Близ грузинского села Зардианткари возобновилась т.н. бордеризация

Близ села Зардианткари в Горийском муниципалитете Грузии возобновилась т.н. бордеризация. Об этом пишет грузинская служба Радио Свобода со ссылкой на представителя мэрии в селе Мераба Махарашвили.

В СГБ Грузии информацию подтвердили, заявив, что незаконные работы ведутся на оккупированной территории.

В Пограничной службе Комитета госбезопасности самопровозглашенной республики Южная Осетия сообщили, что работы по одностороннему обустройству де-факто границы ведутся на участке протяженностью около 700 метров в окрестностях населенного пункта Хелчуа.

«Следует отметить, что указанная деятельность осуществляется в строгом соответствии с законодательством республики в пограничной сфере, а также общепринятыми нормами международного права и имеет целью, прежде всего, обеспечить безопасность местных жителей и локализовать противоправные устремления к государственной границе и на подступах к ней. С учетом данных аспектов считаем деструктивными действия отдельных лиц, в интересах создания благоприятных условий для своей контрабандной и иной противоправной деятельности, препятствующих работе пограничных органов республики», – говорится в сообщении пресс-службы югоосетинского КГБ.

В рамках процесса бордеризации югоосетинские власти и российские пограничники обычно устанавливают заграждения из колючей проволоки и заборы, роют рвы. Зачастую эти преграды проходят прямо по сельскохозяйственным угодьям местных жителей. Нередко за ограждениями оказываются кладбища и источники воды, которыми пользуются целые села.