СМИ: Грузию не пригласили на встречи G7 и НАТО

Агрессия России в Украине и преодоление ее региональных и глобальных последствий будут обсуждаться на встречах министров иностранных дел стран «Большой семерки» (G7) и НАТО.

Как пишет издание Netgazeti, Грузия не вошла в список стран-участниц мероприятия. При этом на министериал НАТО приглашены Финляндия и Швеция, а на встречу в формате G7 – Украина, Молдова и Индонезия.



Встреча G7 проходит 12-14 мая в Вайссенхаусе (Германия), на 14-15 мая в Берлине запланировано неформальное заседание Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел.

Отметим, что Грузии не было и среди участников встречи, прошедшей в конце апреля на авиабазе США в Рамштайне. Министр обороны США Ллойд Остин тогда встретился с представителями 40 стран и обсудил с ними вопрос укрепления обороноспособности Украины. Среди приглашенных на встречу были не только европейские союзники Вашингтона, но и Япония, Австралия и Израиль.

В Минобороны Грузии тогда пояснили, что основной темой обсуждения были поставки оружия Киеву и восстановление Украины в послевоенный период, а роль Грузии ограничивается политической и гуманитарной поддержкой, а не военной.