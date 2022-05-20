В Туркменистане усилили контроль за внешним видом и поведением женщин

С начала апреля власти Туркменистана значительно ограничили права женщин распоряжаться собственным телом. Об этом сообщают Би-би-си и Радио Азатлык - Туркменская служба Радио Свобода.

В четверг стало известно, что от сотрудниц госучреждений столицы Турменистана — Ашхабада требуют письменного обещания "воздерживаться от дополнительных способов усиления внешней привлекательности". Ранее подобные требования к женщинам выдвигались в других регионах страны.

По давлением властей работницы госучреждений обязуются не использовать косметику, не красить волосы, не делать маникюр, не надевать джинсы и облегающие платья — а вместо них носить широкую традиционную одежду и головные платки. Под угрозой увольнения женщины должны в кратчайшее время избавиться от накладных ногтей и ресниц и перекрасить светлые волосы в тёмный цвет.

При этом все запреты действуют негласно: никаких официальных распоряжений от властей республики не поступало — они и сейчас не комментируют происходящее. За соблюдением устных запретов следят местные чиновники и руководители учреждений.

Строгие требования к внешнему виду и поведению женщин в Туркменистане появились в начале апреля. В одном из регионов страны полицейские сообщили салонам красоты, что отныне введён запрет на введение ботокса, разглаживание морщин, наращивание ресниц, увеличение губ и использование накладных ногтей. За нарушение требований владельцу салона грозит крупный штраф и 15 суток ареста. Полицейские не предъявили никаких документов, подтверждающих введение запрета.

В начале мая в этом же регионе полицейские задержали десятки пар за то, что они прилюдно держались за руки. Полиция обвинила их в нарушении традиционных устоев.

Следить за поведением молодых людей поручено и полицейским другого региона: они должны штрафовать близко сидящих парней и девушек за “аморальность поведения” в парках. Полицейские говорят, что поддерживают требования властей к внешнему виду женщин. По их мнению, девушки одеваются и ведут себя вызывающе, тем самым провоцируя преступления на сексуальной почве и добавляя им работы.

"Правильную" одежду требуют также в больницах Туркменистана. С середины мая пациентки должны носить широкие, длинные платья и платки-косынки. Форму нужно принести с собой, иначе женщине будет отказано в госпитализации.

С начала апреля в Туркменистане для женщин проводятся пропагандистские мероприятия, посвящённые туркменским традициям, "святости семьи", нормам этикета и воспитания.