Грузии комментарии украинских властей, пишет SOVA.
«Я не припомню подобных оскорбительных фактов в отношении нашей страны, если не считать главную трагедию – оккупацию, – кроме этого я реально не могу вспомнить такие оскорбления, как те, что звучат в наш адрес со стороны ряда высокопоставленных украинских чиновников», - заявила Нино Цилосани программе «Дроеба» на телеканале Formula.
- Напомним, после российского вторжения в Украину правительство «Грузинской мечты» заняло нейтральную позицию. Представители правящей команды много раз заявляли, что Грузия не присоединится к санкциям против РФ. Из-за этого президент Украины отозвал посла из Тбилиси.
- 1 мая Главное разведывательное управление Минобороны Украины сообщило, что Россия пытается обойти санкции при помощи других стран, Грузия была упомянута как одна из них. Еще раньше украинская разведка распространила информацию о том, что Тбилиси может позволить РФ перевозить через свою территорию оружие.
Группа U2 дала концерт на станции киевского метро
Знаменитая ирландская группа U2 дала 8 мая концерт в киевском метро. Лидер группы Бонои бэк-вокалист Эдж сыграли на станции «Крещатик». Песню Stand by Me (со словами Stand by Ukraine) вместе с украинской группой «Антитіла», лидер которой Тарас Тополя после полномасштабного вторжения России в Украину вступил в ряды территориальной обороны.
Множество знаменитых артистов и деятелей шоу-бизнеса поддержало Украину после российского вторжения. В Варшаве в апреле состоялся большой концерт в рамках благотворительного марафона, принесшего на нужды Украины несколько миллиардов долларов. Боно тогда записал песню Walk on Ukraine, а ранее посвятил стихотворение украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Теперь он приехал непосредственно в Киев.
Группа «Антитіла» ранее записала совместный клип в поддержку Украины с британской звездой Эдом Шираном.
Югоосетинский ЦИК объявил президентские выборы состоявшимися
«Общий процент явки избирателей по Южной Осетии, принявших участие в голосовании по выборам президента республики, к 14.00 составил 40,4 процентов», - сообщила информагентству «Рес» глава ЦИК самопровозглашенной республики Эмилия Гагиева.
«Во втором туре выборов приняли участие 40,4 процентов избирателей, внесенных в списки для голосования, превышен необходимый 30-ти процентный порог, соответственно, выборы считаются состоявшимися», - уточнила она.
В Джавском районе к 14:00 проголосовало 46,9% избирателей, в Знаурском районе – 56,2 %, в Ахалгорском районе – 50,2%, в Цхинвальском районе – 41,7%, в Квайсе – 51,5 процентов, а в Цхинвали – 35,8 % избирателей.
Гагиева отметила, что победитель определится простым большинством голосов. На высший пост в республике претендуют действующий президент Анатолий Бибилов и лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев.
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